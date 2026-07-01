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Última hora del terremoto en Venezuela, en directo | Suben a 1.943 los muertos confirmados y a más de 6.400 las personas rescatadas tras los terremotos
¿Qué es el doblete sísmico que ha ocurrido en Venezuela y por qué se han producido dos terremotos violentos en menos de un minuto?
Venezuela busca a la desesperada a los desaparecidos por los terremotos: "¡Antonio, mamá está aquí!"
Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, sacudieron varias regiones de Venezuela. La cifra de muertos se cuenta en miles de personas, con cientos de edificios residenciales con daños graves. Países de todo el mundo, incluido España, han enviado equipos de rescate. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia nacional. La búsqueda de supervivientes se mantiene, pero cada vez con menos esperanzas.
Siga en este hilo la última hora de víctimas mortales, daños materiales y reacciones a estos dos sismos.
Daños materiales
Los daños causados en viviendas y activos económicos, como vehículos, edificios o comercios tras los dos terremotos tienen una estimación preliminar de 6.700 millones de dólares, según una evaluación satelital basada en el Análisis Digital Rápido (RAPIDA) del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Según cifras oficiales, 855 edificios sufrieron daños, de los cuales 189 colapsaron totalmente. El ministro de Defensa de Brasil, José Múcio, visitó Venezuela para ampliar la cooperación humanitaria y evaluar posibles iniciativas relacionadas con la reconstrucción de infraestructura y vivienda, para lo cual se reunió con la presidenta encargada y otras autoridades.
Casi 700 réplicas
Tras los dos grandes terremotos del miércoles, Venezuela ha registrado más de 680 réplicas. La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) reportó este martes casi una treintena de sismos, dos de ellos de magnitud 3,3 ocurridos a las 9:51 hora local, en el noroeste del país, y a las 21:05 hora local, en la región capital.
La ayuda
La ayuda humanitaria siguió llegando y el ministro de Defensa de Brasil, José Múcio, visitó Venezuela para ampliar la cooperación humanitaria y evaluar posibles iniciativas relacionadas con la reconstrucción de infraestructura y vivienda, para lo cual se reunió con la presidenta encargada y otras autoridades. Según cifras oficiales, 855 edificios sufrieron daños, de los cuales 189 colapsaron totalmente. Múcio estuvo acompañado por representantes de la institución financiera Caixa Econômica Federal y del Ministerio de Ciudades, con el objetivo de "identificar, junto con el Gobierno local, las prioridades para que la ayuda brasileña se organice de manera eficiente y coordinada", según el Ejecutivo brasileño. Ecuador envió catorce toneladas de ayuda humanitaria y México dijo que enviará siete plantas eléctricas de emergencia y que prepara un barco con víveres e insumos para apoyar a la población afectada. Argentina envió este martes dos nuevos aviones con ayuda, incluyendo 38 personas y material de asistencia para colaborar con las tareas de búsqueda y rescate, mientras que la organización de las Grandes Ligas del Béisbol en EE.UU. (MLB) y la Asociación de Jugadores de las Grandes Ligas (MLBPA) anunciaron una donación conjunta de un millón de dólares a la Cruz Roja para apoyar la respuesta humanitaria. Además, los Estados que integran el Mercosur -Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay y Paraguay- iniciaron un proceso de coordinación para el envío de ayuda.
Previsión de la ONU
En este sentido, La ONU prevé asistir a medio millón de personas en los refugios instalados tras los terremotos, según estimó este martes la directora del Programa Mundial de Alimentos (PMA) para el país, Stephanie Hochstetter. La funcionaria explicó que ya han repartido paquetes de alimentos de emergencia a 1.200 personas, pero esperan que la cifra se multiplique en los próximos meses. Por ello, hizo un llamamiento inicial de cincuenta millones de dólares, aunque avanzó que "no cubrirá la totalidad del desastre". Entretanto, las clases siguen suspendidas, luego de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, extendiera la interrupción por esta semana, mientras que las actividades laborales se han retomado progresivamente.
En los cementerios y crematorios de la capital también se nota el impacto del doble terremoto.
"El jueves fueron casi sesenta, el viernes casi cien, el sábado y domingo como setenta, el lunes cincuenta y el martes cincuenta, la mayoría para cremación. Hoy van dieciocho. Las cavas están full (llenas) y hay gente que te dice: 'te dejo aquí a mi hijo, voy a buscar el otro, voy a seguir sacando escombros'", indicó EFE un trabajador del cementerio del Este de Caracas, uno de los más grandes de la ciudad. Uno de los mayores problemas que afronta el país es la de personas que se han quedado sin vivienda, ya sea de manera temporal o definitiva, con miles de personas durmiendo a la intemperie.
Hospitales llenos
Mientras en los hospitales de Caracas se atiende a la mayoría de los 10.571 heridos. "Hemos recibido a pacientes en muy malas condiciones. Tan en malas condiciones que muchos han terminado con alguna amputación. Por lo menos un 60 % están amputados. Tenemos al menos treinta pacientes (niños) desde el miércoles", indicó un pediatra del Hospital Miguel Pérez Carreño de Caracas. Por otra parte, el doctor subrayó el cansancio del personal de salud en hospitales públicos y señaló que él ha trabajado dieciséis horas diarias desde el día cero de la emergencia por los terremotos.
Rescate contra el reloj
Los familiares mantienen la esperanza, pero médicos, rescatistas y militares venezolanos dicen que las posibilidades son cada vez menores. El militar español Alberto Vázquez, quien forma parte de un equipo de la Unidad Militar de Emergencias (UME), desplegada en Venezuela desde el día 26, dijo a EFE que a partir de las 72 horas "descienden las probabilidades de encontrar" personas con vida, pero "se sigue encontrando gente", por lo que "hay que seguir". El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, indicó que 6.461 personas han sido rescatadas, y que en los primeros momentos de la emergencia, entre 13.400 y 13.500 personas lograron salir por sus propios medios o ayudados por sus familiares.
Venezuela apura las últimas horas para encontrar vida tras casi una semana de los sismos
Venezuela y miles de rescatistas de todo el mundo apuraban este martes las últimas horas para encontrar supervivientes de los terremotos de hace casi una semana, que acumulan cerca de 2.000 personas muertas, mientras médicos y enfermeras de hospitales públicos atienden a miles de heridos en una situación precaria. Entre los rescates de las últimas horas, destaca el de un niño de tres años que fue salvado tras permanecer casi seis días atrapado en el estado La Guaira (norte, aledaño a Caracas), el más devastado por los sismos, que han dejado al menos 1.943 víctimas mortales, según el Gobierno. En esa región costera, un grupo de rescate acumulaba la noche del martes más de treinta horas trabajando para sacar a Hernán Gil, un venezolano bajo los escombros de un edificio en la localidad de Catia La Mar que se mantiene con vida y ha estado recibiendo hidratación desde que fue localizado, el domingo. Su rescate se ha complicado debido a que se encuentra en la garita del sótano del edificio en el que trabajaba como vigilante, constató EFE.
Balance de la jornada en cifras | Sube a 1.943 la cifra de muertos y a 10.571 los heridos por el terremoto
La cifra de fallecidos por el doble terremoto ocurrido el pasado miércoles en la zona norte de Venezuela asciende a 1.943 y la de heridos a 10.571, informó este martes el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez. 6.461 personas han sido rescatadas. Entre 13.400 y 13.500 personas lograron salir por sus propios medios o ayudados por sus familiares en la zona de desastre. Se estima que aproximadamente 30.000 personas, entre visitantes y residentes, estaban en las áreas de Caraballeda y Catia La Mar, en La Guaira, en la zona más afectada por los temblores. Un total de 80.870 familias han sido atendidas, mientras que en la zona de desastre hay 3.660 rescatistas extranjeros, 148 perros, 49 vehículos de apoyo y 26.121 efectivos venezolanos, apuntó Rodríguez. Asimismo, 15.467 personas se han registrado como voluntarias en labores de rescate.
La ONU lanza un llamamiento inicial para recaudar 50 millones de dólares para ayuda alimentaria para Venezuela
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas lanzó el martes un llamamiento inicial de 50 millones de dólares para alimentar durante tres meses a unas 500.000 personas en Venezuela, golpeada por mortíferos terremotos. "Nuestro llamamiento inicial es de 50 millones de dólares para proporcionar ayuda alimentaria vital a hasta medio millón de personas durante los próximos tres meses", declaró Stephanie Hochstetter, responsable de la agencia de la ONU en el país, en una rueda de prensa por videoconferencia desde La Guaira, una región particularmente afectada. Este llamamiento podrá revisarse en función de la continuación de la evaluación de las necesidades, señaló.
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