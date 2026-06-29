Guerra de Irán, en directo | Última hora de los nuevos ataques entre Estados Unidos e Irán y la amenaza de Trump

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. La tregua ha pendido de un hilo desde entonces, con constante fuego cruzado entre ambas partes, hasta que, tras varias intentonas fallidas, se ha firmado un acuerdo de paz que conlleva la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.

EEUU e Irán cesan las hostilidades "por ahora" y seguirán las conversaciones de paz Estados Unidos e Irán suspenderán los recientes ataques mutuos, que marcaron una reanudación de las hostilidades después de la firma de su memorándum de entendimiento, anunció el domingo un funcionario estadounidense. En días recientes, ambas partes se han acusado mutuamente de violar el cese al fuego, en medio de tensiones renovadas luego de la firma del memorándum el 17 de junio. "Las conversaciones técnicas están programadas para continuar sobre todas las áreas del memorándum de entendimiento", dijo el funcionario estadounidense a la AFP en un correo electrónico. "Ambas partes se abstendrán por ahora y los buques podrán transitar libremente" por el estrecho de Ormuz. Sin embargo, el funcionario no confirmó los informes de medios de Estados Unidos de una reunión entre iraníes y estadounidenses en Catar el martes para discutir el estrecho de Ormuz.

Irán insiste en que Ormuz es suyo durante los próximos 30 días y exige a EEUU que contenga a Israel en Líbano El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha avisado a Estados Unidos de que Teherán controla absolutamente todo lo que ocurre en el estrecho de Ormuz durante los próximos 30 días de negociaciones tal y como interpreta el memorándum de entendimiento con Washington firmado este mes, y ha acusado a la parte norteamericana de incumplir la primera cláusula del mismo: presionar a Israel para que se retire por completo de Líbano. "Lamentablemente, la entidad sionista continúa con sus ataques aéreos en Líbano. Estados Unidos debe estar a la altura de su responsabilidad, obligar a Israel a que ponga fin a sus ataques y que se retire de las zonas que ocupa en Líbano, porque es la primera cláusula del memorándum".

Israel sigue atacando el sur del Líbano pese al acuerdo marco de paz firmado con Beirut Israel siguió atacando este domingo varias localidades del sur del Líbano pese a la firma de ambos países de un acuerdo marco el pasado viernes en Washington, con mediación de Estados Unidos, para avanzar hacia una "paz y seguridad duraderas". La Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa informó desde la madrugada de este domingo de distintos ataques en los distritos meridionales de Bint Jbeil, Nabatieh, Hasbaya y Marjayoun, sin que, de momento, se hayan reportado muertos o heridos.

Araqchi visita Irak para reunirse con su cúpula política en medio de un repunte de la tensión con EEUU El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha llegado este domingo a Irak para reunirse con la cúpula política del país en un momento de nuevas tensiones con Estados Unidos e Israel y solo horas después del comienzo de una gran operación anticorrupción en la Zona Verde de Bagdad, el recinto donde se encuentran embajadas y sedes del Gobierno iraquí. Araqchi se reunirá con su homólogo Fuad Husein, con el primer ministro, Alí al Zaidi, y con el presidente del país, Nizar Amidi, cabezas de un gobierno remodelado desde abril de este año en un país sobre el que Irán ejerce una enorme influencia, como mecenas de poderosas milicias que prácticamente funcionan como un aparato de seguridad extraoficial y que han llegado a atacar directamente a fuerzas norteamericanas.

El Consejo de Ministros aprobará mañana un nuevo plan anticrisis con más ayudas fiscales ante la guerra de Irán El Consejo de Ministros aprobará este lunes un nuevo real decreto ley con más medidas fiscales y económicas para paliar el impacto derivado de la guerra, aunque este se enmarcará en un escenario "diferente" con el alto al fuego pactado entre EEUU e Irán. El último Consejo de Ministros del mes no será el martes 30, sino este lunes 29 en convocatoria ordinaria, para adelantarse a la fecha en que decaen las medidas aún vigentes del anterior escudo anticrisis y lo prolongará hasta tres meses, según adelantó el jefe del Ejecutivo. Pedro Sánchez ya avanzó que será "un nuevo real decreto ley de protección al tejido productivo y también a la ciudadanía", que estará pendiente del recorrido del anuncio de paz en Oriente Próximo. Se trata de un decreto que hasta última hora estará abierto, según apuntaron fuentes gubernamentales, y que se ha venido negociando con el resto de grupos, con patronal, sindicatos y también distintas asociaciones en los últimos días para que no haya ningún sector que no esté protegido ante un posible aumento de precios como consecuencia de la guerra.

EEUU ataca la costa iraní de Ormuz e Irán responde contras sus bases en Bahréin y Kuwait Las fuerzas del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) han confirmado que sus fuerzas aéreas han atacado posiciones estratégicas iraníes en respuesta a la "continua agresión" de Teherán "contra el transporte marítimo comercial", la cual ha respondido horas después con ataques dirigidos contra las bases norteamericanas en Bahréin y Kuwait. "Las fuerzas del CENTCOM lanzaron hoy ataques en respuesta directa a la continua agresión iraní contra el transporte marítimo comercial. Aviones militares estadounidenses atacaron infraestructura de vigilancia militar iraní, sistemas de comunicación, emplazamientos de defensa aérea, instalaciones de almacenamiento de drones y sistemas de lanzamiento de minas", declaró el mando central este sábado en un comunicado en sus redes sociales.

Irán afirma su “determinación a defender su soberanía” frente a la “agresión” estadounidense Irán declaró el domingo que está “determinado a defender su soberanía” tras los últimos ataques estadounidenses contra el país, mientras ambos bandos se acusan de violar la frágil tregua en vigor y han iniciado negociaciones para cerrar el conflicto en Oriente Medio. “Irán condena firmemente los ataques aéreos del ejército terrorista estadounidense contra varias instalaciones de vigilancia y control en la costa sur del país en las primeras horas del domingo”, indicó el Ministerio iraní de Asuntos Exteriores en un comunicado, subrayando “su determinación a defender la soberanía nacional de Irán” frente a la “agresión” estadounidense. Estados Unidos e Irán intercambiaron nuevos ataques el sábado y el domingo, acusándose mutuamente de violar su frágil alto el fuego firmado el 17 de junio.

Baréin anuncia que fue blanco de misiles y drones iraníes La defensa aérea de Baréin interceptó el domingo misiles y drones iraníes, informó el ejército del reino del Golfo, luego de los nuevos bombardeos estadounidenses contra Irán. El ejército de Baréin indicó que había "interceptado y destruido varios proyectiles utilizados en estos ataques traicioneros iraníes", y aseguró estar en "alerta máxima". Irán anunció previamente que había atacado la base de la Quinta Flota estadounidense en Baréin y otra base en Kuwait, como represalia por los bombardeos de Estados Unidos contra su territorio.

Israel afirma haber matado a "varios terroristas armados" en el sur de Siria El ejército israelí afirmó el domingo haber matado a "varios terroristas armados" en la zona del sur de Siria que ocupa desde finales de 2024. El sábado, las "fuerzas (...) eliminaron a varios terroristas armados en la zona de seguridad en el sur de Siria", afirmó el ejército en un comunicado, añadiendo que "continuará" operando allí "y eliminando toda amenaza contra los ciudadanos del Estado de Israel y contra" sus fuerzas. El ejército israelí designa con el término "zona de seguridad" al sector que ocupa en Siria -en la zona bajo supervisión de la ONU que separaba a las fuerzas israelíes y sirias en la meseta del Golán- desde la caída del poder de Bashar al Asad a finales de 2024. El ministro de Defensa, Israel Katz, afirmó el jueves que Israel tenía la intención de mantener allí sus tropas "por un periodo indefinido", como en el Líbano y en Gaza.