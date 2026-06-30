Última hora del terremoto en Venezuela, en directo | Al menos 1.719 muertos por los terremotos de Venezuela y 5.024 personas heridas

Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, sacudieron varias regiones de Venezuela. La cifra de muertos se cuenta en miles de personas, con cientos de edificios residenciales con daños graves. Países de todo el mundo, incluido España, han enviado equipos de rescate. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia nacional. La búsqueda de supervivientes se mantiene, pero cada vez con menos esperanzas.

Siga en este hilo la última hora de víctimas mortales, daños materiales y reacciones a estos dos sismos.

Venezuela anuncia el rescate de un menor de edad cinco días después de los terremotos Un menor de edad fue rescatado entre las ruinas de una edificación en el estado venezolano de La Guaira (norte), el más afectado por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 de hace cinco días, informó este lunes el Gobierno del país suramericano. En la red social X, el Ministerio de Comunicación e Información aseguró que el niño fue rescatado en el sector Caribe de esa región costera aledaña a Caracas, donde colapsaron numerosas construcciones como consecuencia de los fuertes sismos.

Muchos operadores y pocas máquinas, el dilema para avanzar en los rescates en Venezuela Operadores de maquinaria se encuentran este lunes en zonas devastadas del estado costero de La Guaira, en Venezuela, dispuestos a colaborar en las labores de rescate tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el pasado miércoles, pero denuncian que no hay suficientes máquinas pesadas para llevar a cabo la remoción de escombros. Desde la tragedia, cientos de personas con capacidad operativa para participar en las tareas de rescate se han trasladado desde distintos estados del país para ayudar a salvar vidas entre los escombros. En la localidad de Tanaguarena, un grupo de operadores de maquinaria pesada llegó desde el estado Lara (oeste) tras conocer las denuncias sobre la falta de personal calificado para manejar excavadoras.

Sube a 1.719 la cifra de muertos y a 5.034 los heridos por el doble terremoto en Venezuela La cifra de fallecidos por el doble terremoto ocurrido el pasado miércoles en la zona norte de Venezuela ascendió a 1.719 y la de heridos a 5.034, informó este lunes el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. "La cifra de personas que perdieron la vida asciende a 1.719 y 5.034 personas heridas", indicó Rodríguez durante el balance ofrecido a través del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) sin dar cuenta sobre el número de desaparecidos. Desde que ocurrieron los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 se han registrado 609 réplicas, incluida la de esta mañana que, según indicó Rodríguez, fue de 4,2, aunque el Servicio Geológico de Estados Unidos aseguró que fue de 4,6. "Hoy en la mañana tuvimos una réplica que fue sentida por la población (...) generó cierta zozobra en la población pero debemos decir que no hubo ninguna afectación", apuntó. Hasta el momento, el Gobierno registra 15.866 personas damnificadas y 855 edificios afectados, de los cuales "189 sufrieron un colapso total".

Médicos Sin Fronteras advierte de que "las necesidades van a ir en aumento" en Venezuela Médicos Sin Fronteras (MSF) prepara y distribuye equipos médicos de emergencia a ocho hospitales de Caracas y La Guaira que cubren las necesidades de tratamiento de aproximadamente 3.500 pacientes. La organización ha advertido este lunes que la situación de emergencia en Venezuela empeorará a medida que pasen los días, como consecuencia de la falta de material médico y los problemas sanitarios que puede causar la falta de vivienda y de alimentación suficiente para los supervivientes.

Los Silos, el referente arquitectónico convertido en morgue tras terremotos en Venezuela Los Silos, un referente arquitectónico de 35 metros de altura, se convirtió en una morgue improvisada en el estado costero La Guaira, el más afectado por el doble terremoto del miércoles, a donde los venezolanos acuden como última esperanza de encontrar a sus familiares fallecidos. La edificación, de 35 metros de altura y 4.000 metros cuadrados de superficie intervenidos con una inducción cromática del artista venezolano Carlos Cruz-Diez, se encuentra dentro del puerto de La Guaira y se ha convertido en un especie de estructura vigilante de decenas de cuerpos expuestos en hilera en el suelo del malecón, donde los familiares están reconociendo los cadáveres. La mayoría de los cuerpos están cubiertos con cal y otros tantos en unas cavas portátiles a la intemperie. También hay urnas, según pudo constatar EFE.

Un total de 611 eventos sísmicos desde los grandes terremotos El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha confirmado que desde el pasado 24 de junio el país ha sufrido 611 "eventos sísmicos" y 609 réplicas, una de ellas este mismo lunes, de 4,2, que ha generado "alguna zozobra en la población" si bien no ha dejado "ninguna afectación de ninguna estructura ni sobre ninguna persona". Fruto del conjunto de seísmos, hay 855 edificios dañados, de los cuales 189 han sufrido un "colapso total", de acuerdo a las cifras aportadas por Rodríguez, quien ha confirmado que en este momento el 90% del servicio eléctrico está "completamente restituido" en La Guaira , el estado más afectado por el doble terremoto del pasado miércoles. El último balance oficial apunta a al menos 1.719 personas muertos y más de 5.000 heridos, pero se estima que el número de desaparecidos supera los 45.000. Hasta el momento, hay 15.866 personas damnificadas y el total de afectados en hospitales, hospitales de campaña, en puntos de triaje (es) de 22.616", ha informado en una rueda de prensa Rodríguez.

Al menos 855 edificios sufrieron desperfectos en Venezuela Al menos 855 edificios sufrieron daños por los terremotos, que golpearon especialmente al estado de La Guaira y a Caracas. Al menos 1.719 personas han muerto y más de 5.000 resultaron heridas por los dos potentes terremotos que sacudieron a Venezuela el 24 de junio, informó este lunes el presidente del parlamento, Jorge Rodríguez. "La cantidad de personas que perdieron la vida asciende a 1.719", dijo Rodríguez al leer el parte diario oficial. También reportó 5.034 heridos. Naciones Unidas estima que podría haber hasta 50.000 desaparecidos. Desde que ocurrieron los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, con apenas segundos de diferencia entre uno y otro, se han registrado 609 réplicas, indicó Rodríguez. La réplica más fuerte ocurrió este lunes a las 07H01, de magnitud 4,2. Aunque causó nerviosismo en la población, Rodríguez descartó que haya habido alguna afectación por ella.

Al menos 1.719 muertos por los terremotos de Venezuela Al menos 1.719 personas han muerto y más de 5.000 resultaron heridas por los dos potentes terremotos que sacudieron a Venezuela el 24 de junio, informó este lunes el presidente del parlamento, Jorge Rodríguez. "La cantidad de personas que perdieron la vida asciende a 1.719", dijo Rodríguez al leer el parte diario oficial. También reportó 5.034 heridos. Naciones Unidas estima que podría haber hasta 50.000 desaparecidos.

El testimonio de una catalana afincada en Caracas: "No se han visto militares ni despliegue del Gobierno por ninguna parte. Es el pueblo ayudando al pueblo" La población venezolana se ha volcado con La Guaira, el epicentro de un doble seísmo que ha dejado un paisaje de devastación. La catástrofe ha causado, al menos, 1.450 muertos y 3.150 heridos y, mientras la zona comienza a recuperar lentamente algunos servicios esenciales, muchos de sus habitantes han buscado refugio en Caracas. Con las pertenencias que lograron rescatar antes del derrumbe de sus viviendas, centenares de familias sobreviven ahora a la intemperie en plazas, parques y espacios públicos de la capital. Más información, aquí.