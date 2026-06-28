Última hora del terremoto en Venezuela, en directo | Españoles fallecidos, cifra de muertos, heridos y desaparecidos

Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, han sacudido la madrugada de este jueves (hora española) varias regiones de Venezuela, según informa el Servicio Geológico de Estados Unidos. La cifra de muertos es elevada, con cientos de edificios residenciales con daños graves. Países de todo el mundo, incluido España, han enviado equipos de rescate. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha declarado el estado de emergencia nacional.

Siga en este hilo la última hora de víctimas mortales, daños materiales y reacciones a estos dos sismos.

La UME rescata en Venezuela a otro superviviente de los terremotos Los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) presentes en Venezuela han rescatado con vida este sábado a un segundo superviviente de la catástrofe, en la misma zona en la que había salvado a una persona que había permanecido casi 72 horas atrapada bajo los escombros de un edificio destruido por los terremotos. Según ha informado el Ministerio de Defensa, el rescate se ha producido en la zona residencial Vistamar de La Guaira, al norte de la capital, Caracas, que es una de las más afectadas por estos terremotos.

La ONU instala tres hospitales de campaña en estado venezolano La Guaira tras terremotos El coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Venezuela, Gianluca Rampolla, informó este sábado a EFE que el organismo ha instalado tres hospitales de campaña en el estado La Guaira para atender a los heridos afectados debido a los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado miércoles, que han dejado al menos 1.430 muertos. Rampolla explicó que el objetivo es poder atender en el lugar a los más afectados con estos hospitales porque considera que no es sostenible trasladarlos a todos a centros sanitarios de Caracas.

Un nuevo sismo de magnitud 4,8 sacude la costa de Venezuela Un terremoto de magnitud 4,8 sacudió este sábado la costa de Venezuela, y se pudo sentir en Caracas, el movimiento telúrico se produjo a las a las 15:20 hora local (19:20 GMT), según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés). Mientras el país valora todavía los daños del doble sismo del pasado miércoles que ha dejado al menos 1.430 muertos y graves daños materiales . El epicentro del temblor de hoy se situó en el mar a unos 30 kilómetros al noroeste de El Limón, en el estado de Aragua, cercano a Caracas, donde se pudo sentir, aunque no se han reportado daños.

Estados Unidos enviaría esta semana otro paquete de ayuda económica a Venezuela Estados Unidos tiene previsto enviar un segundo paquete de ayuda económica a Venezuela, afectada por dos terremotos esta semana que han dejado más de mil muertos, pero no se ha precisado la cantidad, de acuerdo con el Washington Post. El primer paquete de ayuda, tras 24 horas del terremoto del 24 de junio, consistía de 100 millones de dólares para la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Venezuela y 50 millones destinados a organizaciones que operan sobre el terreno.

Albares anuncia la participación de más rescatistas españoles en Venezuela El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha anunciado la participación de más efectivos españoles para ayudar en las labores de rescate en las zonas afectadas por el doble seísmo. "Ya vuela hacia Venezuela un nuevo contingente de 63 efectivos y 9 perros de rescate de 6 CCAA para colaborar en las labores de salvamento", escribió Albares a través de redes sociales.

Diosdado Cabello anuncia la restricción del acceso al estado más afectado por terremotos El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció la restricción del acceso al estado La Guaira (norte, cercano a Caracas), el más afectado por los terremotos, a partir de las 20.00 horas locales (00.00 GMT) de este viernes. En una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión, Cabello precisó que quien quiera ir a La Guaira tiene que cumplir con un registro que ha habilitado el Gobierno en Caracas para así "evitar que personas que no tienen ningún tipo de tarea asignada" acudan a este estado.

Portugal confirma la muerte de 7 nacionales y 34 lusodescendientes en seísmos de Venezuela El Gobierno de Portugal informó este sábado de que entre los fallecidos por los devastadores seísmos registrados esta semana en Venezuela hay 7 personas con nacionalidad portuguesa y 34 lusodescendientes y que, de entre esas 41 víctimas mortales, 6 eran menores. Estos datos, dados a conocer por una fuente del Ministerio de Exteriores, rebajan en dos los fallecidos con nacionalidad portuguesa notificados el viernes.

Se elevan a 1.430 las personas fallecidas por el doble terremoto en Venezuela El presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó este sábado que han fallecido 1.430 personas luego de los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el pasado miércoles, mientras que hay 3.328 heridos. "A esta hora (...) estamos contabilizando que 1.430 hermanos y hermanas han fallecido, lamentablemente han perdido la vida", dijo el legislador en una alocución transmitida por el canal estatal VTV.

Exteriores eleva a 6 los españoles fallecidos en Venezuela y mantiene 133 desaparecidos y 14 atrapados bajo escombros El último balance que ha facilitado este sábado el Ministerio de Asuntos Exteriores sobre la situación de los españoles afectados por los devastadores seísmos del jueves en Venezuela eleva de 5 a 6 los españoles fallecidos y mantiene las cifras previas de 133 desaparecidos y 14 ciudadanos localizados pero sepultados bajo los escombros provocados por los temblores.