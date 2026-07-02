Tribunales
La Justicia europea confirma una multa récord de 4.125 millones a Google
Es la sanción más alta de la historia de la Unión Europea en un caso antimonopolio
EFE
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avaló este jueves la multa de 4.125 millones de euros impuesta a la multinacional Google por abuso de posición dominante a través de su sistema operativo Android, la más alta en la historia de la UE en un caso antimonopolio.
En su sentencia, el TJUE desestima el recurso impuesto por Google y su matriz, Alphabet, y confirma que la tecnológica impuso restricciones ilegales a los fabricantes de dispositivos Android para consolidar la posición dominante de su propio buscador, Google Search, y de su propio navegador, Chrome.
La Corte de Luxemburgo da carpetazo así a un caso que supera los diez años, puesto que la Comisión Europea abrió la investigación correspondiente en 2015 y anunció la multa, entonces de 4.343 millones de euros, tres años después, en 2018.
- La investigación sobre los 'safaris humanos' en Sarajevo llega hoy a Europa tras abrirse causas en Italia, Austria y Bélgica
- Redada en Europa contra la extrema derecha francesa y sus aliados en el Parlamento Europeo por malversación de fondos públicos
- Un fuerte temblor sacude la 'zona cero' de Venezuela mientras avanza inexorable el olor de la muerte
- Seis muertos en un tiroteo en un centro de acogida para mujeres y menores del norte de Alemania
- Hallados sin vida la mujer y los dos hijos del futbolista Lucas Trejo tras los terremotos de Venezuela
- Más de 130 venezolanos deportados por EEUU fallecen el mismo día de su llegada por el terremoto
- El testimonio de una catalana afincada en Caracas: 'No se han visto militares ni despliegue del Gobierno por ninguna parte. Es el pueblo ayudando al pueblo
- El Supremo de EEUU tumba la orden de Trump contra la ciudadanía por nacimiento