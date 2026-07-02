OpenAI propone que la administración Trump se adueñe de un 5% de la empresa

OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, estudia la posibilidad de ceder una participación del 5% al Gobierno de Estados Unidos, según adelanta el Financial Times.

La influyente empresa de inteligencia artificial está manteniendo conversaciones preliminares para que el Ejecutivo presidido por Donald Trump entre en su accionariado con una participación valorada en unos 852.000 millones de dólares.

Con este movimiento, OpenAI trataría principalmente trataría de garantizar unas buenas relaciones con la Casa Blanca en un momento de creciente presión por el control político de la IA. La firma ya ha acordado que compartirá voluntariamente sus nuevos modelos con el gobierno federal para que sean sometidos a revisión antes de abrirse al gran público.

Posibles motivos

El cofundador y director ejecutivo de la compañía, Sam Altman, ha abrazado recientemente la idea de que la administración pública se haga con una participación financiera para así redistribuir a través de fondos soberanos las ganancias que genere su negocio —por ahora en números rojos— y contrarrestar la creciente oposición social a la última gran novedad de la industria tecnológica.

El movimiento también podría beneficiar a OpenAI de cara a una salida a bolsa que podría retrasar a 2027. Según el Financial Times, la participación pública en la compañía ampliaría su base accionarial y generaría importantes ganancias para los actuales inversores.

Logotipos de las aplicaciones de inteligencia artificial OpenAI y DeepSeek. The logos of OpenAI, ChatGPT and DeepSeek artificial intelligence apps on mobile phones, arranged in Riga, Latvia, on Wednesday, Jan. 29, 2025. Microsoft Corp. and OpenAI are investigating whether data output from OpenAI’s technology was obtained in an unauthorized manner by a group linked to Chinese artificial intelligence startup DeepSeek, according to people familiar with the matter. Photographer: Andrey Rudakov/Bloomberg. Foto de recurso. IA / Andrey Rudakov / BLOOMBERG

Conversaciones en secreto

Según dos personas familiarizadas con las negociaciones, OpenAI solo permitiría que la administración Trump se adueñe de un 5% de sus acciones si otras empresas estadounidenses de IA generativa como Anthropic, Google, Meta o xAI hiciesen cedieran una participación similar, algo que no está claro.

Altman habría mantenido conversaciones activas con Trump, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent. También ha hablado recientemente con el senador demócrata Bernie Sanders, que defiende que el Gobierno se haga con el control de casi la mitad de cada una de las grandes empresas de IA.

Intervencionismo del Estado

El ofrecimiento de OpenAI se produce en un clima de tensión cada vez más complejo en Washington. La creciente preocupación de los ciudadanos por el impacto económico, laboral y climático de la IA y los centros de datos de los que depende ha llegado a la primera plana política en EEUU.

Con la vista puesta en la competición con China y en las elecciones legislativas del próximo noviembre, Trump ha reforzado la intervención estatal en el sector, vetando el lanzamiento de modelos de vanguardia como Mythos o Fable 5, de Anthropic, por razones de seguridad nacional.