Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tráfico Tour 2026Accidente AP7JubilaciónBegoña GómezIsak AndicMascotasTram BarcelonaBandas latinasTour de Francia 2026
instagramlinkedin

Desafío en la Gran Manzana

Dos personas suben sin permiso a la antena del Empire State Building y se prometen en matrimonio

Se trata de una pareja rusa de escaladores de rascacielos profesionales afincada en Nueva York

Dos personas suben a la cima del Empire State Building con una pancarta a favor de la paz

Dos personas suben a la cima del Empire State Building con una pancarta a favor de la paz

EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Nueva York
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Dos personas subieron el miércoles a la antena de la cima del Empire State Building de Nueva York sin permiso y ondearon una pancarta con un lema a favor del amor y la paz y en contra de la guerra para, posteriormente, prometerse en matrimonio. Se trataba de un hombre y una mujer, ambos encapuchados y vestidos de negro, que mostraron una pancarta a favor de la paz con el lema en inglés "cuando el poder del amor venza al amor del poder, el mundo conocerá la paz". Fueron detenidos y están bajo custodia de la policía de Nueva York.

Desde las imágenes captadas en helicóptero por medios locales, se ve cómo tras bajar de la antena de donde se colgaban y, en una plataforma cerca de la cima del Empire State Building, el hombre pide matrimonio a la mujer y se besan.

Las dos personas son Ivan 'Vanya' Beerkus y Angela Nikolau, una pareja rusa de escaladores de rascacielos profesionales, ambos afincados en Nueva York. La pareja ya protagonizó el documental llamado 'Skywalkers: Una historia de amor en 2024.

Beerkus y Nikolau son conocidos por escalar los rascacielos sin cuerdas ni arneses. En aquel documental relataban, entre otras hazañas, cómo ascendieron la torre Merdeka 118 de Kuala Lumpur, la segunda estructura más alta del mundo.

Noticias relacionadas

En una entrevista datada de aquella época a 'Variety', comentaron que se acababan de mudar a Nueva York y que aún les quedaban "edificios por conquistar".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La investigación sobre los 'safaris humanos' en Sarajevo llega hoy a Europa tras abrirse causas en Italia, Austria y Bélgica
  2. Redada en Europa contra la extrema derecha francesa y sus aliados en el Parlamento Europeo por malversación de fondos públicos
  3. Un fuerte temblor sacude la 'zona cero' de Venezuela mientras avanza inexorable el olor de la muerte
  4. Seis muertos en un tiroteo en un centro de acogida para mujeres y menores del norte de Alemania
  5. Hallados sin vida la mujer y los dos hijos del futbolista Lucas Trejo tras los terremotos de Venezuela
  6. Más de 130 venezolanos deportados por EEUU fallecen el mismo día de su llegada por el terremoto
  7. El testimonio de una catalana afincada en Caracas: 'No se han visto militares ni despliegue del Gobierno por ninguna parte. Es el pueblo ayudando al pueblo
  8. El Supremo de EEUU tumba la orden de Trump contra la ciudadanía por nacimiento

Dos personas suben sin permiso a la antena del Empire State Building y se prometen en matrimonio

Dos personas suben sin permiso a la antena del Empire State Building y se prometen en matrimonio

Bruselas intenta acelerar las reformas para ganar competitividad frente a EEUU y China: del 'made in Europe' a la unión bancaria

Bruselas intenta acelerar las reformas para ganar competitividad frente a EEUU y China: del 'made in Europe' a la unión bancaria

Al menos dos muertos y más de 30 heridos en un incendio en un hospital de Alemania

Al menos dos muertos y más de 30 heridos en un incendio en un hospital de Alemania

DIRECTO | Venezuela eleva a 2.295 los muertos por los terremotos

DIRECTO | Venezuela eleva a 2.295 los muertos por los terremotos

Suben a 27 los españoles fallecidos en los terremotos de Venezuela; hay 137 desaparecidos

Suben a 27 los españoles fallecidos en los terremotos de Venezuela; hay 137 desaparecidos

Directo | Llegan los primeros 100 españoles procedentes de Venezuela tras los terremotos

Directo | Llegan los primeros 100 españoles procedentes de Venezuela tras los terremotos

Directo | Mueren al menos 13 personas y otras 34 resultan heridas en nuevos ataques rusos contra Kiev

Directo | Mueren al menos 13 personas y otras 34 resultan heridas en nuevos ataques rusos contra Kiev

Dos personas suben a la cima del Empire State Building con una pancarta a favor de la paz