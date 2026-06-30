El sistema de Google que avisó segundos antes del terremoto en Venezuela: cómo recibir avisos por seísmos en tu móvil

Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron Venezuela este miércoles, dejando más de 500 muertos y casi 3.000 heridos. Un doblete sísmico registrado en apenas 39 segundos que ha provocado una "devastación realmente aterradora", asegura Tom Fletcher, secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU.

Tan solo unos segundos antes de que se sintiera el primero en Venezuela, millones de móviles Android recibieron en sus móviles un aviso por riesgo de terremoto en la zona. "Todos los teléfonos inteligentes vienen con pequeños acelerómetros que pueden detectar señales que indican la posible ocurrencia de un terremoto", explican desde Google. Varios sismólogos, entre los que están los doctores de la UC Berkeley Richard Allen y Qingkai Kong o la doctora Lucy Jones, del Servicio Geológico de Estados Unidos, han trabajado conjuntamente con esta empresa tecnológica para crear un sistema que puede detectar con anticipación desastres como el de esta semana en Venezuela.

Aunque los primeros móviles recibieron esta 'Alerta por Terremoto' tan solo 10 segundos antes de que se sintiera el primero de ellos, cualquier anticipación, por breve que sea, puede ser clave para protegerse. Android tiene dos tipos de notificaciones, aunque ambas se envían solo en caso de que el seísmo sea de una magnitud superior al 4,5.

Dos tipos de alertas según el peligro

La primera de ellas es una 'Alerta de peligro' y se envía a los usuarios que puedan notar temblores de 3 y 4 grados en la escala MMI durante un terremoto de magnitud 4,5 o superior. En este caso, respeta los ajustes de volumen, o 'No Molestar' vigentes. También disponen de la 'Alerta para tomar medidas', mucho más similar al ya conocido EsAlert. Está diseñada para "llamar tu atención antes de que empieces a notar temblores de moderados a fuertes" y puedas así tomar medidas para protegerte. Se envía a usuarios que van a notar temblores de grado 5 o superior en la escala MMI e ignorará ajustes como 'No molestar' y reproducirá un sonido estridente.

"Si el teléfono detecta algo que cree que podría ser un terremoto, envía una señal a nuestro servidor de detección de terremotos, junto con una ubicación aproximada del lugar donde ocurrió el temblor. El servidor combina la información de muchos teléfonos para determinar si se está produciendo un terremoto", detallan. Este sistema de detección y alerta temprana basado en Android comenzó en 2017 en California, Oregón y Washington "cuando un equipo de ingeniería de Android decidió explotar si los acelerómetros de los teléfonos (sensores que detectan el movimiento y la orientación durante el uso normal del teléfono y actividades como correr) podían identificar con precisión un momento crítico como un seísmo".

En 2021 se amplió a Grecia y Nueva Zelanda, Turquía , Filipinas y varios países de Asia Central. Ahora son 98 los países en los que ya está disponible. "Los acelerómetros de Android recopilan millones de datos únicos que los sismómetros subterráneos no pueden, como la diferencia entre el temblor en el piso 40 de un edificio y el temblor en el primer piso o al conducir un automóvil. Con el análisis de estos datos, el equipo pudo desarrollar alertas tempranas oportunas y precisas, además de mensajes de seguimiento", añaden.

Cómo activar las alertas de terremotos

En tu dispositivo Android, abre Ajustes. Busca: Alertas de terremotos. Activa o desactiva las alertas.

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