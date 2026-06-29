Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga RenfePalamósZapateroBadalonaXavier AtanceMedidas anticrisisTerremoto VenezuelaCalorSarajevoLucas Trejo
instagramlinkedin

Operación abierta

Al menos 5 muertos y varios heridos en un tiroteo en Stade, una ciudad del norte de Alemania

Vehículos de la policía alemana.

Vehículos de la policía alemana. / ANNA SZILAGYI / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Gemma Casadevall

Gemma Casadevall

Berlín
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Al menos cinco personas han muerto en un tiroteo registrado en la ciudad de Stade, en el norte de Alemania, según ha confirmado un portavoz de la Policía a través de redes sociales. El tiroteo se ha producido en las inmediaciones de un centrode apoyo juvenil de esta ciudad alemana y en él han resultado heridas varios personas.

Los agentes han detenido a dos sospechosos, uno de los cuales es el presunto autor del tiroteo, según esas fuentes policiales.

Las fuerzas de seguridad han pedido a la población que se abstenga de acercarse a la zona, ya que la situación sigue siendo "dinámica", lo que significa que persiste el peligro. Se ha desplegado un poderoso operativo policial en la zona, incluidos dos helicópteros que sobrevuelan esa parte de la ciudad.

Noticias relacionadas

La alarma saltó sobre las 13.45, hora local alemana. El tiroteo produjo en pleno centro de la ciudad, con unos 50.000 habitantes y a unos 60 kilómetros de Hamburgo. Aún se desconocen el trasfondo del tiroteo y no se han facilitado datos sobre las edades de las personas afectadas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Venezuela augura una cifra 'alarmante' de víctimas mortales del terremoto
  2. ¿Dónde fue el epicentro del terremoto en Venezuela? Mapa del lugar del seísmo
  3. Ucrania intenta aislar a Crimea con ataques contra terminales petroleras, infraestructuras y baterías antiaéreas
  4. EEUU bombardea objetivos militares de Irán tras el ataque de Teherán a un buque en Ormuz
  5. Venezuela busca estremecida a las víctimas del terremoto más devastador en un siglo
  6. Terremoto en Venezuela: qué se sabe, mapas, gráficos, fotos y vídeos del doblete sísmico
  7. Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Ucrania recibe los primeros 3.200 millones de euros del préstamo europeo, anuncia Von der Leyen
  8. Última hora del terremoto en Venezuela, en directo | Suben a 17 los españoles muertos en los terremotos, que dejan ya 1.450 fallecidos

Al menos 5 muertos y varios heridos en un tiroteo en Stade, una ciudad del norte de Alemania

Al menos 5 muertos y varios heridos en un tiroteo en Stade, una ciudad del norte de Alemania

Dos ataques rusos matan a cinco personas en Dnipró y a otras tres en Zaporiyia

Un nuevo temblor sacude Caracas tras el doble terremoto de la semana pasada

Un nuevo temblor sacude Caracas tras el doble terremoto de la semana pasada

El derroche de agua de los encargados porteños: 24,5 millones de litros diarios en un ritual naturalizado

El derroche de agua de los encargados porteños: 24,5 millones de litros diarios en un ritual naturalizado

EEUU e Irán acuerdan detener los ataques en Ormuz y empezar reuniones técnicas esta semana

EEUU e Irán acuerdan detener los ataques en Ormuz y empezar reuniones técnicas esta semana

Guerra Ucrania - Rusia, en directo | Declarada la situación de emergencia en la península de Crimea por los ataques de Ucrania

Guerra Ucrania - Rusia, en directo | Declarada la situación de emergencia en la península de Crimea por los ataques de Ucrania

Rescatan con vida a un hombre bajo los escombros cuatro días después del doble terremoto en Venezuela

Al menos 40 muertos en un ataque militar paquistaní en Afganistán

Al menos 40 muertos en un ataque militar paquistaní en Afganistán