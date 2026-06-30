Guerra de Irán, en directo | Última hora de la situación entre Estados Unidos e Irán

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. La tregua ha pendido de un hilo desde entonces, con constante fuego cruzado entre ambas partes, hasta que, tras varias intentonas fallidas, se ha firmado un acuerdo de paz que conlleva la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.

Mueren ocho palestinos, entre ellos dos niños, en bombardeos de Israel contra Gaza pese al alto el fuego Al menos ocho palestinos, entre ellos dos niños de uno y ocho años, han muerto este lunes a causa de nuevos bombardeos ejecutados por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza pese al alto el fuego pactado en octubre de 2025 al hilo de la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave palestino. Según las informaciones recogidas por el diario 'Filastin', vinculado al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), una mujer de 23 años y su hija de uno --identificadas como Diana Muhamad Salem Abú Daraz y Suwar Thaer Abú Daraz-- han fallecido como resultado del ataque perpetrado por las fuerzas israelíes contra las tiendas de campaña en Mauasi, en Jan Yunis.

El brent sube un 1,61%, hasta los 73,15 dólares, tras nuevos ataques entre EEUU e Irán El precio del barril de petróleo brent para entrega en agosto subió este lunes un 1,61 %, hasta situarse en los 73,15 dólares en el mercado de futuros de Londres después de que los renovados ataques entre Estados Unidos e Irán devolvieran las dudas a los inversores sobre la robustez del acuerdo de paz. El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó 1,16 dólares al término de la jornada en el International Exchange (ICE) londinense, en comparación al precio de liquidación de la última sesión, correspondiente al viernes, cuando finalizó en 71,99 dólares. El brent inició la semana al alza, tras terminar la anterior en niveles inferiores al inicio del conflicto en Oriente Medio, después de que los ataques recíprocos entre Estados Unidos e Irán durante el fin de semana hicieran patente la fragilidad del memorando de entendimiento firmado entre ambas potencias.

Emiratos Árabes Unidos levanta la prohibición de viajar a Líbano Los Emiratos Árabes Unidos anunciaron que sus ciudadanos podrán viajar nuevamente a Líbano a partir del lunes, levantando la prohibición impuesta debido a la guerra en Oriente Medio. Según informó la agencia oficial de noticias WAM, esta autorización otorgada por el Ministerio de Asuntos Exteriores viene acompañada de la obligación de que los emiratíes que deseen viajar a Líbano se registren en la plataforma de servicios consulares de su país. En abril, Emiratos Árabes Unidos había prohibido a sus ciudadanos viajar a Líbano, así como a Irak e Irán, debido a la guerra en Oriente Medio. La República Islámica lanzó ataques contra la monarquía aliada de Estados Unidos en represalia por el ataque israelí-estadounidense del 28 de febrero. La televisión estatal emiratí y otros medios de comunicación también anunciaron el lunes la reanudación de los vuelos entre Teherán y Dubái por primera vez desde el inicio de la guerra. Sin embargo, la prohibición de viajar a Irán para los emiratíes se mantiene vigente.

Irán confirma que viaja esta semana Doha pero desmiente una negociación con EEUU Las autoridades iraníes han confirmado que viajarán esta semana a Doha, pero han desmentido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha asegurado que la capital qatarí albergará este martes un encuentro entre delegaciones de los dos países. "En los próximos días no mantendremos ninguna reunión de negociación a ningún nivel con la parte estadounidense, y el hecho de que los representantes de Estados Unidos viajen a Qatar no tiene nada que ver con la visita de la delegación iraní, que se lleva a cabo para hacer un seguimiento de la aplicación de las disposiciones del memorando de entendimiento, incluido el apartado 11", ha aclarado en rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei en alusión al punto sobre la liberación de los fondos congelados.

Irán anuncia que "delegación de expertos" viajará a Qatar esta semana Irán anunció este lunes que una delegación de expertos viajará a Doha esta semana para negociaciones sobre la implementación del memorando de entendimiento firmado este mes con Estados Unidos. "Una delegación de expertos de la República Islámica de Irán viajará a Doha a finales de esta semana" para discutir la implementación de las cláusulas del memorando, declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baqai. El vocero precisó que todavía no están en la etapa de negociación de un acuerdo definitivo y que en los próximos días su país no sostendrá "ninguna reunión de negociación con la parte estadounidense a ningún nivel".

Macron y sultán de Omán, a favor de "navegación libre, sin condiciones ni restricciones" en Ormuz El presidente de Francia y el sultán de Omán abogaron este lunes a favor de una "navegación libre, sin condiciones ni restricciones" en el estrecho de Ormuz, según una declaración conjunta publicada tras una reunión en París. Emmanuel Macron y Haitham ben Tariq "acordaron colaborar con todas las partes implicadas para promover la libertad de navegación en el futuro y llevar a cabo operaciones conjuntas de desminado", señala la nota. A pesar del acuerdo alcanzado el 17 de junio entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra desencadenada el 28 de febrero por los ataques estadounidenses e israelíes, la cuestión del estrecho sigue siendo un importante punto de controversia.

Al menos 4.257 personas han muerto en el Líbano desde marzo por la nueva ofensiva israelí Al menos 4.257 personas han muerto y 12.196 han resultado heridas en el Líbano desde el inicio de la nueva ofensiva de Israel contra el país mediterráneo el 2 de marzo, una cifra que continúa aumentando pese al acuerdo marco alcanzado el viernes bajo la mediación de Estados Unidos. El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud libanés dijo en un comunicado reproducido por la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN) que el 86 % de las víctimas eran hombres y que el 94 % eran de nacionalidad libanesa, mientras que las regiones más azotadas por los ataques israelíes fueron las meridionales Nabatieh y Sur.

Qatar suspende "hasta nuevo aviso" toda actividad marítima tras la muerte por metralla de un ciudadano Las autoridades de Qatar han anunciado este lunes la suspensión "hasta nuevo aviso" de toda actividad marítima como medida de "seguridad pública" y después de que un ciudadano qatarí a bordo de una embarcación haya muerto por impacto de metralla. "Por motivos de seguridad pública, se recomienda a los propietarios y usuarios de embarcaciones marítimas --incluidas las embarcaciones de recreo, los barcos pesqueros, las motos acuáticas y cualquier otro tipo de embarcación marítima-- que suspendan temporalmente la navegación y cualquier tipo de actividad marítima, a partir de la fecha de este comunicado y hasta nuevo aviso", ha señalado el Ministerio de Transportes en sus redes sociales.

El Gobierno quita la rebaja del IVA a gasolinas y mantiene la de impuesto de hidrocarburos El Gobierno ha aprobado este lunes un segundo decreto ley con medidas en respuesta al impacto del conflicto bélico en Oriente Medio por un importe fiscal estimado de 1.825 millones de euros en 2026, del que desaparece la rebaja del IVA a los combustibles -que volverá al 21 % desde el 1 de julio-, pero mantiene una reducción del impuesto sobre hidrocarburos. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el apoyo fiscal general a los hogares se concentrará en el impuesto especial de hidrocarburos. Este impuesto se verá rebajado en 15 céntimos por litro en julio, 10 céntimos por litro en agosto y 5 céntimos por litro en septiembre para volver a la normalidad en octubre, lo que tendrá un coste fiscal estimado de 939 millones.