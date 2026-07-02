Guerra de Irán, en directo. Última hora | EEUU y 12 países árabes reafirman su compromiso con la seguridad del tráfico por el estrecho de Ormuz

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. La tregua ha pendido de un hilo desde entonces, con constante fuego cruzado entre ambas partes, hasta que, tras varias intentonas fallidas, se ha firmado un acuerdo de paz que conlleva la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.

El presidente del Parlamento iraní niega que el OIEA tenga acceso a centrales nucleares dañadas: "Es la ley" El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, ha rechazado este miércoles que los inspectores del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) tengan acceso a instalaciones bombardeadas, en alusión a los complejos nucleares alcanzados por ataques de Estados Unidos e Israel, subrayando que el acceso a estos lugares "está prohibido bajo cualquier circunstancia", ya que esa "es la ley". "Es falso que los inspectores del OIEA tengan acceso a sitios bombardeados", ha manifestado Qalibaf en declaraciones recogidas por la radiotelevisión estatal iraní IRIB en las que ha aludido a las leyes aprobadas por el Parlamento y el Consejo Supremo de Seguridad Nacional: "El acceso a sitios bombardeados y dañados está prohibido bajo cualquier circunstancia. Esta es la ley", ha incidido.

El crudo brent baja 1,87%, hasta 71,57 dólares, centrado en las conversaciones EEUU-Irán El precio del barril de petróleo brent para entrega en septiembre bajó este miércoles un 1,87 %, hasta situarse en los 71,57 dólares al cierre de la sesión en el mercado de futuros de Londres, mientras los inversores siguen pendientes de las negociaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán. El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió 1,35 dólares al término de la jornada en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, en comparación al precio de liquidación de la última sesión, cuando finalizó en 72,92 dólares. El brent se situó en sus niveles más bajos desde finales de febrero, antes del inicio del conflicto en Oriente Medio, después de que el mercado tomase con optimismo las conversaciones de paz indirectas entre Washington y Teherán celebradas esta semana en Doha (Qatar).

EEUU y 12 países árabes reafirman su compromiso con el tráfico por el estrecho de Ormuz El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) encabezó este miércoles una reunión en Baréin con altos mandos militares de 12 países árabes sobre la seguridad en la región de Oriente Medio y donde reafirmaron su compromiso con la libre circulación por el estrecho de Ormuz. En un comunicado, Centcom señaló que "lideró un diálogo regional sobre seguridad, organizado por las Fuerzas de Defensa bareiní", con la participación de el almirante Brad Cooper, y altos mandos militares de Baréin, Egipto, Jordania, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos (EAU), el Yemen, el Líbano y Siria. Además, el diálogo sobre seguridad con EE.UU. marcó "la primera vez que líderes militares de Siria y el Líbano participaron en una conferencia de defensa regional liderada por Estados Unidos", sostuvo Cooper. Durante la reunión, "analizaron el entorno actual de seguridad regional y las oportunidades para fortalecer la colaboración en materia de defensa en la región", y reafirmaron "su compromiso compartido con la libre circulación del comercio a través del estrecho de Ormuz".

Irán afirma que han concluido las conversaciones en Qatar para la implementación de protocolo con EEUU El viceministro de Relaciones Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, anunció este miércoles la "conclusión" de las conversaciones celebradas en Qatar sobre la aplicación del memorándum de entendimiento entre Teherán y Washington para poner fin a la guerra en Oriente Medio, informaron los medios estatales. Los participantes acordaron que "se establecerá un canal de comunicación antes de mañana" para informar y registrar las violaciones del memorándum, reportó la agencia estatal de noticias IRNA, citando a Gharibabadi.

EEUU priorizará a los aliados que acepten invertir el 5% del PIB en defensa El embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matthew G. Whitaker, afirmó este miércoles que su país dará ventaja en compras y licitaciones en el ámbito de la defensa a los aliados que más firmemente demuestren un plan para cumplir el objetivo de invertir el 5 % de su PIB en gasto militar. "Creemos que aquellos que están haciendo más deberían obtener beneficios por ello. La gente del Pentágono y del Departamento de Estado ha hablado de estas oportunidades, ya sea más tiempo con los líderes, ya sea prioridad en adquisiciones y contrataciones; hay muchas formas en las que eso puede suceder", indicó en una rueda de prensa telemática previa a la cumbre de la OTAN del 7 y 8 de julio en Ankara. En esa cita, uno de los principales asuntos que tratarán los líderes será el camino para el aumento de gasto militar del 5 % del PIB para 2035 acordado el año pasado en la cumbre de la OTAN en La Haya.

Fráncfort sube un 0,18% después de que EEUU e Irán iniciaran conversaciones indirectas La Bolsa de Fráncfort subió hoy un 0,18 % tras informaciones de que EEUU e Irán han iniciado en Qatar conversaciones indirectas. El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, ganó un 0,18 % al cierre, hasta 25.040,28 puntos. Los negociadores estadounidenses Jared Kushner y Steve Witkoff llegaron a Qatar para reunirse con mediadores, pero Teherán dijo que no se reunirá directamente con ellos, por lo que se han reducido las expectativas de que EEUU e Irán logren un acuerdo de paz definitivo pronto. Las conversaciones técnicas con mediadores de Qatar y Pakistán han comenzado, según la cadena de televisión estadounidense CNN y las agencias árabes Al Jazeera y Al Arabija . Datos económicos de EEUU y de la zona no aportaron impulsos claros a la renta variable alemana.

Representantes de EEUU e Irán mantienen conversaciones indirectas en Doha Delegados de Estados Unidos e Irán sostenían este miércoles conversaciones técnicas indirectas sobre su acuerdo para terminar con la guerra en Oriente Medio, dijo a la AFP un diplomático informado sobre las discusiones. La misma fuente añadió que las conversaciones estaban en marcha, y que los enviados estadounidenses, Jared Kushner y Steve Witkoff, no participan en los contactos. Las conversaciones se centran en "el memorando de entendimiento que se basa en los avances logrados en la cumbre del lago Lucerna", en Suiza, indicó el diplomático. Más información, aquí.

Mueren siete personas y decenas resultan heridas en nuevos ataques rusos sobre Ucrania Al menos siete personas han muerto y varias decenas más han resultados heridas este miércoles como consecuencia de nuevos ataques del Ejército de Rusia sobre varias localidades ucranianas. Así, se han registrado bombardeos sobre las provincias de Odesa, Zaporiyia, Jersón, Járkov y Poltava, en un día en el que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha destacado el éxito de los ataques de largo alcance que han venido lanzando en las últimas semanas contra infraestructura militar e industrial rusa. El gobernador de Odesa, Oleg Kiper, ha informado del ataque balístico de las fuerzas rusas sobre la región, que ha matado a dos personas y herido a una quincena más, mientras que las autoridades de Járkov han mencionado dos fallecidos y cerca de una treintena de afectados por un nuevo bombardeo sobre su territorio.

El emir de Qatar aborda con emisarios de EEUU "el progreso de las negociaciones" con Irán El emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, abordó este miércoles con los enviados estadounidenses Jared Kushner y Steve Witkoff "el progreso de las negociaciones" entre Estados Unidos e Irán en el marco de las conversaciones indirectas entre ambos sobre el memorando de entendimiento del 17 de junio. "Durante la reunión, analizaron los últimos acontecimientos en la región, en particular el progreso de las negociaciones entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán en el marco del memorando de entendimiento entre ambas partes", dijo la oficina del emir catarí en un comunicado. La reunión con el líder de Qatar, que tuvo lugar en su despacho del palacio de Lusail, se produjo después de un encuentro entre Kushner y Witkoff con el ministro de Exteriores y primer ministro del país árabe, Mohamed bin Abdulrahmán, sobre el proceso de la aplicación del memorando de entendimiento entre ambas potencias.