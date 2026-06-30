Francia busca al autor del atentado fallido contra un oligarca ucraniano en Mónaco

Eran las nueve de la noche, cuando un hombre vestido de negro depositava una mochila frente a la entrada de un edificio residencial situado en una de las zonas más exclusivas de Mónaco, y abandonaba la zona a toda prisa. Apenas unos minutos después, la mochila saltaba por los aires hiriendo gravemente al oligarca ucraniano, Vadim Ermolaev, a su mujer y a su hijo de 13 años, que en esos momentos se disponían a entrar en la vivienda.

"Esta noche, poco antes de las 21.00, se escuchó en el Principado una violenta explosión relacionada con un paquete bomba, no muy lejos de la Place des Moulins", informaron las autoridades monegascas en la red social X. La noticia rápidamente ocupó las primeras páginas de los principales medios, y el príncipe de Mónaco, quien siempre ha alardeado de que su país es uno de los más seguros del mundo, denunciaba el "crimen atroz" y prometía encontrar a los autores.

En estas primeras horas, las autoridades ya han descartado la posibilidad de un atentado terrorista, a pesar de que la mochila donde se encontraba el artefacto estaba llena de tornillos y metralla. Una técnica utilizada para producir un mayor daño durante la explosión. "Se abrió una investigación por intento de asesinato y por depositar sustancias o artefactos explosivos en vías públicas", informó este miércoles el fiscal general de Mónaco, Stéphane Thibault.

En el marco de la cooperación entre Francia y Mónaco, los servicios de inteligencia del principado junto con la policía francesa mantienen un importante dispositivo para encontrar al sospechoso del ataque, que podría haber huido a Francia. Alrededor de 15 investigadores del Servicio Interdepartamental de la Policía Judicial (SIPJ) de los Alpes Marítimos se encuentran movilizados en esta investigación, según informó BFMTV.

Mientras tanto, la atención sigue centrada en los tres heridos. El ministro de Estado de Mónaco, Christophe Mirmand, adelantó algunos detalles a la cadena francesa BFMTV sobre el estado de las víctimas de la explosión. "La mujer, la más gravemente herida de las tres víctimas, se encuentra en estado crítico y fue operada anoche. Está siendo tratada en Niza y su vida corre peligro", declaró. Se espera que el hombre sea trasladado a Niza o Marsella, dependiendo de las necesidades médicas que presente en las próximas horas, y el menor, el menos grave, permanece hospitalizado por el momento.

Durante la rueda de prensa realizada este miércoles, el fiscal también confirmó que otras dos personas resultaron heridas por el impacto de los cristales que salieron disparados tras la rotura de los escaparates de las tiendas a causa de la explosión.

Oligarca sancionado por Ucrania por sus negocios con Rusia

Vadim Ermolaev, de 58 años, residía en una lujosa villa de Mónaco desde 2023, cuando renunció a la ciudadanía ucraniana tras ser sancionado por el Consejo Nacional de Seguridad del país eslavo por sus opacos movimientos financieros y blanqueo de capitales con destino a Rusia.

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El oligarca ha amasado su gran fortuna con la exportación de productos, especialmente vinos de Crimea, la península ucraniana autoanexionada por Rusia en 2014. Sin embargo, desde el Gobierno de Kiev se le ha señalado por comercializar sus bienes en Rusia bajo la etiqueta de "vino de Crimea con indicación geográfica protegida", un movimiento con el que el empresario buscaba eludir las sanciones impuestas a los productos originarios de la península.