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Última hora del terremoto en Venezuela, en directo | Españoles fallecidos, cifra de muertos, heridos y desaparecidos

¿Qué es el doblete sísmico que ha ocurrido en Venezuela y por qué se han producido dos terremotos violentos en menos de un minuto?

Venezuela busca a la desesperada a los desaparecidos por los terremotos: "¡Antonio, mamá está aquí!"

Así ha quedado Venezuela tras el doble terremoto

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Lucía Feijoo Viera

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Eduardo López Alonso

Víctor Vargas Llamas

Malena B. Ríos

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Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, han sacudido la madrugada de este jueves (hora española) varias regiones de Venezuela, según informa el Servicio Geológico de Estados Unidos. La cifra de muertos es elevada, con cientos de edificios residenciales con daños graves. Países de todo el mundo, incluido España, han enviado equipos de rescate. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha declarado el estado de emergencia nacional.

Siga en este hilo la última hora de víctimas mortales, daños materiales y reacciones a estos dos sismos.

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