Redada en Europa contra eurodiputados de extrema derecha por malversación de fondos públicos

Se están llevando a cabo redadas "en Francia y otros países europeos" ante la sospecha de malversación de fondos de la UE por parte del grupo de eurodiputados Identidad y Democracia (ID), del que formaba parte el partido de extrema derecha francés Agrupación Nacional (RN), según anunció el martes la Fiscalía Europea (EPPO). Las redadas se están realizando en Francia, España, Italia y Bélgica, según reveló 'Le Monde'.

La EPPO, organismo independiente de la UE encargado de combatir el fraude con fondos comunitarios, declaró que "actualmente está llevando a cabo diligencias de investigación en Francia y otros países europeos en el marco de una investigación en curso sobre el uso de fondos de la UE por parte de un antiguo grupo político del Parlamento Europeo entre 2019 y 2024", confirmando así una información publicada por el diario francés 'Le Monde'.

Estos registros agravan la confusión legal que rodea a la Agrupación Nacional (RN): el Tribunal de Apelación de París dictaminará el 7 de julio si confirma la inhabilitación de Marine Le Pen, presidenta del grupo parlamentario de la RN en la Asamblea Nacional, en el caso relativo a los asistentes parlamentarios europeos. Esto podría impedirle presentarse a las elecciones presidenciales francesas de 2027. La Fiscalía Europea, creada oficialmente en 2021, ya había anunciado en julio de 2025 la apertura de una investigación contra el antiguo grupo ID, sospechoso de haber malversado más de 4,3 millones de euros entre 2019 y 2024. "Desde primera hora de esta mañana, se están realizando registros en las sedes y domicilios particulares de los proveedores de comunicaciones que colaboraban con nosotros", publicó el presidente de la RN, Jordan Bardella, en la plataforma X.

El posible nombramiento de un juez de instrucción, tal como lo solicita la asociación anticorrupción Anticor, que presentó la denuncia, abriría un nuevo frente legal para la RN. En este caso, Anticor considera que el presidente de la Agrupación Nacional (RN) debe responder por sus actividades durante los cuatro meses y medio de 2015 en los que se desempeñó como asistente parlamentario del eurodiputado Jean-François Jalkh. La asociación también solicita que un juez de instrucción investigue la falsificación de documentos presentados por Jordan Bardella y sus asociados para acreditar su trabajo. "Como siempre, los procesos judiciales marcan el calendario electoral", declaró Bardella. Y añadió: "No tenemos nada que ocultar y lo demostraremos".

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Los partidos que forman parte de Identidad y Democracia en la actualidad son Lega (Italia), Rassemblement National (Francia), Freiheitliche Partei Österreichs (Austria), Vlaams Belang (Flandes, Bélgica), Svoboda a přímá demokracie (República Checa), Eesti Konservativne Rahvaerakond (Estonia), Partij voor de Vrijheid (Holanda) y Dansk Folkeparti (Dinamarca).