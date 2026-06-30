RD Congo agudiza su crisis sanitaria de ébola con 1.300 casos confirmados y 375 muertes

Las autoridades sanitarias de República Democrática del Congo (RDC) han elevado a más de 1.300 los casos de ébola tras la declaración de un nuevo brote de la enfermedad en el este del país africano a mediados de mayo, una situación que deja además más de 375 fallecidos confirmados hasta la fecha. A estas cifras, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) ha confirmado 180 pacientes recuperados, lo que implica una tasa de letalidad del 28,8%.

Asimismo, ha asegurado que 615 pacientes están hospitalizados en aislamiento, con una tasa de seguimiento de los contactos del 81,3%. Este organismo estatal ha reiterado que la provincia más afectada es la de Ituri, con 23 zonas de salud documentando casos de Ébola. Además, la región de Kivu Norte y la de Kivu Sur también se encuentran en el epicentro de la enfermedad, dos provincias parcialmente ocupadas por el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo.

Por otro lado, el presidente de RDC, Félix Tshisekedi, anunció el lunes un plan de respuesta ante la enfermedad por valor de 280 millones de euros y aseguró que "los primeros medios necesarios ya han sido movilizados de urgencia por parte del Gobierno para apoyar las operaciones sobre el terreno, limitar la propagación de la enfermedad y salvar al mayor número de personas posibles". El mandatario realizó un llamamiento a sus ciudadanos para que "permanezcan vigilantes, responsables y disciplinados", ante una "emergencia sanitaria" que "no es un rumor ni un motivo de vergüenza".

A los casos registrados en el país se suman 19 contagios y dos fallecidos en Uganda, entre alertas internacionales sobre la propagación de la enfermedad, declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una emergencia de salud pública de interés internacional.

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RDC --que en diciembre de 2025 decretó el fin del último brote de ébola en el país, en este caso en Kasai-- ha enfrentado más de una docena de brotes desde que se identificó el virus en 1976 en un doble brote que tuvo uno de sus epicentros en la localidad congoleña de Yambuku, a orillas del río Ébola, del que tomó el nombre la enfermedad.