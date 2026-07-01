Trump tuvo ingresos extraordinarios de 2.000 millones de dólares en el primer año de regreso a la Casa Blanca

Salen a la luz los ingresos extraordinarios de Trump en su primer año de regreso a la Casa Blanca. El presidente norteamericano, según su declaración financiera obligatoria que ha desvelado el 'The New York Times', obtuvo al menos 2.200 millones de dólares en su primer año de vuelta en la Casa Blanca, frente a un mínimo de 622 millones en 2024. El mayor impulso económico vino de sus negocios de criptomonedas, que le reportaron unos 1.400 millones de dólares.

El informe señala que la empresa familiar de criptomonedas World Liberty Financial, creada con sus tres hijos, le generó unos 500 millones de dólares por la venta del token $WLFI — el activo digital nativo y token de gobernanza de World Liberty Financial — , frente a 57 millones en 2024. Una firma vinculada a los Emiratos Árabes Unidos compró un 49% de la compañía justo antes de la investidura, en una operación que generó más de 200 millones de dólares y que coincidió con un polémico acuerdo de exportación de chips de inteligencia artificial a Emiratos. Además, la memecoin $TRUMP le reportó más de 600 millones de dólares en venta, aunque su precio ha caído cerca de un 80% desde hace un año.

Por otro lado, cerró acuerdos de licencia de marca en Oriente Medio, Vietnam, Rumanía, India, Turquía e Indonesia que sumaron decenas de millones más. En EE. UU., su club de golf cerca de Miami generó 122 millones y Mar-a-Lago, 77 millones. Asimismo, sus acciones en la tecnológica Trump Media & Technology Group están valoradas en unos 875 millones, aunque han caído considerablemente en el último año. La declaración financiera también reporta que sus activos de inversión pasaron de un mínimo de 236 millones en 2024 a 857 millones a finales de 2025.

Juez y parte en la industria cripto

Pese a algunas victorias legales como los acuerdos con ABC, Paramount y Meta, y la anulación de una sentencia de casi 500 millones por fraude civil en Nueva York, Trump aún debe más de 50 millones de dólares a la escritora E. Jean Carroll, después de que el Tribunal Supremo rechazase revisar el caso.

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Estos ingresos revelan una profunda tensión entre el papel de Trump como operador clave de la industria cripto y como su principal regulador. La Casa Blanca ha insistido reiteradamente en que no existe ningún conflicto de interés y, de hecho, el propio Trump ha recordado que está exento de las leyes federales al respecto. Cabe destacar que la declaración fiscal del Presidente no revela si estos negocios son rentables ni ofrece una cifra clara del patrimonio neto total, ya que gran parte depende de valoraciones estimadas de propiedades y del volátil valor de sus activos cripto.