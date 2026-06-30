Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Defensas antiaéreas rusas derriban siete drones cerca de Moscú

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El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Rusia intercepta 46 drones ucranianos lanzados hacia Moscú
El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, anunció este martes que fueron interceptados 46 drones ucranianos lanzados hacia la capital rusa, sin informar de heridos o daños.
En varios mensajes en la plataforma de mensajería Telegram, el funcionario mencionó que ocho oleadas de esos aparatos fueron destruidos por las defensas antiaéreas mientras se dirigían hacia la ciudad.
Precisó que los equipos de rescate fueron desplegados en las zonas donde cayeron restos, aunque no ofreció más detalles.
Ucrania ha intensificado en los últimos meses sus ataques contra territorio ruso, incluida Moscú, y en ocasiones muy lejos de la frontera.
Zelenski recuerda los 15 plazos dados por Rusia para la captura de Donetsk desde el inicio de la guerra
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha recordado este lunes que Rusia ha dado hasta 15 plazos diferentes para la captura de la región de Donetsk desde que comenzara la invasión rusa a gran escala del este de Ucrania, hace ya cuatro años. "Desde el inicio de la guerra a gran escala, el Ejército ruso ha fijado 15 plazos distintos para la captura de la región de Donetsk", ha asegurado Zelenski en su habitual discurso diario vespertino. Zelenski ha achacado estos anuncios a la "obsesión" de la dirigencia política rusa con el Donbás. "15 veces se han entregado a esta ilusión de que tomarían todo el Donbás", ha planteado. "En 2022 la fecha era el 31 de marzo. Después, el 9 de mayo. Luego el 1 de junio, el 15 de septiembre y el 31 de diciembre. En 2023 (el presidente ruso, Vladimir) Putin fijó dos fechas para la captura del Donbás: 1 de marzo y, tras fracasar de nuevo, el 31 de diciembre", ha relatado, con todas la fechas dadas y no cumplidas por la capacidad de resistencia del ejército de Ucrania y sus efectivos drones.
Al menos nueve muertos por bombardeos rusos en Ucrania
Al menos nueve personas murieron y decenas resultaron heridas en bombardeos rusos en varios puntos de Ucrania, informaron este lunes las autoridades ucranianas. Un ataque de misil en Dnipró, en el este de Ucrania, dejó cinco muertos y 28 heridos, de los cuales cuatro están en estado crítico, indicó el jefe de la administración militar de la región de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganja. La policía precisó que el misil impactó contra una "empresa privada" en esta ciudad industrial, que con frecuencia es blanco de ataques de Moscú. En Járkov, una bomba teleguiada provocó la muerte de una mujer de 23 años, y dejó también 10 heridos.
Rusia rechaza el enfoque de "ultimátum" de Alemania, Francia y Reino Unido respecto a la guerra en Ucrania
Las autoridades de Rusia han rechazado este lunes lo que consideran un enfoque de "ultimátum" que atribuyen a Alemania, Francia y Reino Unido respecto a la guerra en Ucrania. En declaraciones a la cadena RTVI, el viceministro de Exteriores ruso, Mijail Galuzin, ha incidido en que el encuentro mantenido con los embajadores de Francia, Reino Unido y Alemania hace una semanas fue "sustantivo" si bien ha denunciado que estos tienen un enfoque basado en "ultimátum", por lo que ha insistido en que el fin de la guerra pasa por abordar las "raíces del conflicto". "Estos enfoques, lamentablemente, son similares a un ultimátum y nos resultan inaceptables. Se inscriben en el espíritu de la denominada 'Declaración de Londres' emitida por los tres países tras su reunión con (el presidente ucraniano) Volodimir Zelenski", ha afirmado.
Defensas antiaéreas rusas derriban siete drones cerca de Moscú
Las defensas antiaéreas rusas derribaron en las últimas horas siete drones ucranianos en las inmediaciones de Moscú, informó el alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin. Sobianin escribió en redes sociales que especialistas de los servicios de emergencias se desplazaron hasta los lugares de la caída de los fragmentos de los aparatos destruidos. El Ministerio de Defensa de Rusia informó este lunes por la mañana sobre el derribo -durante la noche pasada- de 209 drones ucranianos de largo alcance sobre once regiones rusas, la anexionada península ucraniana de Donetsk y los mares Negro y Azov. Hasta el momento ni los medios oficiales rusos ni los independientes han informado de daños significativos a la infraestructura crítica y energética de Rusia, objetivo permanente de los ataques ucranianos.
Mueren cinco personas en nuevos ataques de Rusia contra la ciudad ucraniana de Dnipró
Al menos cinco personas han muerto y casi 30 han resultado heridas a causa de nuevos ataques lanzados este lunes por el Ejército de Rusia contra la ciudad ucraniana de Dnipró, capital de la provincia de Dnipropetrovsk (este), en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin. "Rusia lanzó un ataque con misiles contra Dnipró, dirigido contra infraestructura. En estos momentos continúa la operación de rescate en el lugar. Todos los servicios de emergencia están desplegados y están proporcionando a la población toda la ayuda necesaria", ha indicado el gobernador de Dnipropetrovsk, Oleksander Ganza, quien ha cifrado en cinco personas los muertos. Según el balance ofrecido por las autoridades de Dnipropetrovsk, 29 personas resultaron heridas a causa del ataque.
Ucrania combate una ola de calor récord en medio de ataques rusos
Ucrania afronta una ola de calor sin precedentes, con temperaturas históricamente altas que se extienden por todo el país, en medio de los continuos ataques rusos contra infraestructuras, un mayor riesgo de incendios y combates intensos en el frente. El domingo se registró en la ciudad occidental de Leópolis un nuevo récord de 35,8 grados centígrados, tres por encima del máximo anterior para esa fecha, establecido en 1963. Este lunes, otras localidades como Úzhgorod, Lutsk, Rivne y Odesa registraron temperaturas récord de entre 36 y 38 grados. En Leópolis, los residentes buscaron alivio en fuentes públicas, mientras las autoridades desplegaron aspersores de agua adicionales y camiones cisterna para enfriar las carreteras y evitar daños en las vías del tranvía debido a la dilatación del metal.
El exministro de Energía de Ucrania acusado en el caso 'Midas' sale de prisión al pagar 2,9 millones de euros
El Tribunal Supremo Anticorrupción de Ucrania ha confirmado este lunes la liberación del exministro de Energía German Galushchenko tras pagar la fianza de 150 millones de grivnas (2,9 millones de euros) que se le impuso como cautelar, en el marco del caso 'Midas', el mayor escándalo de corrupción desde la invasión rusa. Hace unos días, este mismo tribunal había prorrogado el arresto provisional de Galushchenko al menos durante dos meses más, pero redujo la fianza de 200 millones de grivnas (3,9 millones de euros) hasta estos 150 millones.
Al menos siete muertos en ataques rusos en Ucrania
Al menos siete personas murieron y unas 30 resultaron heridas en ataques rusos en el este y el sur de Ucrania, informaron el lunes las autoridades ucranianas. Un ataque de misil ruso en Dnipró, en el este de Ucrania, dejó cinco muertos y 28 heridos, de los cuales cuatro están en estado crítico, indicó el jefe de la administración militar de la región de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganja. La policía precisó que el misil impactó contra una "empresa privada" en esta ciudad industrial, que con frecuencia es blanco de ataques de Moscú. En el sur del país, dos personas murieron y seis resultaron heridas, entre ellas un niño, en un ataque con dron ruso contra un autobús en la ciudad de Zaporiyia, informó el lunes el jefe de la administración militar de la región homónima, Ivan Fedorov.
Erdogan reclama la inclusión de Turquía en las estructuras de defensa europeas
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, reclamó este lunes que Turquía sea incluida en las estructuras de defensa europeas y que se levanten las restricciones impuestas a su industria, antes de la cumbre de la OTAN en Ankara del 7 y 8 de julio. El jefe de Estado aludió sobre todo al programa SAFE de la Unión Europea, del que Turquía fue excluida y que permite a la Comisión Europea recabar y distribuir fondos para apoyar las capacidades de defensa de los Estados miembros, tanto a nivel industrial como tecnológico. "Si queremos superar los desafíos a los que estamos enfrentados, debemos repartir la carga de forma justa y equitativa entre nuestros aliados, eliminando los obstáculos al comercio de la industria de defensa", declaró el presidente turco durante un discurso de apertura de la cumbre parlamentaria de la OTAN en Estambul.
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