Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Declarada la situación de emergencia en la península de Crimea por los ataques de Ucrania

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.

Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.

Noticias relacionadas

Putin promete abastecer Crimea de combustible tras ataques de Kiev El presidente de Rusia, Vladímir Putin, prometió este domingo que la anexionada península de Crimea, donde esta semana fue declarado el estado de emergencia para hacer frente a los crecientes ataques de Kiev, será abastecida de combustible. "En cuanto al suministro de combustible a Crimea (…) su necesidad mensual es de 70.000 toneladas. Actualmente, Crimea cuenta con reservas para unos pocos días, pero sus necesidades serán cubiertas", dijo el jefe del Kremlin en una entrevista concedida al presentador Pável Zarubin.

Putin dice que Rusia prácticamente ha tomado Limán y avanza en dirección a Sloviansk El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseguró este domingo que las tropas rusas prácticamente han tomado la ciudad ucraniana de Limán y se acercan al bastión de Sloviansk, ambos en la región de Donetsk. "Krasni Limán es uno de los mayores patios de maniobra de la antigua Unión Soviética y un centro logístico vital. Solo quedan 149 edificios por liberar de un total de 11.000", declaró el mandatario en una entrevista con el presentador Pável Zarubin. Agregó que las fuerzas rusas avanzan "a buen ritmo" hacia Sloviansk y ya se encuentran a "unos ocho o nueve kilómetros de la urbe".

Putin reconoce falta de suministro de combustible en Rusia y anuncia medidas El presidente ruso, Vladimir Putin, ha reconocido este domingo que falta suministro de combustible en Rusia y ha anunciado en consecuencia una serie de medidas. La falta de combustible se debe a los ataques de drones ucranianos contra la industria petrolera rusa en represalia por la ofensiva militar de Moscú. "Hay colas en las gasolineras y los tipos de gasolina que se necesitan no siempre están disponibles", ha afirmado Putin durante una reunión del Consejo de Ministros.

Ucrania denuncia al menos dos muertos y 16 heridos por un ataque aéreo ruso contra el centro de Zaporiyia Al menos dos personas han muerto y 16 han resultado heridas como consecuencia de un ataque aéreo ruso contra el centro de la ciudad de Zaporiyia, bajo control ucraniano dentro de la disputada región homónima. El jefe de la Administración Regional de Zaporiyia, Ivan Fedorov, ha confirmado este último balance en redes sociales. Una de las fallecidas es una mujer de 53 años. La identidad y los datos de la otra víctima están siendo investigados por expertos.

Rusia anuncia la conquista de localidades en Dnipropetrovsk y Zaporiyia El Ministerio de Defensa de Rusia anunció este domingo la conquista de una nueva localidad en la región ucraniana de Dnipropetrovsk y otra en la vecina Zaporiyia. Se trata de la aldea de Pisantsi en Dnipropetrovsk y de Novosilovka en Zaporiyia, precisaron los militares.

Zelenski informa de dos ataques ucranianos de larga distancia contra refinerías rusas El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, informó este domingo de un ataque nocturno contra dos refinerías de petróleo de Rusia, una en la región de Krasnodar, a unos 300 kilómetros del frente, y otra en la región de Yaroslav, a unos 700 kilómetros de la frontera ruso-ucraniana. "Esta noche, nuestras acciones de largo alcance golpearon dos refinerías", escribió Zelenski en su cuenta de Telegram, donde indicó que esta misión se desarrolló en el "Día de la Constitución" de Ucrania, fecha que celebra este domingo el país invadido por Rusia. "Se ha atacado la refinería 'Sloviansky' en la región de Krasnodar, situada a unos 300 kilómetros de la línea del frente. También hemos alcanzado una refinería en la región de Yaroslavl, situada a unos 700 kilómetros de nuestra frontera", precisó el jefe de Estado ucraniano.

Un muerto en ataque ucraniano a refinería en el sur de Rusia Una persona murió este domingo en un ataque de drones ucranianos a una refinería de la empresa Slaviansk ECO en la región de Krasnodar, en el sur de Rusia, informaron las autoridades locales. En la refinería se produjo un incendio debido a la caída de los restos de un dron y también fueron dañadas las líneas eléctricas en la zona, informó en un primer instante un gabinete de crisis creado en el lugar del ataque. Más tarde, las autoridades confirmaron que el suceso se saldó también con un muerto y un herido. La instalación atacada tiene una capacidad de procesamiento de más de 4 millones de toneladas al año.

Ucrania anuncia nuevos bombardeos contra uno de los principales suministros de combustible para Moscú El Servicio de Seguridad Ucraniano (SBU) ha anunciado este sábado que ha vuelto a atacar con aviones no tripulados las instalaciones de bombeo rusas en Vtrovo, una de las principales arterias de suministro de combustible para la capital, Moscú. Rusia todavía no ha hecho comentarios sobre el que se trataría del segundo ataque contra las instalaciones en menos de un mes. La estación, operada por la estatal rusa Transneft, bombea diésel al llamado "oleoducto del anillo", que reparte el combustible a los enormes depósitos que rodean la capital rusa.

Rusia denuncia un ataque ucraniano contra un museo en Rostov Rusia denunció este sábado un ataque ucraniano contra un museo en la región de Rostov dedicado a preservar la memoria sobre los combates en la Segunda Guerra Mundial. "Como resultado de un ataque aéreo, un dron impactó contra las instalaciones del museo Sambekskie Visoti (Las Alturas de Sambek). Según las informaciones preliminares, hay heridos", escribió en redes sociales el gobernador Yuri Sliusar.