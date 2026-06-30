Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Defensas antiaéreas rusas derriban siete drones cerca de Moscú

Rusia intercepta 46 drones ucranianos lanzados hacia Moscú

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, anunció este martes que fueron interceptados 46 drones ucranianos lanzados hacia la capital rusa, sin informar de heridos o daños.

En varios mensajes en la plataforma de mensajería Telegram, el funcionario mencionó que ocho oleadas de esos aparatos fueron destruidos por las defensas antiaéreas mientras se dirigían hacia la ciudad.

Precisó que los equipos de rescate fueron desplegados en las zonas donde cayeron restos, aunque no ofreció más detalles.

Ucrania ha intensificado en los últimos meses sus ataques contra territorio ruso, incluida Moscú, y en ocasiones muy lejos de la frontera.