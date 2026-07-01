OTAN
Trump, "decepcionado" con España por el veto al uso de las bases y por negarse aún a elevar al 5% el gasto en defensa
EEUU plantea premiar a los países que hagan más por incrementar su defensa: "Los que hacen más deberían obtener beneficios"
Europa Press
El embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matt Whitaker, ha asegurado que el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, está "decepcionado" con España por vetar a Washington el uso de las bases de Morón y Rota para la guerra en Irán, y por mantener su negativa a elevar al 5% de su PIB el gasto en defensa.
Preguntado en unas declaraciones a la prensa sobre si el presidente de Estados Unidos plantea anunciar alguna medida contra España durante la cumbre de la OTAN que se celebra la semana que viene en Ankara (Turquía), ha respondido que aunque no espera que la cita la protagonicen posibles represalias, Trump no está contento con el Gobierno de Pedro Sánchez.
"No hay duda de que el presidente está decepcionado con España. Tanto por las cuestiones de restricción de acceso a las bases y al sobrevuelo que vimos durante 'Epic Fury', y también, ya saben, por su falta de voluntad para demostrar una trayectoria creíble hacia el 5%", ha indicado Whitaker.
Tras decir que "los españoles entienden" las críticas de Estados Unidos, el embajador ha recordado que los 32 aliados de la OTAN firmaron "de forma unánime" el compromiso de aumentar el gasto en defensa en la cumbre de La Haya del año pasado, por lo que Washington espera que todos los Estados miembro, incluido España, "cumplan con sus promesas".
Whitaker también ha defendido que aquellos países que "hacen más" en materia de defensa "deberían obtener beneficios por hacer más" en las relaciones bilaterales con Estados Unidos, como "otorgar más tiempo con los líderes estadounidenses" o "dar prioridad en materia de adquisiciones y contratación de material militar".
Aunque ha matizado que esto "no da a nadie un pase libre ni una excepción" respecto al cumplimiento de sus compromisos, por lo que ha reiterado que Washington espera que "todos los aliados respondan" al compromiso de defensa de La Haya y se pongan en una "trayectoria creíble" hacia el 5% del PIB.
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