Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga RenfeServicios mínimos RenfeTerremoto VenezuelaXavier AtanceViviendaSarajevoZapateroIncendiosOsteoporosisMultas
instagramlinkedin

Violencia en EEUU

Un muerto y un herido grave en un tiroteo en una 'fan zone' del Mundial 2026 en California

El suceso ocurrió en San Pedro Square donde grandes multitudes se reúnen para seguir los encuentros de la Copa del Mundo en pantallas gigantes

El Mundial pone a prueba a sedes afectadas por estrés hídrico y sequía

El Mundial pone a prueba a sedes afectadas por estrés hídrico y sequía

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Una persona murió y otra resultó gravemente herida el domingo en un tiroteo en un popular local de entretenimiento en San José, California, que alberga una 'fan zone' para la retransmisión de los partidos del Mundial 2026, según ha informado la policía estadounidense.

En el momento del incidente no se estaban retransmitiendo partidos de la Copa del Mundo y el único encuentro del día en el torneo, el Canadá vs Sudáfrica de dieciseisavos, ya había terminado.

"Una de las víctimas fue declarada muerta en el lugar de los hechos. La segunda víctima fue trasladada a un hospital local con heridas que ponían en peligro su vida", informó la policía de San José en una publicación en la plataforma de redes sociales X. "Este incidente está siendo investigado como un homicidio. Varias calles aledañas permanecen cerradas en la zona", añade la nota.

El incidente tuvo lugar en San Pedro Square, uno de los lugares de la bahía de San Francisco donde se han reunido grandes multitudes para ver los partidos del Mundial en pantallas gigantes.

Noticias relacionadas

El Área de la Bahía ha albergado cinco partidos de la Copa del Mundo hasta el momento, siendo el próximo un encuentro eliminatorio este próximo miércoles entre Bosnia-Herzegovina y los coanfitriones, Estados Unidos. Y precisamente en Los Ángeles disputará la selección española su partido de dieciseisavos ante Austria el próximo jueves.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Venezuela augura una cifra 'alarmante' de víctimas mortales del terremoto
  2. ¿Dónde fue el epicentro del terremoto en Venezuela? Mapa del lugar del seísmo
  3. Ucrania intenta aislar a Crimea con ataques contra terminales petroleras, infraestructuras y baterías antiaéreas
  4. EEUU bombardea objetivos militares de Irán tras el ataque de Teherán a un buque en Ormuz
  5. Venezuela busca estremecida a las víctimas del terremoto más devastador en un siglo
  6. Terremoto en Venezuela: qué se sabe, mapas, gráficos, fotos y vídeos del doblete sísmico
  7. Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Ucrania recibe los primeros 3.200 millones de euros del préstamo europeo, anuncia Von der Leyen
  8. Venezuela militariza la 'zona cero' del terremoto mientras se multiplican los muertos y desaparecidos

Un muerto y un herido grave en un tiroteo en una 'fan zone' del Mundial 2026 en California

Un muerto y un herido grave en un tiroteo en una 'fan zone' del Mundial 2026 en California

Directo | Llegan los primeros 100 españoles procedentes de Venezuela tras los terremotos

Directo | Llegan los primeros 100 españoles procedentes de Venezuela tras los terremotos

DIRECTO | España eleva a 17 el número de españoles muertos en Venezuela, mientras 150 continúan desaparecidos

DIRECTO | España eleva a 17 el número de españoles muertos en Venezuela, mientras 150 continúan desaparecidos

EEUU e Irán acuerdan detener los ataques y reunirse en Catar esta semana, según medios estadounidenses

EEUU e Irán acuerdan detener los ataques y reunirse en Catar esta semana, según medios estadounidenses

La investigación sobre los 'safaris humanos' en Sarajevo llega hoy a Europa tras abrirse causas en Italia, Austria y Bélgica

La investigación sobre los 'safaris humanos' en Sarajevo llega hoy a Europa tras abrirse causas en Italia, Austria y Bélgica

Guerra Ucrania - Rusia, en directo | Declarada la situación de emergencia en la península de Crimea por los ataques de Ucrania

Guerra Ucrania - Rusia, en directo | Declarada la situación de emergencia en la península de Crimea por los ataques de Ucrania

Directo | EEUU e Irán cesan las hostilidades "por ahora" y reanudarán las conversaciones de paz

Directo | EEUU e Irán cesan las hostilidades "por ahora" y reanudarán las conversaciones de paz

Exteriores eleva a nueve los españoles muertos por los terremotos de Venezuela

Exteriores eleva a nueve los españoles muertos por los terremotos de Venezuela