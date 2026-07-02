Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Mueren siete personas y decenas resultan heridas en nuevos ataques rusos sobre Ucrania

EEUU asegura que seguirá vendiendo armas para ser usadas por Ucrania

El embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matthew G. Whitaker, afirmó este miércoles que su país continuará como hasta ahora vendiendo armamento a países aliados para destinar a Ucrania a través de la llamada iniciativa PURL impulsada por la Alianza Atlántica. "Estados Unidos, como siempre digo, no va a desaparecer. Vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo y esperamos que nuestros aliados se unan a nosotros en ese esfuerzo", indicó Whitaker en una rueda de prensa telemática previa a la cumbre de la OTAN del 7 y 8 de julio en Ankara. Preguntado por qué espera en relación con Ucrania en esa cita, el embajador aseguró que "los anuncios de Estados Unidos y sus aliados van a ser importantes". "Hemos puesto en marcha el programa PURL, del que he hablado en numerosas ocasiones, y hemos vendido más de 6.000 millones de dólares en sistemas de alta calidad fabricados en EEUU, incluidos misiles de defensa aérea Patriot y PAC-3, a Ucrania y a nuestros aliados de la OTAN, quienes a su vez se los han suministrado a Ucrania", recordó. Señaló que siguen trabajando en esa vía y que "juntos" apoyan a Ucrania y esperan que los aliados europeos "asuman la carga de una guerra en el continente europeo".