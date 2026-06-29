Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga RenfePalamósZapateroBadalonaXavier AtanceMedidas anticrisisTerremoto VenezuelaCalorSarajevoLucas Trejo
instagramlinkedin

Seísmo

La Guaira recupera progresivamente la normalidad y sus servicios esenciales tras el doble terremoto de Venezuela

El restablecimiento de la electricidad es de un 75%, el agua un 68% y la vialidad un 90%

Directo | Última hora del terremoto en Venezuela y del rescate de supervivientes

Tareas de rescate en La Guaira

Tareas de rescate en La Guaira / STR / Xinhua News / Europa Press / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Europa Press

Europa Press

La Guaira
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El estado venezolano de La Guaira, el más afectado por el doble terremoto del 24 de junio en Venezuela que ha dejado al menos 1.450 muertos y 3.150 heridos, recupera paulatinamente sus servicios esenciales. Según ha informado en un discurso grabado este domingo la presidenta interina del país latinoamericano, Delcy Rodríguez, se ha restablecido una parte considerable del suministro de las redes de electricidad y agua, además de la red viaria. La responsable del Ejecutivo venezolano ha anunciado el restablecimiento en un 75% de la red eléctrica en esta región, aunque "los equipos siguen trabajando hasta alcanzar una recuperación completa del servicio eléctrico, al igual que el agua tiene una recuperación del 68% y la vialidad que ya está recuperada en un 90%".

Rodríguez ha agradecido la labor de los equipos de rescate que, durante la jornada del domingo, han "recuperado personas con vida", por lo que las tareas de búsqueda no cesan. Concretamente, expresa su gratitud a los rescatistas "llegados de todo el país", a bomberos, al personal de protección civil y al de seguridad ciudadana y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, así como a las brigadas internacionales que se han sumado a la labor de salvamento.

Noticias relacionadas

Paralelamente, las autoridades educativas de Venezuela han anunciado una prórroga hasta el 5 de julio de la suspensión de clases a causa de las "grandes afectaciones" del sismo. En este sentido, el Ministerio de Educación ha instado tanto a las familias como al sector educativo a "seguir solo los canales oficiales institucionales", con el objetivo de "garantizar información certificada".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Venezuela augura una cifra 'alarmante' de víctimas mortales del terremoto
  2. ¿Dónde fue el epicentro del terremoto en Venezuela? Mapa del lugar del seísmo
  3. Ucrania intenta aislar a Crimea con ataques contra terminales petroleras, infraestructuras y baterías antiaéreas
  4. EEUU bombardea objetivos militares de Irán tras el ataque de Teherán a un buque en Ormuz
  5. Venezuela busca estremecida a las víctimas del terremoto más devastador en un siglo
  6. Terremoto en Venezuela: qué se sabe, mapas, gráficos, fotos y vídeos del doblete sísmico
  7. Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Ucrania recibe los primeros 3.200 millones de euros del préstamo europeo, anuncia Von der Leyen
  8. Última hora del terremoto en Venezuela, en directo | Suben a 17 los españoles muertos en los terremotos, que dejan ya 1.450 fallecidos

La Guaira recupera progresivamente la normalidad y sus servicios esenciales tras el doble terremoto de Venezuela

La Guaira recupera progresivamente la normalidad y sus servicios esenciales tras el doble terremoto de Venezuela

Rescatan con vida a un hombre bajo los escombros cuatro días después del doble terremoto en Venezuela

Guerra Ucrania - Rusia, en directo | Declarada la situación de emergencia en la península de Crimea por los ataques de Ucrania

Guerra Ucrania - Rusia, en directo | Declarada la situación de emergencia en la península de Crimea por los ataques de Ucrania

Exteriores eleva a nueve los españoles muertos por los terremotos de Venezuela

Exteriores eleva a nueve los españoles muertos por los terremotos de Venezuela

Rescatan un bebé de los escombros en Venezuela

Así trabaja el ERICAM de la Comunidad de Madrid para encontrar supervivientes en Venezuela

Así trabaja el ERICAM de la Comunidad de Madrid para encontrar supervivientes en Venezuela

Xi recibe a Lukashenko y ensalza su relación con Bielorrusia

La UME refuerza su equipo de rescate en Venezuela

La UME refuerza su equipo de rescate en Venezuela