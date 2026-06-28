Guerra de Irán, en directo | Última hora de los nuevos ataques entre Estados Unidos e Irán y la amenaza de Trump

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. La tregua ha pendido de un hilo desde entonces, con constante fuego cruzado entre ambas partes, hasta que, tras varias intentonas fallidas, se ha firmado un acuerdo de paz que conlleva la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.

Ataques a la infraestructura de vigilancia militar iraní Aviones militares estadounidenses atacaron infraestructura de vigilancia militar iraní, sistemas de comunicación, emplazamientos de defensa aérea, instalaciones de almacenamiento de drones y sistemas de lanzamiento de minas", han declarado en un comunicado en sus redes sociales.

La Guardia Revolucionaria responde también con ataques a la acción bélica de Estados Unidos La Guardia Revolucionaria de Irán ha respondido durante las 02.00 y 03.00 hora local (00.30 y 01.30 hora peninsular)del domingo con ataques de misiles y drones contra las bases estadounidenses en Kuwait y Bahréin, destruyendo ocho instalaciones. "Durante una operación conjunta con misiles y drones llevada a cabo entre las 2 y las 3 de la madrugada de hoy, domingo 7 de Tir, han destruido ocho instalaciones clave del ejército estadounidense, asesino de niños, en la base de Ali Al-Salem, en Kuwait, y en la Quinta Flota, en el puerto de Salman, en Baréin, y han respondido de forma contundente a las recientes agresiones de Estados Unidos", ha matizado el brazo armado. La Guardia Revolucionaria ha insistido en que "actuará con mayor firmeza que antes" y que "cualquier posible agresión ecibirá una respuesta contundente".

La amenaza de Donald Trump El presidente Donald Trump aseguró el sábado que Irán "no existirá más" si Estados Unidos decide escalar los ataques. "Es posible que algún día ya no podamos actuar con prudencia y nos veamos obligados a completar mediante la fuerza militar la misión que tan bien hemos iniciado. Si eso sucede, la República Islámica de Irán no existirá más", escribió Trump en su red Truth Social.

Bombardeos con represalia al ataque de un petrolero en Ormuz Los bombardeos fueron en represalia por un ataque con un dron iraní contra un petrolero de bandera panameña que transportaba más de dos millones de barriles de petróleo crudo por el estrecho de Ormuz. Medios iraníes reportaron varios explosiones en las regiones de Sirik y Qeshm, en el sur del país. Estados Unidos ya había bombardeado a Irán el viernes por primera vez desde la firma del protocolo de acuerdo el 17 de junio, en respuesta al "ataque del día anterior contra un buque comercial que transitaba por el estrecho", según el ejército estadounidense. En tanto, los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, anunciaron ataques contra bases estadounidenses en Kuwait y Baréin y advirtieron de una "respuesta implacable" a cualquier agresión contra su territorio. Ambos países del Golfo confirmaron ataques con drones y misiles contra sus territorios.

EEUU e Irán intercambian ataques y Trump amenaza con retomar la guerra Estados Unidos e Irán intercambiaron nuevos ataques el sábado y domingo, acusándose de violar su frágil tregua, mientras el presidente Donald Trump volvió a amenazar con reanudar la guerra para aniquilar a la república islámica. Los enfrentamientos atizaron la tensión en el proceso negociador que busca poner fin a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero con los bombardeos contra Irán. También evidenciaron los riesgos que enfrenta el estrecho de Ormuz, una ruta clave para el tránsito del petróleo y el gas mundiales. La fuerza aérea estadounidense "llevó a cabo ataques adicionales contra varios objetivos en Irán" dirigidos a "infraestructuras de vigilancia militar iraníes, sistemas de comunicación, instalaciones de defensa aérea, instalaciones de almacenamiento de drones y medios para colocar minas", escribió el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) en X.

Netanyahu dice que acuerdo con Líbano supone un "duro golpe para Irán y Hizbulá" El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo este viernes que el acuerdo alcanzado ayer con el Líbano, con mediación de EE.UU., "supone un duro golpe para Irán y Hizbulá", ya que permite que las tropas israelíes no se retiren del territorio ocupado mientras exista una "amenaza". "Supone un duro golpe para Irán y Hizbulá. El gobierno libanés demostró valentía. Estados Unidos y Líbano reconocieron nuestro derecho a mantener una zona de seguridad mientras exista una amenaza", dijo Netanyahu en su primera comparecencia tras la firma del acuerdo en Washington por los embajadores de los dos países

Israel permanecerá en el sur de Líbano de forma "prolongada" hasta que se desarme Hizbulá El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, aseguró este viernes que Israel no se retirará del sur del Líbano hasta que Hizbulá no se desarme, y que las tropas están preparadas "para una estancia prolongada en la zona de seguridad". "El principio fundamental establecido en el acuerdo (con el Líbano) es que no habrá repliegue de Israel en el sur de Líbano, ni retirada, mientras la organización terrorista Hizbulá no sea desarmada en todo Líbano y se garantice la seguridad de los residentes del norte", dijo Katz en un vídeo mensaje.

Israel mata a dos hermanos, uno de 15 años, tras bombardear tiendas de campaña en Mawasi El Ejército israelí mató este sábado a dos hermanos gazatíes, Islam de 15 años y Abdulah de 29, en un bombardeo contra tiendas de campaña para personas desplazadas en Al Mawasi, al oeste de la sureña Jan Yunis. Según una fuente del Hospital Naser, además de los dos fallecidos, otras seis personas resultaron heridas en este ataque perpetrado con un dron israelí.

El líder de Hezbolá acusa de traición al Gobierno por firmar el "vergonzoso y nulo" acuerdo con Israel El secretario general del partido-milicia libanés Hezbolá, Naim Qasem, ha condenado sin paliativos la firma del acuerdo marco entre el Gobierno de Líbano e Israel, que ha declarado inválido a todos los efectos antes de acusar a las autoridades libaneses de haberse convertido en traidores al pueblo y prometer una vez más que el grupo jamás depondrá las armas a través de esta iniciativa. El texto definitivo del acuerdo marco firmado este pasado viernes por Líbano e Israel en modo alguno supone la retirada israelí de las zonas que ha invadido en el sur del país, sino una salida "gradual" y condicionada siempre al desarme de las milicias de Hezbolá, efectiva únicamente en dos "zonas piloto" que, según fuentes oficiales israelíes, se encuentran más allá de los límites originales de los que Israel llama la "zona de amortiguación" que se estableció en abril.