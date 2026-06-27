Estados Unidos
Trump presenta el nuevo pasaporte de EEUU: El "pasaporte patriota" que incluye un retrato suyo
Hasta ahora, ningún presidente estadounidense en ejercicio había aparecido en los pasaportes.
AFP
El presidente Donald Trump reveló el viernes la imagen de un nuevo pasaporte estadounidense en el que aparece su retrato. Se trata de una edición limitada para conmemorar el aniversario 250 de la independencia del país, que se celebra el 4 de julio.
"El nuevo pasaporte de Estados Unidos que dice '¡Bienvenido, pero pórtate bien!'", afirmó Trump en una publicación en su plataforma Truth Social en la que mostraba el diseño del documento.
La imagen muestra a un Trump con mirada seria, apoyado en su escritorio, junto a su firma y con el texto de la Declaración de Independencia de fondo. La imagen parece basada en un retrato del fotógrafo de la Casa Blanca, Daniel Torok.
En otra página aparece una pintura que representa la firma de la declaración en 1776 con la frase "Estados Unidos de América 250".
"Pasaporte patriota"
La Casa Blanca publicó la misma imagen del documento con las palabras "PASAPORTE PATRIOTA".
El Departamento de Estado no respondió de inmediato a una solicitud de reacciones a la AFP.
Previamente, había anunciado un pasaporte conmemorativo con la imagen del mandatario de 80 años.
Hasta ahora, ningún presidente estadounidense en ejercicio había aparecido en los pasaportes.
Este anuncio se enmarca en una serie de medidas destinadas a dejar la impronta de Trump en edificios o símbolos de Estados Unidos, lo que ha generado acusaciones de culto a la personalidad.
La firma de Trump también aparecerá en futuros billetes estadounidenses, algo inédito para un presidente de Estados Unidos en ejercicio.
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