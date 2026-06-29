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Última hora del terremoto en Venezuela, en directo | Suben a 17 los españoles muertos en los terremotos, que dejan ya 1.450 fallecidos
¿Qué es el doblete sísmico que ha ocurrido en Venezuela y por qué se han producido dos terremotos violentos en menos de un minuto?
Venezuela busca a la desesperada a los desaparecidos por los terremotos: "¡Antonio, mamá está aquí!"
Malena B. Ríos
Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, han sacudido la madrugada de este jueves (hora española) varias regiones de Venezuela, según informa el Servicio Geológico de Estados Unidos. La cifra de muertos es elevada, con cientos de edificios residenciales con daños graves. Países de todo el mundo, incluido España, han enviado equipos de rescate. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha declarado el estado de emergencia nacional.
Siga en este hilo la última hora de víctimas mortales, daños materiales y reacciones a estos dos sismos.
La búsqueda avanza en horas críticas en Venezuela con 1.450 muertos ya por los terremotos
La búsqueda de sobrevivientes en Venezuela avanzó en horas críticas este domingo, cuatro días después de los terremotos que causaron al menos, 1.450 muertos, mientras la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, pidió mantener esas labores y anunció planes para atender a las personas que perdieron sus viviendas por los numerosos derrumbes.
Los trabajos de rescatistas nacionales y extranjeros continuaron, principalmente, entre las ruinas de edificaciones del estado costero de La Guaira (norte, aledaño a Caracas), el más afectado por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado miércoles y donde están instalados centros logísticos de los equipos internacionales.
Gobiernos de otros países actualizaron el domingo las cifras de sus connacionales fallecidos, entre ellos 17 españoles, 7 portugueses y 46 lusodescendientes, de los cuales ocho eran menores, así como tres chilenos.
Entre los desaparecidos, se registran 150 españoles y 83 portugueses y lusodescendientes.
María Corina Machado, tras el doble terremoto, dice que volverá "muy pronto" a Venezuela: "Ha llegado el momento"
La líder opositora venezolana María Corina Machado ha avanzado este domingo que volverá "muy pronto" al país, tras el doble terremoto acaecido la pasada semana que ha dejado hasta el momento, al menos, 1.430 muertos, de acuerdo con el último balance de las autoridades.
"Ha llegado el momento", ha manifestado Machado en una entrevista con la cadena norteamericana Fox News en la cual ha aseverado que, para ella, "la prioridad absoluta es salvar vidas y, por supuesto, consolar y ayudar a quienes han sufrido daños".
Venezuela informa del rescate de 33 personas con vida tras doble terremoto
El Gobierno de Venezuela informó este domingo de que 33 personas han sido rescatadas con vida, en medio del despliegue de rescatistas internacionales y nacionales tras el terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado miércoles y que afectó principalmente al estado La Guaira.
En una nota de Prensa Presidencial, la presidenta encargada, Delcy Rodriguez, dijo que el país se encuentra en un periodo crucial para el hallazgo de sobrevivientes, cuando ya se han cumplido cuatro días desde el terremoto.
Portugal eleva a 7 nacionales y 46 lusodescendientes los muertos por seísmos en Venezuela
El Gobierno de Portugal informó este domingo de que entre los fallecidos por los terremotos que asolaron Venezuela esta semana hay 7 portugueses y 46 lusodescendientes, de ellos ocho menores.
Según una fuente del Ministerio portugués de Exteriores, 83 portugueses y lusodescendientes permanecen en paradero desconocido, de los cuales 46 son hombres y 37 son mujeres.
Exteriores eleva a 17 los ciudadanos españoles fallecidos en los seísmos de Venezuela
El Ministerio de Asuntos Exteriores ha informado de que ya son 17 los españoles muertos debido al doble seísmo vivido en Venezuela, mientras que otras 150 personas continúan desaparecidas.
Exteriores insiste en que todas las líneas de emergencia consular, que se pueden consultar en redes sociales del Ministerio y de la Embajada en Caracas, continúan abiertas y se pide a los españoles residentes o de visita en Venezuela que las utilicen.
Se elevan a 1.450 las personas fallecidas por el doble terremoto en Venezuela
La cifra de fallecidos se eleva a 1.450 tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado miércoles que afectaron la zona norte de Venezuela, informó este domingo el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez.
"En el parte del día de hoy, debemos reportar que la cifra de fallecidos llega a 1.450 personas, mujeres y hombres que perdieron la vida como consecuencia de la más brutal catástrofe natural que haya sufrido nuestro país en su historia", señaló Rodríguez en un balance transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
Delcy Rodríguez dice que rescatistas internacionales devuelven "esperanza" tras terremotos
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, valoró este domingo el esfuerzo y la solidaridad que han demostrado los rescatistas provenientes de diferentes países, tras el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 del miércoles pasado que afectó la zona norte de la nación suramericana, y que han devuelto la "esperanza" a los afectados.
"A los sitios donde ustedes llegaron, llegó esperanza, y se unieron al extraordinario trabajo que los rescatistas venezolanos han estado haciendo desde el primer minuto", señaló, de acuerdo con una nota de prensa.
Venezuela restablece el servicio de metro en Caracas, Maracaibo y Valencia tras terremotos
El Ministerio de Transporte de Venezuela informó este domingo de que los servicios de metro en Caracas, Maracaibo (noroeste) y Valencia (norte) fueron restablecidos después de haber terminado la revisión de las infraestructuras tras el doble terremoto del miércoles.
La cartera compartió vídeos y fotos de estaciones de metros de las tres ciudades, donde se ve poca afluencia de usuarios, algo normal en un domingo.
Venezuela refuerza la búsqueda de supervivientes más de 72 horas después del doble seísmo
Venezuela ha reforzado la búsqueda de supervivientes del doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 registrado el pasado miércoles, con un mayor despliegue de maquinaria pesada para remover escombros de edificios derrumbados y con la llegada de más grupos de rescatistas de otros países.
La madrugada de este domingo llegó una delegación de la India para instalar un hospital de campaña en el estado La Guaira, el más afectado por los seísmos y declarado zona de desastre.
Los equipos de rescate han localizado a 33 supervivientes con signos vitales bajo los escombros en Venezuela
Los equipos de rescate han localizado hasta el momento a 33 personas con signos vitales bajo los escombros tras quedar sepultados en el doble terremoto del pasado jueves que afectó al centro de la costa de Venezuela y que se han cobrado 1.430 vidas, según el último balance oficial.
Estos supervivientes han sido ubicados "gracias a los despliegues que ejecutan los organismos de seguridad nacional en perfecta unión con comisiones internacionales que han arribado al país", ha destacado la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, este domingo durante un acto público en el centro de acopio instalado en el Complejo Deportivo José María Vargas de La Guaira.
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