Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
LiceuRodaliesVenezuelaMorenoMigrantesHaalandMorososCalendario LigaTour de Francia
instagramlinkedin

En Directo

Al minuto

Guerra de Irán, en directo | Última hora de la situación. El pacto Líbano-Israel se tambalea tras la amenaza de Hezbolá de descarrilarlo

Países a los que Exteriores recomienda no viajar en Oriente Próximo y países árabes

DIRECTO | Guerra Ucrania - Rusia, en directo: última hora

Barcos en el estrecho de Ormuz, vistos desde Musandam, Oman

Barcos en el estrecho de Ormuz, vistos desde Musandam, Oman / REUTERS/Stringer

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. La tregua ha pendido de un hilo desde entonces, con constante fuego cruzado entre ambas partes, hasta que, tras varias intentonas fallidas, se ha firmado un acuerdo de paz que conlleva la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La investigación sobre los 'safaris humanos' en Sarajevo llega hoy a Europa tras abrirse causas en Italia, Austria y Bélgica
  2. Venezuela augura una cifra 'alarmante' de víctimas mortales del terremoto
  3. La ministra sueca de Medio Ambiente acude a la reunión con socios de la UE con su bebé: 'No quiero tener que elegir
  4. Ucrania intenta aislar a Crimea con ataques contra terminales petroleras, infraestructuras y baterías antiaéreas
  5. Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Putin acusa a los países de la OTAN de prepararse para una guerra contra Rusia
  6. Guerra en Oriente Medio, en directo | Irán y EEUU reactivan sus negociaciones mientras Hezbolá acusa a Israel de violar su alto el fuego
  7. EEUU bombardea objetivos militares de Irán tras el ataque de Teherán a un buque en Ormuz
  8. Última hora del terremoto en Venezuela, en directo | Suben a 17 los españoles muertos en los terremotos, que dejan ya 1.450 fallecidos

DIRECTO | Venezuela apura las últimas horas para encontrar vida tras casi una semana de los terremotos

DIRECTO | Venezuela apura las últimas horas para encontrar vida tras casi una semana de los terremotos

Guerra Ucrania - Rusia, en directo | Ucrania informa de ataques a dos puentes importantes para Rusia en Zaporiyia y Crimea

Guerra Ucrania - Rusia, en directo | Ucrania informa de ataques a dos puentes importantes para Rusia en Zaporiyia y Crimea

Directo | Vance dice que las negativas de Irán sobre contactos con EEUU son una "táctica de negociación"

Directo | Vance dice que las negativas de Irán sobre contactos con EEUU son una "táctica de negociación"

La delegación de la ONU en Venezuela adquiere 10.000 bolsas para cadáveres

La delegación de la ONU en Venezuela adquiere 10.000 bolsas para cadáveres

Redada en Europa contra la extrema derecha francesa y sus aliados en el Parlamento Europeo por malversación de fondos públicos

Redada en Europa contra la extrema derecha francesa y sus aliados en el Parlamento Europeo por malversación de fondos públicos

Venezuela tras el doble terremoto: un desafío para el 'protectorado' de Trump

Venezuela tras el doble terremoto: un desafío para el 'protectorado' de Trump

Netanyahu visita el sur del Líbano: "Mientras Hezbolá esté aquí, nos quedaremos"

Netanyahu visita el sur del Líbano: "Mientras Hezbolá esté aquí, nos quedaremos"

La comunidad venezolana en Barcelona se moviliza para enviar ayuda: "Se necesita mucho medicamento porque los hospitales están sobresaturados"

La comunidad venezolana en Barcelona se moviliza para enviar ayuda: "Se necesita mucho medicamento porque los hospitales están sobresaturados"