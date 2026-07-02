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Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Mueren siete personas y decenas resultan heridas en nuevos ataques rusos sobre Ucrania
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El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Mueren al menos dos personas y otras 16 resultan heridas en nuevos ataques rusos contra Kiev
Una nueva oleada de ataques con misiles y drones del Ejército ruso ha interrumpido la noche de este miércoles en la capital de Ucrania, Kiev, donde hasta el momento se han registrado al menos dos muertes y 16 personas heridas, así como múltiples incendios y edificios destruidos mientras los drones siguen precipitándose sobre la urbe. "Hasta el momento, el número de heridos en el ataque ha ascendido a 16. Lamentablemente, dos personas han fallecido", ha informado en la madrugada de este jueves a través de redes el jefe de la Administración Militar de Kiev, Timur Tkachenko, si bien poco más tarde ha elevado el número total de víctimas a 20, sin especificar cuántas de ellas han perdido la vida. El responsable castrense, que ha señalado que "todavía hay drones de ataque enemigos sobrevolando la ciudad", ha lamentado asimismo que, en este momento, "se sabe que 28 lugares de toda la ciudad han sido alcanzados por bombardeos". "Se trata, en su mayoría, de edificios residenciales e infraestructuras civiles", ha subrayado, antes de apostillar su mensaje con las palabras "los rusos son terro
EEUU asegura que seguirá vendiendo armas para ser usadas por Ucrania
El embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matthew G. Whitaker, afirmó este miércoles que su país continuará como hasta ahora vendiendo armamento a países aliados para destinar a Ucrania a través de la llamada iniciativa PURL impulsada por la Alianza Atlántica. "Estados Unidos, como siempre digo, no va a desaparecer. Vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo y esperamos que nuestros aliados se unan a nosotros en ese esfuerzo", indicó Whitaker en una rueda de prensa telemática previa a la cumbre de la OTAN del 7 y 8 de julio en Ankara. Preguntado por qué espera en relación con Ucrania en esa cita, el embajador aseguró que "los anuncios de Estados Unidos y sus aliados van a ser importantes". "Hemos puesto en marcha el programa PURL, del que he hablado en numerosas ocasiones, y hemos vendido más de 6.000 millones de dólares en sistemas de alta calidad fabricados en EEUU, incluidos misiles de defensa aérea Patriot y PAC-3, a Ucrania y a nuestros aliados de la OTAN, quienes a su vez se los han suministrado a Ucrania", recordó. Señaló que siguen trabajando en esa vía y que "juntos" apoyan a Ucrania y esperan que los aliados europeos "asuman la carga de una guerra en el continente europeo".
EEUU priorizará a los aliados que inviertan el 5% del PIB en defensa
El embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matthew G. Whitaker, afirmó este miércoles que su país dará ventaja en compras y licitaciones en el ámbito de la defensa a los aliados que más firmemente demuestren un plan para cumplir el objetivo de invertir el 5 % de su PIB en gasto militar. "Creemos que aquellos que están haciendo más deberían obtener beneficios por ello. La gente del Pentágono y del Departamento de Estado ha hablado de estas oportunidades, ya sea más tiempo con los líderes, ya sea prioridad en adquisiciones y contrataciones; hay muchas formas en las que eso puede suceder", indicó en una rueda de prensa telemática previa a la cumbre de la OTAN del 7 y 8 de julio en Ankara. En esa cita, uno de los principales asuntos que tratarán los líderes será el camino para el aumento de gasto militar del 5 % del PIB para 2035 acordado el año pasado en la cumbre de la OTAN en La Haya.
La Fiscalía alemana imputa a un ciudadano ucraniano por el sabotaje de Nord Stream
La Fiscalía Federal alemana de Hamburgo ha imputado este miércoles a un ciudadano ucraniano por su presunta participación en la planificación de los ataques contra el gaseoducto Nord Stream, han confirmado sus abogados a la agencia alemana DPA. El sabotaje se produjo en septiembre de 2022 en el mar Báltico, cuando se registraron un total de seis explosiones contra las instalaciones. Las investigaciones alemanas apuntan a que los artefactos fueron colocados en cuatro zonas diferenciadas de los gasoductos, lo que llevó a países como Suecia o Alemania a sospechar de un total de cuatro explosiones al inicio de las investigaciones, si bien fueron seis en total.
Mueren siete personas y decenas resultan heridas en nuevos ataques rusos sobre Ucrania
Al menos siete personas han muerto y varias decenas más han resultados heridas este miércoles como consecuencia de nuevos ataques del Ejército de Rusia sobre varias localidades ucranianas. Así, se han registrado bombardeos sobre las provincias de Odesa, Zaporiyia, Jersón, Járkov y Poltava, en un día en el que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha destacado el éxito de los ataques de largo alcance que han venido lanzando en las últimas semanas contra infraestructura militar e industrial rusa. El gobernador de Odesa, Oleg Kiper, ha informado del ataque balístico de las fuerzas rusas sobre la región, que ha matado a dos personas y herido a una quincena más, mientras que las autoridades de Járkov han mencionado dos fallecidos y cerca de una treintena de afectados por un nuevo bombardeo sobre su territorio.
Rusia ganó en el mes de junio 84 kilómetros cuadrados adicionales de territorio ucraniano
El Ejército ruso se hizo en el mes de junio con el control de 84 kilómetros adicionales de territorio ucraniano, según la plataforma de análisis militar ucraniana DeepState, que ofrece cada mes el balance de suelo conquistado por las fuerzas rusas en Ucrania. DeepState atribuye en su canal de Telegram estas conquistas rusas a los avances de las fuerzas del Kremlin cerca de Kostiantínivka, en la región oriental de Donetsk, en zonas fronterizas de Ucrania con Rusia y en Guliaipole, en el sureste. En el mes de mayo, Rusia se hizo con el control de 14 kilómetros cuadrados, según los cálculos de DeepState, en lo que supuso un récord negativo para las fuerzas del Kremlin desde octubre de 2023. DeepState calcula estas cifras sacando la diferencia entre los kilómetros cuadrados ganados y los perdidos por los rusos en el frente.
Seis muertos en ataques rusos a las regiones de Odesa, Járkov y Jersón
Seis personas murieron este miércoles en ataques rusos con misiles o drones contra las regiones ucranianas de Odesa, Járkov y Jersón, según informaron las autoridades de estas tres zonas de Ucrania. En la región de Odesa, en el sur de Ucrania, un ataque ruso con un misil balístico mató a dos personas e hirió a más de una decena, según informó su gobernador, Oleg Kiper, que explicó sin dar más detalles sobre la naturaleza del objetivo que el ataque iba dirigido contra una infraestructura industrial. En la ciudad de Járkov, capital de la región homónima del noreste de Ucrania, el alcalde, Igor Teréjov, informó de hasta cinco ataques rusos contra distintos distritos de la urbe llevados a cabo en las primeras horas de la tarde. Dos personas murieron en uno de estos distritos.
Merz dice que los aliados darán a Kiev financiación que ascendería a al menos 70.000 millones
El canciller alemán, Friedrich Merz, aseguró este miércoles que los aliados prometerán a Ucrania en la cumbre de la OTAN en Ankara a principios de julio una nueva ayuda financiera y militar, que el diario FAZ cifra en unos 70.000 millones de euros, un monto que además debería ser similar en 2027, un compromiso contenido en un borrador de declaración que aún genera debate. "Queremos enviar también desde Ankara una señal de apoyo continuo a Ucrania. El Gobierno federal propone que nosotros, como aliados europeos de la OTAN, otorguemos a Kiev un nuevo compromiso de financiación. Esperamos que Moscú extraiga las conclusiones correctas de ello. No disminuiremos nuestro apoyo a Ucrania", dijo Merz en una rueda de prensa con el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, y su ministro de Defensa, Boris Pistorius.
Zelenski llega a Irlanda para el comienzo de la presidencia irlandesa del Consejo de la UE
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, llegó este miércoles a Irlanda para participar en la ceremonia de apertura de la presidencia de turno irlandesa de la Unión Europea, durante la que Kiev espera seguir avanzando en su camino hacia la integración en la UE. Además de asistir a ese acto, Zelenski tiene previsto reunirse con el primer ministro de Irlanda, Micheál Martin, y con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, según dijo el propio líder ucraniano al anunciar su llegada a Ucrania en sus redes sociales.
Tokio reafirma apoyo a Kiev durante la visita a Tokio del ministro de Exteriores ucraniano
El Gobierno de Japón reafirmó este miércoles su apoyo a Kiev durante la visita a Tokio del ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, más de cuatro años después del inicio de la invasión rusa de Ucrania, en febrero de 2022. El ministro de Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, dijo al inicio de la reunión con su homólogo que seguirán colaborando con la comunidad internacional para promover el apoyo a Ucrania y las sanciones contra Rusia, según recoge el diario Nikkei.
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