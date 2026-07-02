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Última hora del terremoto en Venezuela, en directo | Venezuela eleva a 2.295 los muertos por los terremotos

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Europa Press

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Eduardo López Alonso

Montse Martínez

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Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, sacudieron varias regiones de Venezuela. La cifra de muertos se cuenta en miles de personas, con cientos de edificios residenciales con daños graves. Países de todo el mundo, incluido España, han enviado equipos de rescate. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia nacional. La búsqueda de supervivientes se mantiene, pero cada vez con menos esperanzas.

Siga en este hilo la última hora de víctimas mortales, daños materiales y reacciones a estos dos sismos.

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