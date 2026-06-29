Catástrofe en el país sudamericano
El plano en 3D que muestra el alcance de la destrucción de edificios por el terremoto en Venezuela
Una estimación preliminar de la ONU cifra en 6.700 millones de dólares los daños causados por el seísmo en viviendas y activos económicos como vehículos, edificios o comercios
El doble terremoto, y las réplicas sucesivas, que ha sufrido la zona norte de Venezuela han dejado un balance desolador en vidas humanas --al menos 1.450 muertos, 3.150 heridos, más de 46.000 desaparecidos y 6,7 millones de afectados--, pero también en daños en edificios e infraestructuras de los que el país necesitará mucho tiempo y recursos para recuperarse. Una estimación preliminar del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha cifrado en 6.700 millones de dólares los estragos del seísmo.
En la infografía bajo esta líneas se puede observar la magnitud de la tragedia en la localidad costera de Catia La Mar, ubicada en el estado de La Guaira y a unos 30 kilómetros de Caracas, una de las más afectadas por los temblores de tierra. Decenas de edificios de más de 10 plantas se han derrumbado como castillos de naipes, y los vecinos se afanan en encontrar supervivientes entre las quejas por la falta de recursos y la inoperancia de las fuerzas de seguridad.
El Salvador, México, República Dominicana, Suiza, Ecuador, España, Chile, Colombia, Países Bajos, Italia y Estados Unidos han mandado equipos de rescatistas para colaborar con las tareas de rescate y el Gobierno venezolano espera que más países se sumen. Además de estos profesionales, numerosos venezolanos están participando de forma voluntaria, tanto en los rescates como en la recolección y el traslado de bienes para los afectados. Según cifras oficiales, se han apuntado 7.876 voluntarios en un centro de registro en Caracas.
Las autoridades del país han cifrado por el momento 189 edificios con daños totales y 585 parciales, así como 38 hospitales, 44 centros comerciales y 1.645 estructuras "de otra índole" afectados. El Gobierno anunció la creación de un grupo para inspeccionar las construcciones afectadas y de otro para planificar proyectos sobre nuevos inmuebles.
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