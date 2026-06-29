La Guaira recupera progresivamente la normalidad y sus servicios esenciales tras el doble terremoto de Venezuela

El estado venezolano de La Guaira, el más afectado por el doble terremoto del 24 de junio en Venezuela que ha dejado al menos 1.450 muertos y 3.150 heridos, recupera paulatinamente sus servicios esenciales. Según ha informado en un discurso grabado este domingo la presidenta interina del país latinoamericano, Delcy Rodríguez, se ha restablecido una parte considerable del suministro de las redes de electricidad y agua, además de la red viaria. La responsable del Ejecutivo venezolano ha anunciado el restablecimiento en un 75% de la red eléctrica en esta región, aunque "los equipos siguen trabajando hasta alcanzar una recuperación completa del servicio eléctrico, al igual que el agua tiene una recuperación del 68% y la vialidad que ya está recuperada en un 90%".

Rodríguez ha agradecido la labor de los equipos de rescate que, durante la jornada del domingo, han "recuperado personas con vida", por lo que las tareas de búsqueda no cesan. Concretamente, expresa su gratitud a los rescatistas "llegados de todo el país", a bomberos, al personal de protección civil y al de seguridad ciudadana y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, así como a las brigadas internacionales que se han sumado a la labor de salvamento.

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Paralelamente, las autoridades educativas de Venezuela han anunciado una prórroga hasta el 5 de julio de la suspensión de clases a causa de las "grandes afectaciones" del sismo. En este sentido, el Ministerio de Educación ha instado tanto a las familias como al sector educativo a "seguir solo los canales oficiales institucionales", con el objetivo de "garantizar información certificada".