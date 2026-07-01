Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Gigafactoría IACEOEJoan LaportaAticcoPederastaBarcelonaPapuTour de Francia 2026
instagramlinkedin

Atentado a infraestructuras

Alemania imputa crimen de guerra a un exsoldado ucraniano por el sabotaje a Nord Stream

Archivo - Imágenes difundidas por la Guardia Costera sueca sobre la fuga de gas metano en los gasoductos Nord Stream.

Archivo - Imágenes difundidas por la Guardia Costera sueca sobre la fuga de gas metano en los gasoductos Nord Stream. / Europa Press/Contacto/Cover Images - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Gemma Casadevall

Gemma Casadevall

Berlín
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El sabotaje que inutilizó el gasoducto ruso-alemán Nord Stream fue obra de un exsoldado ucraniano, al que la Fiscalía general de Alemania imputa atentado contra infraestructuras energéticas civiles, lo que de acuerdo al derecho internacional implica crimen de guerra. Informaciones coincidentes de la televisión pública alemana ARD, el diario Süddeutsche Zeitung y el semanario Die Zeit afirman que dicha Fiscalía ha presentado acusación formal contra el sospechoso, un ucraniano identificado como Serhii K. Presuntamente, se autodelató en conversaciones telefónicas mantenidas desde una cárcel de Italia, interceptadas por la investigación.

De acuerdo con estos medios, el exsoldado estaba al mando del velero 'Andrómeda', desde el cual un grupo de varios buceadores colocaron los explosivos en los dos conductos del gasoducto, dinamitado unos meses después del inicio de la invasión rusa sobre Ucrania. Por entonces, el Nord-Stream 1 no suministraba ya gas a Alemania, puesto que Moscú interrumpió los envíos alegando problemas técnicos. El Nord Stream 2, o segundo conducto, no llegó a entrar nunca en servicio, ya que el entonces canciller, Olaf Scholz, interrumpió la concesión de su licencia a raíz de las sanciones dictadas contra Moscú por la invasión de Ucrania.

Extradición desde Italia

El principal sospechoso del sabotaje fue detenido el verano del año pasado mientras se encontraba de vacaciones en Italia y se encuentra en prisión preventiva en Hamburgo, tras haber sido extraditado el pasado noviembre a Alemania. De acuerdo con los medios citados, las pruebas contra el sospechoso son apabullantes. Habló de su intervención en el sabotaje con amigos y familiares. Se recabaron además otras pruebas incriminatorias en su teléfono móvil, de acuerdo con las informaciones de la ARD.

Noticias relacionadas

Serhii K. fue supuestamente el cerebro de la operación y el jefe del grupo integrado por varios buceadores que colocaron los explosivos en el gasoducto, que quedó inutilizado el 26 de septiembre de 2022 por varias detonaciones coordinadas. El gasoducto fue desde sus inicios una infraestructura controvertida, pactada por el presidente Vladímir Putin con Berlín en tiempos de su amigo Gerhard Schröder en la cancillería alemana. El objetivo era transportar gas a través del Báltico hasta el norte de Alemania y fue pieza fundamental en la dependencia energética germana respecto a Rusia. Hasta ahora, la investigación alemana ha identificado como sospechosos a siete ucranianos. El principal es Serhii K., quien fue miembro de una unidad especial militar del ejército ucraniano, recuerda la ARD.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La investigación sobre los 'safaris humanos' en Sarajevo llega hoy a Europa tras abrirse causas en Italia, Austria y Bélgica
  2. Venezuela augura una cifra 'alarmante' de víctimas mortales del terremoto
  3. Redada en Europa contra la extrema derecha francesa y sus aliados en el Parlamento Europeo por malversación de fondos públicos
  4. La ministra sueca de Medio Ambiente acude a la reunión con socios de la UE con su bebé: 'No quiero tener que elegir
  5. Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Ucrania informa de ataques a dos puentes importantes para Rusia en Zaporiyia y Crimea
  6. Ucrania intenta aislar a Crimea con ataques contra terminales petroleras, infraestructuras y baterías antiaéreas
  7. Guerra de Irán, en directo: última hora | Trump anuncia el cese de la ofensiva israelí en Líbano y de los ataques de Hezbolá
  8. Un fuerte temblor sacude la 'zona cero' de Venezuela mientras avanza inexorable el olor de la muerte

Alemania imputa crimen de guerra a un exsoldado ucraniano por el sabotaje a Nord Stream

Alemania imputa crimen de guerra a un exsoldado ucraniano por el sabotaje a Nord Stream

Extinguido el incendio en un edificio residencial de Amberes que ha dejado cinco muertos

Extinguido el incendio en un edificio residencial de Amberes que ha dejado cinco muertos

Directo | Irán promete castigar a los responsables de la muerte de Alí Jameneí

Directo | Irán promete castigar a los responsables de la muerte de Alí Jameneí

La policía británica investiga a dos agentes por los errores en la detención de Henry Nowak, el joven apuñalado por un hombre sij

La policía británica investiga a dos agentes por los errores en la detención de Henry Nowak, el joven apuñalado por un hombre sij

Mamdani cierra para Nueva York un presupuesto de 125.800 millones con "inversiones históricas" en vivienda

Mamdani cierra para Nueva York un presupuesto de 125.800 millones con "inversiones históricas" en vivienda

Imágenes a pie de calle de la destrucción en La Guaira, Venezuela

Guerra Ucrania - Rusia, en directo | Mueren siete personas y decenas resultan heridas en nuevos ataques rusos sobre Ucrania

Guerra Ucrania - Rusia, en directo | Mueren siete personas y decenas resultan heridas en nuevos ataques rusos sobre Ucrania

Trump ganó 2.200 millones de dólares en el primer año de regreso a la Casa Blanca

Trump ganó 2.200 millones de dólares en el primer año de regreso a la Casa Blanca