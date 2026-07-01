Última hora del terremoto en Venezuela, en directo | Suben a 1.943 los muertos confirmados y a más de 6.400 las personas rescatadas tras los terremotos

La ayuda

La ayuda humanitaria siguió llegando y el ministro de Defensa de Brasil, José Múcio, visitó Venezuela para ampliar la cooperación humanitaria y evaluar posibles iniciativas relacionadas con la reconstrucción de infraestructura y vivienda, para lo cual se reunió con la presidenta encargada y otras autoridades. Según cifras oficiales, 855 edificios sufrieron daños, de los cuales 189 colapsaron totalmente. Múcio estuvo acompañado por representantes de la institución financiera Caixa Econômica Federal y del Ministerio de Ciudades, con el objetivo de "identificar, junto con el Gobierno local, las prioridades para que la ayuda brasileña se organice de manera eficiente y coordinada", según el Ejecutivo brasileño. Ecuador envió catorce toneladas de ayuda humanitaria y México dijo que enviará siete plantas eléctricas de emergencia y que prepara un barco con víveres e insumos para apoyar a la población afectada. Argentina envió este martes dos nuevos aviones con ayuda, incluyendo 38 personas y material de asistencia para colaborar con las tareas de búsqueda y rescate, mientras que la organización de las Grandes Ligas del Béisbol en EE.UU. (MLB) y la Asociación de Jugadores de las Grandes Ligas (MLBPA) anunciaron una donación conjunta de un millón de dólares a la Cruz Roja para apoyar la respuesta humanitaria. Además, los Estados que integran el Mercosur -Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay y Paraguay- iniciaron un proceso de coordinación para el envío de ayuda.