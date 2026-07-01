Al menos seis muertos en un incendio en un edificio de viviendas en Amberes

Al menos seis personas han fallecido este miércoles y varias han resultado heridas en un grave incendio en un edificio de apartamentos en la ciudad belga de Amberes donde residen unas 200 personas, según informó la cadena de televisión flamenca VRT.

Según una portavoz de los Servicios de Socorro en declaraciones recogidas por los medios locales, un primer balance apunta a al menos seis fallecidos y varios heridos graves, aunque las autoridades admiten que no saben aún cuántas personas estaban en el interior del edificio cuando se declaró el fuego.

Los servicios de emergencia recibieron una primera llamada de alerta a las 09:53 de la mañana del miércoles, según un comunicado de la Policía de Amberes recogido por Europa Press, en el que avisan de que los servicios de bomberos estarán aún "horas" trabajando en el lugar.

La llamada avisaba de un incendio en la octava planta de un edificio de apartamentos de diez alturas en el barrio de Linkeroever en el que viven 200 personas, según el mismo comunicado, que precisa que, en torno a las 13:00 horas, los trabajos de evacuación y control seguían en marcha.

"Hay varias personas heridas, algunas de gravedad y otras con heridas leves. La evacuación continúa en pleno desarrollo", concluye el comunicado de la Policía. Las autoridades han pedido a los habitantes del vecindario que permanezcan en sus casas con las ventanas cerradas y servicios de ventilación cortados para protegerse del denso humo que produce el incendio.

También se ha desalojado a unas 60 personas de otro inmueble cercano.

Aún no se conoce con claridad la causa del incendio, que comenzó poco antes de las 10 de la mañana hora local, pero varios testigos hablan de obras en el tejado y en la caja de electricidad de este inmueble de diez plantas, según el diario 'De Standaard'.

"Aún no tenemos confirmación al respecto, pero estos elementos forman parte, por supuesto, de la investigación que se llevará a cabo. Se ha designado a un perito en incendios y también se ha solicitado la intervención del laboratorio forense", indicó a ese medio la portavoz de la Policía del distrito de Amberes, Kim Bastiaens.

Según relata el diario flamenco 'Het Laatste Nieuws', el fuego está resultando difícil de extinguir, si bien ya se ha logrado frenar su avance y ahora los bomberos están yendo puerta por puerta para determinar si aún queda gente dentro de las viviendas.

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Los residentes del edificio afectado que lograron salir a tiempo están por el momento en un centro de la tercera edad cercano a la espera de poder volver a sus domicilios, mientras que los vecinos de edificios cercanos han recibido un mensaje de texto de alerta y la recomendación de cerrar puertas y ventanas por el intenso humo.