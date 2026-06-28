Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Declarada la situación de emergencia en la península de Crimea por los ataques de Ucrania

Zelenski informa de dos ataques ucranianos de larga distancia contra refinerías rusas

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, informó este domingo de un ataque nocturno contra dos refinerías de petróleo de Rusia, una en la región de Krasnodar, a unos 300 kilómetros del frente, y otra en la región de Yaroslav, a unos 700 kilómetros de la frontera ruso-ucraniana.

"Esta noche, nuestras acciones de largo alcance golpearon dos refinerías", escribió Zelenski en su cuenta de Telegram, donde indicó que esta misión se desarrolló en el "Día de la Constitución" de Ucrania, fecha que celebra este domingo el país invadido por Rusia.

"Se ha atacado la refinería 'Sloviansky' en la región de Krasnodar, situada a unos 300 kilómetros de la línea del frente. También hemos alcanzado una refinería en la región de Yaroslavl, situada a unos 700 kilómetros de nuestra frontera", precisó el jefe de Estado ucraniano.