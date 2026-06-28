Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Declarada la situación de emergencia en la península de Crimea por los ataques de Ucrania

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El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Zelenski informa de dos ataques ucranianos de larga distancia contra refinerías rusas
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, informó este domingo de un ataque nocturno contra dos refinerías de petróleo de Rusia, una en la región de Krasnodar, a unos 300 kilómetros del frente, y otra en la región de Yaroslav, a unos 700 kilómetros de la frontera ruso-ucraniana.
"Esta noche, nuestras acciones de largo alcance golpearon dos refinerías", escribió Zelenski en su cuenta de Telegram, donde indicó que esta misión se desarrolló en el "Día de la Constitución" de Ucrania, fecha que celebra este domingo el país invadido por Rusia.
"Se ha atacado la refinería 'Sloviansky' en la región de Krasnodar, situada a unos 300 kilómetros de la línea del frente. También hemos alcanzado una refinería en la región de Yaroslavl, situada a unos 700 kilómetros de nuestra frontera", precisó el jefe de Estado ucraniano.
Un muerto en ataque ucraniano a refinería en el sur de Rusia
Una persona murió este domingo en un ataque de drones ucranianos a una refinería de la empresa Slaviansk ECO en la región de Krasnodar, en el sur de Rusia, informaron las autoridades locales.
En la refinería se produjo un incendio debido a la caída de los restos de un dron y también fueron dañadas las líneas eléctricas en la zona, informó en un primer instante un gabinete de crisis creado en el lugar del ataque.
Más tarde, las autoridades confirmaron que el suceso se saldó también con un muerto y un herido.
La instalación atacada tiene una capacidad de procesamiento de más de 4 millones de toneladas al año.
Ucrania anuncia nuevos bombardeos contra uno de los principales suministros de combustible para Moscú
El Servicio de Seguridad Ucraniano (SBU) ha anunciado este sábado que ha vuelto a atacar con aviones no tripulados las instalaciones de bombeo rusas en Vtrovo, una de las principales arterias de suministro de combustible para la capital, Moscú. Rusia todavía no ha hecho comentarios sobre el que se trataría del segundo ataque contra las instalaciones en menos de un mes.
La estación, operada por la estatal rusa Transneft, bombea diésel al llamado "oleoducto del anillo", que reparte el combustible a los enormes depósitos que rodean la capital rusa.
Rusia denuncia un ataque ucraniano contra un museo en Rostov
Rusia denunció este sábado un ataque ucraniano contra un museo en la región de Rostov dedicado a preservar la memoria sobre los combates en la Segunda Guerra Mundial.
"Como resultado de un ataque aéreo, un dron impactó contra las instalaciones del museo Sambekskie Visoti (Las Alturas de Sambek). Según las informaciones preliminares, hay heridos", escribió en redes sociales el gobernador Yuri Sliusar.
Dos muertos en ataques rusos en Ucrania y decenas de heridos en los lados ucraniano y ruso
Ataques nocturnos rusos dejaron dos muertos y más de una veintena de heridos en Ucrania, anunciaron el sábado las autoridades ucranianas, mientras que ataques de Kiev contra territorios ocupados y en Rusia causaron un muerto y diez heridos, según Moscú.
Una persona murió y dos resultaron heridas en la región de Dnipropetrovsk, en el centro-este del país, precisó en Telegram el jefe de la administración militar regional, Oleksandr Ganja.
“El enemigo atacó dos distritos de la región más de 30 veces con drones y bombas aéreas”, afirmó.
En la región de Sumy, en el norte, un hombre murió en un ataque con dron contra una vivienda, anunció el gobernador militar regional, Oleg Grygorov, quien también informó en un segundo comunicado de un “ataque masivo” contra otra zona de esta región fronteriza con Rusia, que dejó diez heridos.
Los ataques contra la ciudad de Zaporiyia, en el sureste, dejaron al menos nueve heridos, según las autoridades ucranianas, entre ellos dos niños.
Ucrania logra 10.000 millones de euros para la reconstrucción en la conferencia de donantes
Kiev consiguió este viernes casi 200 acuerdos, contratos y cartas de intención de apoyo valorados en más de 10.000 millones de euros al término de los dos días de la Conferencia sobre la Reconstrucción de Ucrania que acogió la ciudad polaca Gdansk. Según indicó al cierre de la conferencia la viceministra polaca de Bienes del Estado, Eliza Zeidler, el evento concluyó "con la firma de casi 200 acuerdos, memorandos de entendimiento y cartas de intención de apoyo valorados en más de 10.000 millones de euros". Zeidler manifestó su esperanza de que los participantes se marcharan de Gdansk "con la sensación de que el tiempo ha sido bien aprovechado". La responsable del Ejecutivo polaco subrayó que, aunque el balance de la conferencia es "muy positivo", "todavía habrá tiempo para una discusión más amplia de sus efectos, ya que algunas de las conversaciones iniciadas aquí aún continúan".
Lukashenko llega a Rusia en medio de escalada de tensiones con Ucrania
El presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, ha llegado este viernes a Rusia para reunirse con su homólogo Vladímir Putin después de una escalada de tensiones con Ucrania, que teme la entrada de Minsk en la guerra, algo negado por la parte bielorrusa. "El presidente Putin se ha reunido con el presidente bielorruso Alexander Lukashenko en la residencia de Valdái", confirmó a los medios rusos el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Peskov agregó que ambos líderes abordarán "diversos temas de cooperación comercial y económica, la implementación de proyectos económicos conjuntos y cuestiones relacionadas con la seguridad regional". Además, Putin y Lukashenko hablarán de otros asuntos urgentes, añadió Peskov.
Ucrania denuncia dos muertos y 13 heridos en un ataque ruso en Nikopol
Las autoridades ucranianas han denunciado este viernes la muerte de dos personas y 13 personas heridas en un ataque ruso con 40 drones en la ciudad de Nikopol, en la provincia de Dnipropetrovsk. Según ha informado el gobernador de la región, Oleksandr Ganzha, distintos puntos del distrito de Nikopol han sido atacadas por las fuerzas rusas. "Edificios administrativos, viviendas particulares y automóviles resultaron dañados. Dos personas fallecieron y otras 13 resultaron heridas", ha informado el gobernador de la región en un mensaje en redes sociales.
Moscú se blinda ante los masivos ataques ucranianos con drones contra el país
Las autoridades rusas han blindado Moscú tras otro masivo ataque ucraniano con drones contra Rusia, donde en tan solo una noche fueron derribados 660 aparatos aéreos no tripulados. Sin contar aquellos que impactaron sus objetivos y los interceptados en las regiones ucranianas ocupadas por Rusia (a excepción de Crimea), Defensa comunicó haber derribado 660 drones ucranianos sobre 12 regiones rusas. Según datos oficiales rusos, se trata del mayor ataque perpetrado contra el país, siendo el anterior el 17 de mayo con 556 drones abatidos. Se estima que la media de ataques diarios ronda los 220-223. Tan solo en junio se abatieron 9.700 drones ucranianos. La capital rusa fue atacada con alrededor de 50 drones que no llegaron a sus objetivos. Mientras tanto, el alcalde de la región vecina de Tula, Dmitri Miliáyev, informó que las defensas abatieron 84 en su región.
Declarada la situación de emergencia en la península de Crimea por los ataques de Ucrania
Las autoridades de la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, han declarado este viernes la situación de emergencia en la región y en la ciudad portuaria de Sebastopol por razones económicas derivadas de los recientes ataques perpetrados por las fuerzas ucranianas contra el territorio. El gobernador de Crimea, Sergei Aksionov, ha indicado que, junto al gobernador de Sebastopol, Mijail Razvozhaev, se ha decidido "declarar la emergencia regional en Crimea y en la ciudad de Sebastopol" para tratar de "normalizar" la situación, según un comunicado difundido a través de Telegram. El objetivo es "garantizar el funcionamiento estable de todos los sectores" en la zona ante los desafíos que suponen los crecientes ataques ucranianos. Aksionov ha explicado, además, que, "a efectos legales, esto brinda la oportunidad de asegurar con la máxima celeridad una vuelta a la normalidad para la población".
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