Guerra de Irán, en directo | Última hora de la situación. El pacto Líbano-Israel se tambalea tras la amenaza de Hezbolá de descarrilarlo

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. La tregua ha pendido de un hilo desde entonces, con constante fuego cruzado entre ambas partes, hasta que, tras varias intentonas fallidas, se ha firmado un acuerdo de paz que conlleva la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.

Versiones contradictorias Las declaraciones se producen en medio de versiones contradictorias sobre los contactos entre Estados Unidos e Irán, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, sugiriera que Teherán había solicitado una reunión en Doha, capital de Catar, algo que el Gobierno iraní ha negado en público. Según la parte iraní, las discusiones previstas en Doha se centrarían en la implementación de un memorando de entendimiento que incluye cuestiones como la liberación de activos congelados y la mediación de terceros países, sin que existan conversaciones directas de paz en curso con Washington. En paralelo, los emisarios estadounidenses, Jared Kushner y Steve Witkoff, han viajado a Catar para reunirse con mediadores regionales, en un contexto de contactos indirectos entre ambos países para abordar asuntos como el programa nuclear, las sanciones y la estabilidad regional.

Vance dice que las negativas de Irán sobre contactos con EEUU son una "táctica de negociación" El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmó este martes que las negativas públicas de Irán sobre la existencia de conversaciones con Washington responden a lo que calificó como una "táctica de negociación persa", durante una entrevista televisiva en la que defendió que continúan los contactos técnicos entre ambos países. En un diálogo en el podcast del analista conservador Michael Knowels, Vance señaló que existían conversaciones "puramente técnicas" programadas en continuidad con contactos previos y sostuvo que estas se mantienen pese a las desmentidas de Teherán. "Sin duda, tendrán lugar mañana", afirmó el vicepresidente.

El brent baja de los 73 dólares (-0,31 %) pendiente de las negociaciones entre EEUU e Irán El precio del barril de petróleo brent para entrega en agosto bajó un leve 0,31 %, hasta los 72,92 dólares, al término de la sesión de este martes en el mercado de futuros de Londres, mientras los inversores seguían pendientes de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió 0,23 dólares al término de la jornada en el International Exchange (ICE) londinense, en comparación al precio de liquidación de la última sesión, correspondiente al lunes, cuando finalizó en 73,15 dólares. El brent se mantuvo alrededor de los 73 dólares, niveles previos al inicio del conflicto en Oriente Medio, pero cierra el mes de junio con una caída superior al 23 %, cifras que no se veían desde el descenso récord de marzo de 2020 con el inicio de la pandemia de la covid-19.

Líbano eleva a casi 4.280 los muertos por ataques de Israel contra su territorio desde marzo El Gobierno de Líbano ha elevado este martes a casi 4.280 los muertos y cerca de 12.200 los heridos a causa de bombardeos perpetrados por el Ejército de Israel contra su territorio desde el 2 de marzo, día en que retomó los combates con el partido-milicia chií Hezbolá, pese al alto el fuego en vigor desde mediados de abril. El Ministerio de Sanidad libanés ha indicado en un comunicado difundido por la agencia de noticias libanesa NNA que 4.278 personas han muerto, una cifra que incluye a 135 profesionales sanitarios, y 12.196 han resultado heridas como resultado de estos ataques.

El Consejo de Cooperación del Golfo dice que estabilidad de Irak es vital para Oriente Medio El secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), Jassem al Budaiwi, afirmó este martes desde Bagdad que la estabilidad de Irak es fundamental para Oriente Medio, en un momento de máxima tensión por la guerra de Irán y ante los intentos de acercamiento entre Teherán y sus vecinos árabes. Durante una rueda de prensa con el ministro de Exteriores iraquí, Fuad Husein, Al Budaiwi dijo que sus conversaciones en Bagdad se centraron en "la situación en la región y los esfuerzos de desescalada". Asimismo, elogió los esfuerzos del Gobierno de Irak para prevenir ataques de represalia lanzados desde su territorio -presuntamente por milicias proiraníes que actúan al margen del Estado iraquí- contra países del golfo Pérsico durante la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Guterres pide a la comunidad internacional apoyar a UNRWA para "cubrir las necesidades" de los palestinos El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha destacado este martes la importancia de la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) y ha pedido a la comunidad internacional "sostener su trabajo" para "cubrir las necesidades de los refugiados palestinos". "Durante generaciones, los refugiados palestinos han contado con la UNRWA para recibir apoyo y servicios esenciales. La UNRWA es esencial para preservar las condiciones humanitarias necesarias para una solución política justa y duradera con dos Estados --Israel y Palestina-- que vivan lado a lado en paz y seguridad", ha indicado Guterres, según un comunicado difundido en redes sociales.

El pacto Líbano-Israel se tambalea tras la amenaza de Hezbolá de descarrilarlo El último acuerdo de paz entre Israel y Líbano enfrenta un futuro incierto después de que Hezbolá, el grupo militante más poderoso vinculado a Irán, prometiera esta semana obstaculizar su implementación. El acuerdo marco, firmado en Washington, establece un plan para la retirada gradual de las tropas israelíes del sur de Líbano, supeditado al "desarme verificado de los grupos armados no estatales", en referencia a Hezbolá. El ejército libanés debe ocupar las zonas desocupadas por Israel para reafirmar su control. El almirante Brad Cooper, del Comando Central de Estados Unidos, se encuentra en Líbano y ya se ha reunido con el presidente Joseph Aoun y el comandante del ejército libanés, Rodolphe Haykal, para discutir la ejecución del plan. El acuerdo está estrechamente vinculado al acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, ya que Teherán ha declarado que Israel debe cesar sus ataques contra Hezbolá antes de que se pueda alcanzar un acuerdo definitivo. Sin embargo, hay pocas pruebas de que la implementación del acuerdo vaya a ser sencilla. El presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, el aliado más cercano de Hezbolá en el Gobierno, afirmó el lunes que el acuerdo no se mantendrá y advirtió de posibles disturbios civiles.

Netanyahu afirma desde el Líbano que Israel permanecerá mientras persista la amenaza de Hezbolá El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, visitó este martes a las tropas en el sur de Líbano y prometió que las fuerzas de su país permanecerán en la zona mientras el movimiento Hezbolá, respaldado por Irán, siga siendo una "amenaza". "Nuestra postura está clara: no nos iremos del sur de Líbano hasta que la amenaza haya desaparecido. Y mientras Hezbolá, armado, esté aquí y nos amenace, nos quedaremos aquí", afirmó Netanyahu ante las tropas israelíes, según un comunicado transmitido por su oficina. El primer ministro agregó que Líbano e Israel son dos Estados soberanos que quieren vivir en paz. "Les decimos a Irán y a Hezbolá: salgan de este lugar, ya no pertenecen aquí (...) Hay dos estados soberanos que quieren vivir en paz", declaró.

Sharif prevé viajar a Irán el 3 de julio para asistir al funeral de Jameneí El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, planea viajar a Irán el próximo 3 de julio para asistir a los funerales del fallecido líder supremo iraní, Alí Jameneí, confirmó este martes a EFE una fuente del Ministerio paquistaní de Exteriores. "La visita del primer ministro a Irán para asistir a los funerales está prevista para el 3 de julio, salvo que haya un cambio imprevisto en el plan. Esto ya ha sido comunicado a Irán", dijo a EFE la fuente. De acuerdo con el canal de televisión paquistaní Geo News, tras su visita a Teherán el primer ministro viajará también a Turquía, país que figura entre los que respaldaron los esfuerzos de mediación para detener la guerra entre Estados Unidos e Irán.