Última hora del terremoto en Venezuela, en directo | Venezuela eleva a 2.295 los muertos por los terremotos

Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, sacudieron varias regiones de Venezuela. La cifra de muertos se cuenta en miles de personas, con cientos de edificios residenciales con daños graves. Países de todo el mundo, incluido España, han enviado equipos de rescate. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia nacional. La búsqueda de supervivientes se mantiene, pero cada vez con menos esperanzas.

Siga en este hilo la última hora de víctimas mortales, daños materiales y reacciones a estos dos sismos.

Nerviosismo y nueva realidad Entretanto, Caracas retoma poco a poco la cotidianidad con más comercios abiertos y gente acudiendo a sus trabajos, entre el nerviosismo por las nuevas réplicas, que suman 782 desde hace una semana, mientras otras personas insisten en la búsqueda de sus familiares y quienes quedaron sin casa duermen en carpas a la espera de recobrar la normalidad. Las zonas de Caracas que sufrieron mayores daños siguen este miércoles acordonadas con cintas que dicen 'No pase, peligro', advertencias que algunos ignoran, mientras que en ciertos edificios de oficinas se impide temporalmente el acceso para evaluar o reparar los daños.

Diferencias ideológicas Pese a diferencias ideológicas, el Gobierno venezolano ha recibido apoyo de países como Ecuador, Argentina y El Salvador. Igualmente, la Administración de Donald Trump sostuvo que no ha habido "ningún problema grande" con el reparto de ayuda humanitaria tras los terremotos, y aseguró que "permanece intacto" el plan político de Washington sobre Caracas, cuando están por cumplirse seis meses desde la captura de Nicolás Maduro por tropas estadounidenses. El encargado de negocios de EEUU en Venezuela, John Barrett, dijo en una conferencia virtual de prensa que las autoridades venezolanas "han cumplido" pese a las denuncias de organizaciones civiles sobre presuntos obstáculos y politización de la respuesta del Gobierno de Delcy Rodríguez. El funcionario y el comandante del Comando Sur del Ejército estadounidense, Francis Donovan, reportaron que la ayuda estadounidense asciende a 300 millones de dólares y un equipo de 2.000 rescatistas.

Rescatistas El bombero chileno Sebastián Mocarquer, miembro del equipo de las Naciones Unidas para la Evaluación y Coordinación de Desastres (UNDAC), explicó a EFE que en el país se mantienen 3.000 rescatistas de 29 países y que han podido auxiliar a doce personas en los últimos seis días, mientras el Ejecutivo chavista afirmó que se han rescatado a 6.461 personas. El bombero dijo que lo usual es que estos equipos tengan una ventana de trabajo de entre 5 a 10 días, que coincide con la oportunidad para los rescates de personas con vida en un desastre como el ocurrido en el país suramericano. Los equipos de rescate irán retornando a sus países y habrá una transición para empezar a recuperar los restos de los fallecidos, de lo que se encargan las autoridades venezolanas, por cuestiones de equipamiento, legales y forenses. Mocarquer señaló que la respuesta internacional a este desastre en Venezuela ha sido "contundente" tras el Ejecutivo de Caracas solicitara la asistencia.

Venezuela apura los últimos rescates una semana después de los terremotos Venezuela cumplió este miércoles una semana desde el doble terremoto que dejó un saldo de 2.295 fallecidos y más de 12.000 personas sin hogar mientras los equipos de salvamento apuran los últimos rescates en medio de una avalancha de ayuda internacional. Durante la noche de hoy continuaba el angustioso operativo para salvar a Hernán Gil, un vigilante que quedó atrapado en la garita de vigilancia en el que trabajaba tras el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 y que sigue con vida y en comunicación con el equipo de salvamento. Su rescate se ha extendido más de 50 horas debido a que hay mucha carga de materiales en el sótano donde quedó atrapado, por lo que es una operación muy sensible, según dijo a EFE uno de los 64 rescatistas portugueses que forman parte de este complicado operativo.

Balance oficial de víctimas | El Gobierno venezolano sigue sin facilitar cifras de desaparecidos El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha precisado en una rueda de prensa que 2.295 personas han muerto y otras 11.267 han resultado heridas a causa del doble terremoto. Asimismo, ha señalado que las familias damnificadas ascienden a 12.841 en una semana en la que se han producido más de 780 réplicas tras los dos fuertes seísmos. Rodríguez ha indicado que 13.942 personas han sido dada de alta tras recibir tratamiento médico, de modo que otras 4.565 permanecen hasta el momento siendo atendidas en hospitales y centros de triaje. "Esto es una buena noticia: tenemos casi 14.000 personas que están fuera de cualquier tipo de peligro y se encuentran dadas de alta", ha subrayado.

Se eleva a 2.295 los fallecidos por el doble terremoto de hace una semana en Venezuela El número de fallecidos por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos en Venezuela hace una semana se elevó a 2.295, mientras que la cantidad de heridos subió a 11.267, informó este miércoles el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

Venezuela eleva a 2.295 los muertos por los terremotos El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha elevado a al menos 2.295 los muertos por los terremotos, lo que supone 352 más que los recogidos en el informe de ayer. El número de heridos asciende ya a 11.267. El número de desaparecidos podría ser del orden de las 50.000 personas.

Delcy Rodríguez declara luto nacional durante siete días en Venezuela tras los terremotos La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró duelo nacional durante siete días a partir de este miércoles a las 18:00 hora local (22:00 GMT), cuando se cumple una semana del doble terremoto que afectó la zona norte del país suramericano y que ha dejado casi 2.000 fallecidos y unos 50.000 desaparecidos.

Venezuela decreta un duelo de siete días por los terremotos La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, decretó el miércoles una semana de duelo nacional por el doble sismo del 24 de junio, que deja casi 2.000 muertos y unos 50.000 desaparecidos. "Venezuela tiene el alma rasgada por las pérdidas humanas causadas por los devastadores terremotos. (...) En homenaje a la memoria de las víctimas, he decidido decretar Duelo Nacional por siete (7) días, a partir de las 6:00 p.m. de hoy", escribió Rodríguez en su cuenta de Telegram.