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Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Ucrania informa de ataques a dos puentes importantes para Rusia en Zaporiyia y Crimea
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El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Fortalecer la fuerza aérea
Durante la reunión, ambas partes abordaron la necesidad de "fortalecer" la fuerza aérea de combate y de defensa de Ucrania, en particular, la participación de Suecia en la llamada Lista de Requisitos Prioritarios de Ucrania (o PURL, por sus siglas en inglés) --una iniciativa de la OTAN con el fin de que países europeos adquieran armamento estadounidense para la defensa militar de Ucrania-- y sus contribuciones "adicionales". El mandatario ha agradecido el apoyo de "socios tan sólidos: el pueblo, el Gobierno y las empresas suecas" y ha recordado que "un sector privado fuerte también es fundamental". "Gracias por ello, así como por el apoyo militar anual y los paquetes militares, que son de suma importancia", ha agregado, apuntando también al apoyo de Suecia para la adhesión de Ucrania a la Unión Europea.
Suecia y Ucrania firman el acuerdo para la compra de 16 aviones de combate
Ucrania y Suecia han firmado ayer martes en Estocolmo el acuerdo para la adquisición de 16 aviones de combate de fabricación sueca tipo Gripen E a partir de principios de 2029, una compra financiada a través de un préstamo de la Unión Europea y con el apoyo de Reino Unido. El viceministro de Defensa de Ucrania, Serguéi Boyev, y el director general de la Administración de Material de Defensa de Suecia, Mikael Granholm, han sido los encargados de firmar el documento, en un encuentro celebrado en Estocolmo al que han asistido el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, además de los ministros de Defensa de los dos países. En virtud del acuerdo, la entrega de los 16 aviones Gripen E no comenzará hasta principios de 2029, si bien Kiev recibirá ya en 2027 otros 16 del modelo Gripen C/D en forma de ayuda militar de Estocolmo.
La Fiscalía descarta el carácter terrorista de la explosión contra un oligarca ucraniano
La Fiscalía de Mónaco descarta, al menos por el momento, la calificación de terrorista para la explosión que el lunes por la noche hirió a tres personas (un hombre, una mujer y un adolescente), entre ellas un oligarca de origen ucraniano residente en el pequeño estado mediterráneo desde 2021. El fiscal, Stéphane Thibault, explicó este martes en conferencia de prensa que los cargos por los que se están investigando los hechos son tentativa de asesinato y colocación de explosivos, pero sobre todo insistió en que "no es una calificación terrorista". Thibault precisó que no hay "elementos" para sostener esa calificación, aunque añadió que se mantiene en contacto con la Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT) de Francia (Mónaco tiene unos lazos muy estrechos de cooperación institucional con Francia, que en algunos aspectos ejerce una forma de supervisión).
La justicia alemana falla que fue legítimo suspender el canal en alemán del medio ruso RT
El Tribunal Administrativo de Berlín falló este martes a favor de la decisión de un órgano regulador de suspender en 2021 la difusión de los contenidos en alemán del canal estatal ruso RT (antiguamente Russia Today), una acción que considera legítima, por carecer de la licencia necesaria para ello. Según un comunicado de la corte, queda así rechazada la demanda interpuesta por una empresa alemana vinculada a la corporación estatal rusa TV Nóvosti que se halla ahora en proceso de liquidación.
Seguridad Nacional alerta de que la presencia de drones extranjeros en aeropuertos y bases europeas se está normalizando
La directora del Departamento de Seguridad Nacional (DSN), la general Loreto Gutiérrez Hurtado, ha alertado este martes sobre la "normalización" de incidentes relacionados con la presencia de drones extranjeros en aeropuertos y cerca de bases militares europeas. En el curso 'Estrategias híbridas y coordinación dentro del Sistema de Seguridad Nacional', enmarcado en los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid en San Lorenzo de El Escorial, la general ha aludido a los recientes casos de Bélgica, Dinamarca, Rumanía, Lituania o Polonia y ha apuntado que este tipo de incidentes están proliferando. En la misma línea, ha aludido al aumento de las perturbaciones en los sistemas de posicionamiento GPS y Galileo, que se registran en mayor número desde 2022. Según ha advertido, estos hechos generan inseguridad ciudadana por su "coste e impacto muy alto" en sectores como el transporte aéreo, donde el mero avistamiento obliga a suspender operaciones.
Para escapar del calor y olvidar la guerra, los habitantes de Kiev buscan refugio en la playa
Entre el bullicio de risas, la cabeza de alguien aparece y desaparece entre las oscuras aguas del río Dniéper, en Kiev, el día más caluroso del año. Un socorrista se lanza al agua y lo rescata, mientras que los otros bañistas apenas se enteran. Esta vez se trata de una demostración del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania para concienciar sobre los riesgos de ahogamiento, en un momento en que los ucranianos acuden a las playas urbanas para aliviar las altas temperaturas. Los termómetros podrían alcanzar los 38 ºC en Ucrania esta semana, a medida que la ola de calor europea avanza hacia el este y afecta a la mitad occidental del país, devastado por la guerra. "Ahora hace muchísimo calor en Ucrania. La gente intenta relajarse junto al agua, pero la cuestión es si lo hace de forma segura", declara a los periodistas Pavlo Petrov, portavoz de los servicios de emergencia, informa EFE.
Los ataques a Crimea pueden forzar a Putin a elegir entre Donetsk y el sur
La campaña de ataques a Crimea del Ejército ucraniano obligará al presidente ruso, Vladímir Putin, a elegir entre seguir priorizando su ofensiva en la región de Donetsk del este de Ucrania y reforzar a sus tropas en la península del mar Negro y los territorios ocupados del sur, que podrían quedar aisladas del resto de la retaguardia por los bombardeos cada vez más frecuentes a su logística. Es una de las ideas expresadas este martes por los participantes en el V Foro Internacional de Expertos de la Plataforma por Crimea, una iniciativa de la Presidencia ucraniana que toma ahora especial relevancia en el contexto de los ataques a puentes, infraestructuras petroleras y eléctricas y defensas aéreas en esta península que Moscú le arrebató a Kiev en 2014. "Crimea ya está bloqueada. Puede que no por completo, pero desde el punto militar hay un bloqueo", dijo el analista militar ucraniano Mijailo Samus sobre los efectos que está teniendo en la logística rusa la destrucción de puentes clave que conectaban la península con la Ucrania continental y Rusia.
Europa pone pegas a la entrada de rusos en la zona Schengen
El Ejecutivo estudia "la posibilidad de añadir medidas restrictivas adicionales y específicas en materia de visados, como parte de la próxima revisión del código de visados". "Seguiremos abordando los riesgos de seguridad derivados de las acciones hostiles de terceros países proponiendo la introducción de medidas restrictivas específicas en materia de visados", dijo este martes el portavoz comunitario de Interior y Migraciones, Markus Lammert. En 2022, tras el inicio de la agresión rusa a Ucrania, la UE suspendió por completo el acuerdo para facilitar visados con Rusia, mismo año en el que se adoptaron directrices para que los estados miembros dieran menor prioridad a los visados para ciudadanos rusos y "se centraran en la seguridad y los controles fronterizos", recordó el portavoz. Además, el pasado mes de noviembre se aprobaron nuevas medidas sobre los visados de entradas múltiples, que los ciudadanos rusos ya no pueden obtener. Fruto de estas medidas "se ha producido una disminución masiva de los visados expedidos a ciudadanos rusos en los últimos años", aseguró Lammert.
Rusia mantiene los objetivos bélicos en Ucrania, pero sin avances suficientes
Putin y otros funcionarios rusos siguen mostrando públicamente su compromiso con los objetivos bélicos originales de Rusia. Putin declaró que el principal objetivo de Rusia es "la toma definitiva del Donbás y Novorossiya" y que las fuerzas rusas harán "todo lo posible" para lograr todos sus objetivos bélicos, informa ISW. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró que Putin expuso claramente la posición de Rusia sobre Ucrania en su discurso en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia (MAE) en junio de 2024, en el que exigió que las fuerzas ucranianas se retiraran del territorio controlado por Ucrania en las regiones de Luhansk, Donetsk, Zaporiyia y Jersón, y que Ucrania abandonara su objetivo de unirse a la OTAN antes de entrar en negociaciones; exigencias que prácticamente equivalen a la capitulación total de Ucrania. En la práctica, ni las fuerzas rusas ni las ucranianas realizaron avances confirmados esta semana.
La Comisión Europea estudia endurecer más la concesión de visados a ciudadanos rusos
La Comisión Europea (CE) señaló este martes que está estudiando añadir nuevas "medidas restrictivas" a la concesión de visados para ciudadanos rusos como parte de la próxima revisión del Código de Visados de la UE, que se llevará a cabo este 2026. El portavoz comunitario de Interior y Migraciones, Markus Lammert, preguntado en rueda de prensa sobre una información en la prensa rusa en relación a una prohibición total de expedición de visados como forma de desestabilización a las elecciones legislativas del 20 de septiembre, sostuvo que el Ejecutivo comunitario desea "que la población y los ciudadanos rusos tengan la oportunidad de celebrar unas elecciones libres y justas".
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