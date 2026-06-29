Desastre natural
La UME refuerza su equipo de rescate en Venezuela
La unidad conjunta ha aportado dos oficiales de enlaces para colaborar en las labores de coordinación
Última hora del terremoto en Venezuela, en directo | Suben a 17 los españoles muertos en los terremotos, que dejan ya 1.450 fallecidos
Agencias
La Unidad Militar de Emergencia (UME), que depende del ministerio de Defensa de España, ha aportado dos oficiales de enlaces para colaborar en la coordinación de las labores internacionales de rescate en los terremotos de Venezuela que han dejado al menos hasta el momento a 1.450 personas muertas y otras 3.150 heridas. El cabo primero de la UME, Antonio Diosdado, ha explicado que esta unidad conjunta de las Fuerzas Armadas sigue trabajando tres días después de llegar al país para llegar a "todo aquel lugar" donde sospechan que hay posibles víctimas del doble terremoto.
También ha señalado que la UME trabaja en colaboración con el resto de países y organizaciones que han lanzado la ayuda. "Es trabajo técnico, trabajo con perros, trabajo de retirada de escombros. Se manda a los equipos que tienen esas capacidades y así conseguir llegar lo antes posible a la víctima", ha afirmado. Diosdado ha destacado además el objetivo de minimizar las víctimas en la medida de lo posible. "Vamos a seguir perseverando, vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir intentando conseguir nuestro objetivo y el de todos los que estamos aquí, que no es otra cosa que seguir salvando el máximo número posible de vidas humanas", ha subrayado.
- Venezuela augura una cifra 'alarmante' de víctimas mortales del terremoto
- ¿Dónde fue el epicentro del terremoto en Venezuela? Mapa del lugar del seísmo
- Ucrania intenta aislar a Crimea con ataques contra terminales petroleras, infraestructuras y baterías antiaéreas
- EEUU bombardea objetivos militares de Irán tras el ataque de Teherán a un buque en Ormuz
- Venezuela busca estremecida a las víctimas del terremoto más devastador en un siglo
- Terremoto en Venezuela: qué se sabe, mapas, gráficos, fotos y vídeos del doblete sísmico
- Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Ucrania recibe los primeros 3.200 millones de euros del préstamo europeo, anuncia Von der Leyen
- Venezuela militariza la 'zona cero' del terremoto mientras se multiplican los muertos y desaparecidos