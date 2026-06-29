Catástrofe natural
Un nuevo temblor sacude Caracas tras el doble terremoto de la semana pasada
DIRECTO | Última hora del terremoto en Venezuela
Tsunami, el border collie que ha rescatado a decenas de personas en Venezuela
Agencias
Un fuerte temblor ha sacudido nuevamente Caracas y la vecina La Guaira el lunes por la mañana, poco después de las 7.00 horas locales (11.00 GMT), constataron periodistas de la AFP, casi cinco días después del doble sismo cuyo balance provisional ya ronda los 1.500 muertos.
Es la réplica más intensa reportada desde el miércoles, cuando los dos sismos de 7,2 y 7,5, respectivamente, ocurrieron en menos de dos minutos. "Se notó bastante", dijo a la AFP Isamel Díaz, un residente de La Guaira.
El registro sísmico posterior al doble terremoto que sacudió Venezuela el pasado miércoles muestra una disminución progresiva en la frecuencia de las réplicas, aunque el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) advirtió este lunes de que la secuencia continuará y mantiene una probabilidad del 8% de que se produzca una réplica superior a magnitud 6,0 en el plazo de una semana.
Estructuras ya debilitadas
En el caso de que un nuevo terremoto superara el nivel 6 de intensidad, tendría capacidad para provocar nuevos daños en estructuras ya debilitadas, según USGS. El doble episodio sísmico se produjo en la tarde del miércoles 24 de junio hora venezolana, con dos terremotos de gran magnitud registrados con apenas segundos de diferencia en el norte de Venezuela.
Desde entonces, ese país ha permanecido bajo "una intensa secuencia de réplicas". El recuento instrumental actualizado en el gráfico de seguimiento hasta el 28 de junio recoge 470 seísmos en el área afectada desde el doble episodio: 458 de magnitud inferior a 4, diez entre magnitud 4 y 6, y dos superiores a magnitud 6, correspondientes a los grandes terremotos iniciales.
La evolución temporal, certificada además por la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) apuntó, sin embargo, a "una desaceleración del fenómeno". Los gráficos de dispersión de réplicas frente al tiempo muestran 197 réplicas acumuladas hasta las 15:30 horas locales del 27 de junio y 232 hasta las 18:30 horas del 28 de junio, es decir, 35 nuevas réplicas en algo más de un día. Esa progresión refleja una notable disminución de la frecuencia de los movimientos de magnitud en torno a 3 respecto a las primeras horas posteriores a los terremotos.
- Venezuela augura una cifra 'alarmante' de víctimas mortales del terremoto
- ¿Dónde fue el epicentro del terremoto en Venezuela? Mapa del lugar del seísmo
- Ucrania intenta aislar a Crimea con ataques contra terminales petroleras, infraestructuras y baterías antiaéreas
- EEUU bombardea objetivos militares de Irán tras el ataque de Teherán a un buque en Ormuz
- Venezuela busca estremecida a las víctimas del terremoto más devastador en un siglo
- Terremoto en Venezuela: qué se sabe, mapas, gráficos, fotos y vídeos del doblete sísmico
- Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Ucrania recibe los primeros 3.200 millones de euros del préstamo europeo, anuncia Von der Leyen
- Última hora del terremoto en Venezuela, en directo | Suben a 17 los españoles muertos en los terremotos, que dejan ya 1.450 fallecidos