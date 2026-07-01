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Última hora del terremoto en Venezuela, en directo | Suben a 1.943 los muertos confirmados y a más de 6.400 las personas rescatadas tras los terremotos

¿Qué es el doblete sísmico que ha ocurrido en Venezuela y por qué se han producido dos terremotos violentos en menos de un minuto?

Venezuela busca a la desesperada a los desaparecidos por los terremotos: "¡Antonio, mamá está aquí!"

Una persona busca en los escombros de un edificio este lunes, en La Guaira (Venezuela).

Una persona busca en los escombros de un edificio este lunes, en La Guaira (Venezuela). / Ronald Peña R | EFE

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Eduardo López Alonso

Montse Martínez

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Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, sacudieron varias regiones de Venezuela. La cifra de muertos se cuenta en miles de personas, con cientos de edificios residenciales con daños graves. Países de todo el mundo, incluido España, han enviado equipos de rescate. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia nacional. La búsqueda de supervivientes se mantiene, pero cada vez con menos esperanzas.

Siga en este hilo la última hora de víctimas mortales, daños materiales y reacciones a estos dos sismos.

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