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Un nuevo temblor sacude Caracas tras el doble terremoto de la semana pasada

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Caracas, 26 de junio de 2026

Caracas, 26 de junio de 2026 / Mikhail Makeyev / Zuma Press / Europa Press / Cont

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Agencias

Caracas
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Un fuerte temblor ha sacudido nuevamente Caracas y la vecina La Guaira el lunes por la mañana, poco después de las 7.00 horas locales (11.00 GMT), constataron periodistas de la AFP, casi cinco días después del doble sismo cuyo balance provisional ya ronda los 1.500 muertos.

Es la réplica más intensa reportada desde el miércoles, cuando los dos sismos de 7,2 y 7,5, respectivamente, ocurrieron en menos de dos minutos. "Se notó bastante", dijo a la AFP Isamel Díaz, un residente de La Guaira.

El registro sísmico posterior al doble terremoto que sacudió Venezuela el pasado miércoles muestra una disminución progresiva en la frecuencia de las réplicas, aunque el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) advirtió este lunes de que la secuencia continuará y mantiene una probabilidad del 8% de que se produzca una réplica superior a magnitud 6,0 en el plazo de una semana.

Estructuras ya debilitadas

En el caso de que un nuevo terremoto superara el nivel 6 de intensidad, tendría capacidad para provocar nuevos daños en estructuras ya debilitadas, según USGS. El doble episodio sísmico se produjo en la tarde del miércoles 24 de junio hora venezolana, con dos terremotos de gran magnitud registrados con apenas segundos de diferencia en el norte de Venezuela.

Desde entonces, ese país ha permanecido bajo "una intensa secuencia de réplicas". El recuento instrumental actualizado en el gráfico de seguimiento hasta el 28 de junio recoge 470 seísmos en el área afectada desde el doble episodio: 458 de magnitud inferior a 4, diez entre magnitud 4 y 6, y dos superiores a magnitud 6, correspondientes a los grandes terremotos iniciales.

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La evolución temporal, certificada además por la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) apuntó, sin embargo, a "una desaceleración del fenómeno". Los gráficos de dispersión de réplicas frente al tiempo muestran 197 réplicas acumuladas hasta las 15:30 horas locales del 27 de junio y 232 hasta las 18:30 horas del 28 de junio, es decir, 35 nuevas réplicas en algo más de un día. Esa progresión refleja una notable disminución de la frecuencia de los movimientos de magnitud en torno a 3 respecto a las primeras horas posteriores a los terremotos.

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