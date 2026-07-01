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Suben a 26 los españoles fallecidos en los terremotos de Venezuela; hay 150 desaparecidos

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, baja en 11 la cifra de nacionales localizados bajo los escombros

La UME rescata en Venezuela a una persona que llevaba casi 72 horas bajo los escombros

La UME rescata en Venezuela a una persona que llevaba casi 72 horas bajo los escombros / Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

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Redacción

Madrid
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El número de muertos españoles por el doble terremoto de Venezuela ha ascendido a 26, según ha avanzado este miércoles el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, quien ha cifrado en 150 los españoles desaparecidos y en 11 los que permanecen bajo los escombros del seísmo.

Albares, que previamente había hablado de 29 fallecidos y 12 atrapados, ha dado a conocer estos datos en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde ha acudido a primera hora de la mañana junto a la reina Letizia para despedir al equipo médico de emergencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Este equipo START (Equipo Técnico de Ayuda y Respuesta en Emergencias) ,se desplegará en Venezuela para unirse a los rescatistas españoles que se encuentran ya allí para atender a los afectados por los terremotos.

"Anteriormente me ha bailado la cifra", ha dicho el ministro, quien en declaraciones posteriores ha bajado también en uno el número de españoles que siguen bajo los escombros y ha informado de que hoy llegará a España un nuevo vuelo de repatriación con 130 pasajeros, 92 de ellos españoles y el resto ciudadanos venezolanos y de otros países europeos.

La reina ha saludado a los voluntarios, con quienes se ha fotografiado, y les ha deseado que les vaya "lo mejor posible teniendo en cuenta la dureza y las dificultades esperables" y ha destacado la respuesta "efectiva" de la cooperación y la ayuda humanitaria españolas. Ha resaltado que, más allá de cómo se gestione y articule, la cooperación tiene algo que ella ha estado viendo en estos últimos años y que es la profesionalidad, el rigor y cariño con el que los cooperantes españoles acompañan y ayudan a quienes lo están pasando mal. "La sociedad española es muy consciente de ello y os lo agradece", ha asegurado la reina.

MADRID (ESPAÑA), 01/07/2026.- La reina Letizia (c) acompañada por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares (c-i) y el director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Antón Leis García (c-d) despide este miércoles en el aeropuerto de Barajas al equipo médico de emergencia de la AECID que se desplegará en Venezuela para atender a las víctimas de los terremotos. EFE/JJ Guillén

La reina Letizia y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, despiden al equipo médico de emergencia de la AECID que se desplegará en Venezuela. / J.J.Guillen / EFE

En el mismo sentido se ha pronunciado el ministro de Exteriores, quien ha valorado la amplia experiencia de los voluntarios que van a trasladar "la solidaridad del pueblo español al pueblo hermano de Venezuela" en unas circunstancias "tan dramáticas". Albares ha señalado que España va a hacer una nueva contribución de 300.000 euros para trasladar material de refugio a la zona de esta "enorme tragedia".

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Además de la reina y el ministro, han acudido al aeropuerto a despedir al equipo START representantes de las organizaciones no gubernamentales Médicos del Mundo, Save the Children y World Central Kitchen, así como el director saliente de la AECID, Anton Leis, sustituido este martes por la diplomática Victoria Tur Gómez. Leis ha sido designado Alto Comisionado Adjunto para Operaciones de ACNUR, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados.

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