En Directo
Al minuto
Directo guerra Ucrania - Rusia | Última hora
Directo GUERRA DE IRÁN | Última hora
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Países Bajos se ofrece a acoger el tribunal especial de la agresión rusa a Ucrania
Países Bajos anunció este viernes su disposición formal a acoger el futuro Tribunal Especial para el Crimen de Agresión contra Ucrania, impulsado por Kiev y sus aliados para juzgar a los máximos responsables políticos y militares de la invasión rusa. En una carta al Parlamento neerlandés, el Gobierno explicó que ofrecerá oficialmente al Consejo de Europa albergar el tribunal cuando entre en funcionamiento, aunque condiciona esa oferta a que los países participantes asuman de forma íntegra los costes de su funcionamiento y de la seguridad. La iniciativa responde también a una petición del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y refuerza el papel de Países Bajos como sede de instituciones internacionales de justicia, como la Corte Penal Internacional (CPI) y la Corte Internacional de Justicia (CIJ), ambas en La Haya.
La crisis de combustible en Rusia puede repercutir en países vecinos
La escasez del combustible en Rusia, provocada por ataques ucranianos contra las refinerías rusas, puede repercutir en los países vecinos que dependen de los suministros rusos, escribe hoy el diario Védomosti. El rotativo recuerda que tres países asiáticos -Kirguistán, Tayikistán y Mongolia- importan gran parte de sus hidrocarburos desde Rusia. La víspera se supo que Kirguistán ya ha solicitado ayuda a Kazajistán, Azerbaiyán, Uzbekistán, Turkmenistán y Bielorrusia. Las autoridades de Tayikistán no se han pronunciado aún sobre la situación del mercado de combustibles. Según el Ministerio de Energía del país, Tayikistán importó 1,2 millones de toneladas de productos derivados del petróleo y gas licuado de Rusia en 2025. Mongolia, en tanto, importa más del 90 % de sus productos petrolíferos de Rusia.
Meloni y Erdogan reafirman su compromiso con la OTAN antes de la cumbre de Ankara
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, mantuvieron este viernes una conversación telefónica en la que reafirmaron su compromiso para el desarrollo de la relación transatlántica, en vísperas de la cumbre de la OTAN de la próxima semana en Ankara. Ambos líderes destacaron la importancia de la defensa común dentro de la Alianza 'Flanco Sur', según informó la oficina de prensa del Ejecutivo italiano. Durante la llamada, Meloni y Erdogan abordaron también la situación en Libia y la cooperación para combatir los movimientos migratorios irregulares y el tráfico de seres humanos en la zona.
Los aliados de Ucrania prometen un importante apoyo en la cumbre de la OTAN
Los países europeos de la OTAN y Canadá se comprometerán a entregar a Ucrania 70.000 millones de euros (unos 80.000 millones de dólares) en ayuda militar tanto este año como el próximo en la cumbre de la alianza militar que se celebrará la semana que viene en Ankara, Turquía, indicaron diplomáticos este viernes. La promesa -que quedará recogida en la declaración final de la cumbre- incluye 30.000 millones de euros al año (unos 34.000 millones de dólares) procedentes de un préstamo de la UE y de fondos ya comprometidos por países individuales, señalaron los diplomáticos. La medida, en gran parte simbólica, pretende mostrar al presidente estadounidense Donald Trump que los miembros de la OTAN han asumido plenamente la financiación de la lucha de Ucrania contra Rusia, después de que él haya frenado su apoyo.
Declarada "agente extranjero" en Rusia laa conocida crítica literaria Galina Yuzefovich
Las autoridades rusas declararon este viernes "agente extranjero" a la conocida crítica literaria Galina Yuzefovich por difundir "falsedades" sobre la guerra en Ucrania. La información fue publicada en un comunicado del Ministerio de Justicia. Según la nota, Yuzefovich, de 50 años, "difundió información falsa sobre decisiones y políticas de las autoridades rusas". Además, "se opuso a la operación militar especial en Ucrania" y "participó en la creación y difusión de mensajes y materiales" de otras personalidades y organizaciones vetadas en este país.
Bruselas propone cinco proyectos de defensa con 325 millones para reforzar la industria militar europea
La Comisión Europea ha propuesto este viernes la creación de cinco grandes proyectos de defensa para desarrollar capacidades militares europeas en áreas como drones, defensa marítima, espacio, defensa aérea y antimisiles o la seguridad del flanco oriental de la UE, para cuya puesta en marcha reserva una financiación inicial de 325 millones de euros. La iniciativa, que deberá recibir ahora el visto bueno de los Estados miembro, pretende impulsar el desarrollo conjunto de grandes sistemas militares que, por su dimensión o complejidad, resultan difíciles de abordar de forma individual, con el objetivo de reforzar la industria europea en este ámbito y mejorar la capacidad de respuesta de la UE ante amenazas comunes, en línea con las prioridades de capacidades fijadas por la OTAN.
Ucrania avanza en su iniciativa de impulsar las exportaciones de drones y armamento
Ucrania ha anunciado un nuevo mecanismo para exportar drones y otras armas innovadoras con el objetivo de generar por un lado más recursos para ampliar la producción y satisfacer las necesidades de sus fuerzas armadas y por otro ayudar a sus aliados a reforzar su propia defensa. Las normas aprobadas por el Gobierno buscan poner en marcha las exportaciones, que, pese al gran interés internacional en las tecnologías ucranianas, no se habían materializado desde que el presidente Volodímir Zelenski anunció la iniciativa en el otoño de 2025 debido sobre todo a la compleja burocracia. En virtud del nuevo marco, los fabricantes ucranianos podrán vender armas a países que hayan firmado un acuerdo intergubernamental denominado "Drone Deal" con Ucrania, anunciaron la primera ministra, Yulia Sviridenko, y el titular de Defensa, Mijailo Fédorov.
Merz exige un reconocimiento al esfuerzo económico de los aliados ante críticas de Trump
El canciller alemán, Friedrich Merz, defendió y exigió este viernes un reconocimiento al esfuerzo económico de los aliados europeos en su contribución a la OTAN en respuesta a las críticas del presidente estadounidense, Donald Trump, que ha calificado de "ridículo" el gasto en defensa de algunos socios. "Acordamos el 5 % y Alemania duplicará su presupuesto de defensa en un plazo de cuatro años. Se trata del mayor esfuerzo que jamás hayamos realizado para reforzar nuestra capacidad de defensa. En este sentido, no tenemos que escondernos ante nadie, y así lo expresaremos con toda modestia", declaró Merz en una rueda de prensa junto al primer ministro estonio, Kristen Michal, y los presidentes letón, Edgars Rinkēvičs, y lituano, Gitanas Nausėda.
Tusk antepone la defensa del flanco este como prioridad de la OTAN, incluso por delante de Kiev
El primer ministro polaco, Donald Tusk, declaró este viernes que instará a la Alianza Atlántica a reconocer que la protección de la frontera oriental de la Unión Europea debe ser tratada como una prioridad estratégica especial, incluso por delante de nuevos compromisos financieros con Kiev. Ante la próxima cumbre de la OTAN en Ankara, pidió en una rueda de prensa en Varsovia que la delegación polaca actúe "con extrema cautela ante cualquier declaración de apoyo financiero adicional" para Ucrania. "No porque crea que Ucrania no lo necesite, sino porque creo que Polonia tiene responsabilidades muy importantes con respecto a toda la frontera oriental de la Unión Europea, y todos deben tenerlo en cuenta", dijo.
Mueren cinco personas en un ataque de Ucrania contra un mercado en una localidad ocupada en Zaporiyia
Al menos cinco personas han muerto y cerca de 20 han resultado heridas este viernes a causa de un ataque con drones achacado al Ejército de Ucrania contra un mercado situado en una localidad de la provincia de Zaporiyia ocupada por las tropas de Rusia en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022, según han denunciado las autoridades locales. "Se ha confirmado que cinco residentes han muerto a causa del ataque del enemigo contra un mercado en Tokmak", ha dicho el gobernador prorruso de Zaporiyia, Evgeni Balitski, quien ha agregado en un mensaje en redes sociales que "otras 18 personas han resultado heridas de distinta gravedad". Así, ha recalcado que las autoridades han establecido un centro para dar "ayuda médica y psicológica" a las víctimas, al tiempo que ha denunciado que el ataque "supone un golpe a la vida civil" y a "personas que fueron a comprar comida". "La responsabilidad de esta tragedia recae sobre los que atacan objetivos civiles de forma deliberada", ha zanjado.
- Redada en Europa contra la extrema derecha francesa y sus aliados en el Parlamento Europeo por malversación de fondos públicos
- Guerra de Irán, en directo. Última hora | Irán advierte de que responderá cualquier injerencia de EEUU en Ormuz
- Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Ucrania recibe los primeros 3.200 millones de euros del préstamo europeo, anuncia Von der Leyen
- El testimonio de una catalana afincada en Caracas: 'No se han visto militares ni despliegue del Gobierno por ninguna parte. Es el pueblo ayudando al pueblo
- El Supremo de EEUU tumba la orden de Trump contra la ciudadanía por nacimiento
- Merz desvela su plan para reactivar la economía: retraso de la edad de jubilación, alivio de la carga fiscal para las familias y subida de impuestos a los más ricos
- Arancha González Laya: 'Trump ha sufrido una derrota sin paliativos en Irán y ha reforzado al régimen
- La guerra de Ucrania ha causado más de dos millones de bajas, la mayoría de ellas en el bando ruso