Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Ucrania informa de ataques a dos puentes importantes para Rusia en Zaporiyia y Crimea

Los ataques a Crimea pueden forzar a Putin a elegir entre Donetsk y el sur

La campaña de ataques a Crimea del Ejército ucraniano obligará al presidente ruso, Vladímir Putin, a elegir entre seguir priorizando su ofensiva en la región de Donetsk del este de Ucrania y reforzar a sus tropas en la península del mar Negro y los territorios ocupados del sur, que podrían quedar aisladas del resto de la retaguardia por los bombardeos cada vez más frecuentes a su logística. Es una de las ideas expresadas este martes por los participantes en el V Foro Internacional de Expertos de la Plataforma por Crimea, una iniciativa de la Presidencia ucraniana que toma ahora especial relevancia en el contexto de los ataques a puentes, infraestructuras petroleras y eléctricas y defensas aéreas en esta península que Moscú le arrebató a Kiev en 2014. "Crimea ya está bloqueada. Puede que no por completo, pero desde el punto militar hay un bloqueo", dijo el analista militar ucraniano Mijailo Samus sobre los efectos que está teniendo en la logística rusa la destrucción de puentes clave que conectaban la península con la Ucrania continental y Rusia.