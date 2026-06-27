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Última hora del terremoto en Venezuela, en directo | Españoles fallecidos, cifra de muertos, heridos y desaparecidos
¿Qué es el doblete sísmico que ha ocurrido en Venezuela y por qué se han producido dos terremotos violentos en menos de un minuto?
Venezuela busca a la desesperada a los desaparecidos por los terremotos: "¡Antonio, mamá está aquí!"
Malena B. Ríos
Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, han sacudido la madrugada de este jueves (hora española) varias regiones de Venezuela, según informa el Servicio Geológico de Estados Unidos. La cifra de muertos es elevada, con cientos de edificios residenciales con daños graves. Países de todo el mundo, incluido España, han enviado equipos de rescate. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha declarado el estado de emergencia nacional.
Siga en este hilo la última hora de víctimas mortales, daños materiales y reacciones a estos dos sismos.
El Gobierno de Venezuela restringe el acceso a La Guaira para facilitar las labores de emergencia
El Gobierno de Venezuela ha anunciado este sábado que restringe el acceso al estado costero de La Guaira, el más afectado tras los dos terremotos de magnitudes superiores a 7 y que hasta el momento dejan 920 fallecidos y 3.360 heridos.
El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, ha anunciado que el acceso al estado afectado por los recientes seismos estará restringido y sujeto a un registro previo obligatorio gestionado por el Gobierno central de Caracas.
Según ha explicado el funcionario, el objetivo de esta medida es controlar el flujo de personas hacia la zona de desastre y optimizar la organización de las labores de emergencia, evitando así el traslado de ciudadanos que no tengan tareas específicas de rescate o asistencia asignadas en el área.
"Se ha instalado un centro de registro, lo ha incluido nuestra presidenta (Delcy Rodríguez) en el poliedro de Caracas para que las personas pasen por allá para poder tener acceso aquí al estado de La Guaira", ha anunciado el mandatario en una rueda de prensa, con el objetivo de anunciar las restricciones y de modo que se pueda facilitar el paso del traslado de los heridos y del personal especializado en las tareas de logística y rescate.
Asimismo, Cabello ha matizado que la medida pretende ordenar el flujo de personas y vehículos para priorizar las operaciones de rescate, de manera que no se entorpezcan los trabajos desplegados en el terreno.
La desesperada búsqueda de desaparecidos en la zona cero del doble terremoto en Venezuela
Mileidy Duque, Juan Yépez y otros miles de venezolanos buscan desesperadamente este viernes a sus familiares en hospitales, clínicas, morgues y zonas devastadas en el estado La Guaira, en Venezuela, tras el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 del miércoles.
Ambos denuncian la ausencia de un listado para contabilizar a los desaparecidos. El Gobierno hasta la tarde del jueves hablaba de 157, pero no ha vuelto a actualizar la cifra.
Hasta este viernes, los muertos ascienden a 920 y a 3.360 los heridos, según el presidente del Parlamento, el oficialista Jorge Rodríguez.
"Hemos rodado (visitado) por todos los hospitales (…) y nos pasan lista de las personas que murieron, pero ellos no están", explicó Duque a EFE.
Busca información sobre varios parientes, entre ellos su madre y su hija, en una sede del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) en la localidad de Catia La Mar, ubicada a unos 30 kilómetros de Caracas.
Según dijo, se encuentra en la búsqueda desde el miércoles, cuando ocurrieron los terremotos.
"No hemos recibido noticia alguna ni respuesta de nadie. La verdad es que ha sido bastante duro", continúa Duque.
En la misma situación está Yepez, quien acudió hasta la sede del Seguro Social de La Guaira, que está abarrotada de heridos y sigue recibiendo fallecidos.
Fuera, fuera", gritan residentes a presidenta de Venezuela en zona afectada por terremotos
Un grupo de residentes y familiares de personas atrapadas bajo los escombros de un edificio que se desplomó por los terremotos en Venezuela abuchearon el viernes a la presidenta, Delcy Rodríguez, durante una visita en un acomodado barrio de Caracas, constató una periodista de la AFP.
Venezuela sufrió el miércoles dos fuertes sismos de 7,2 y 7,5 grados que han dejado al menos 920 muertos, según cifras oficiales. Los movimientos telúricos provocaron la caída de cientos de edificios en Caracas y en La Guaira, el estado más golpeado.
La mandataria interina visitó la zona donde se realizan labores de rescate en el edificio Petunia, una construcción de 22 pisos en el este de Caracas que se desplomó la tarde del miércoles. En apenas unos segundos, las losas cayeron una tras otra.
Rodríguez asumió la presidencia interina del país tras la captura de Nicolás Maduro en enero.
"Ya está bueno ya de hacer campaña política en una tragedia como la que estamos viviendo", le gritaron decenas de personas a Rodríguez detrás de la zona acordonada. "El gobierno no está haciendo nada por el pueblo".
La gente trataba de acercarse a la comitiva oficial y la grababa con su teléfono.
La Guaira colapsa entre la gente que llegó a apoyar y el desespero por ayuda
La Guaira colapsó este viernes entre la gente que llegó con alimentos y herramientas dispuesta a ayudar y el desesperado llamado de los afectados para el envío de maquinarias que permitan la remoción de escombros tras los dobles terremotos que afectaron el miércoles a Venezuela.
El caos que ya vivía esta ciudad se agudizó con la llegada de cientos de vehículos y motos de particulares que cargaban desde distintos estados, principalmente desde la ciudad de Caracas, ayuda humanitaria.
Al mismo tiempo arribaba más personal de rescate con apoyo internacional y maquinaria.
Sirenas de emergencia, sonidos de motores de motos, bocinas, gritos y hasta llamados al silencio se mezclaban en el ambiente.
El tráfico se detenía absolutamente cada tanto porque al mismo tiempo, en algunas zonas, la maquinaria empezaba a trabajar y los equipos de rescate pedían silencio para ver si lograban escuchar a posibles sobrevivientes más de 48 horas después de la tragedia.
La situación llevó a que el ministro de Interior, Diosdado Cabello, anunciara la restricción del acceso a ese estado, cuya militarización fue ordenada horas antes por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
Saqueos y angustia en Venezuela
El estado La Guaira, declarado zona de desastre por Delcy Rodríguez, ha estado marcado por la desesperación de quienes buscan a sus seres queridos y por la escasez de alimentos y productos básicos, lo que ha desembocado en saqueos, presenciados por EFE en al menos tres comercios.
Habitantes de la localidad costera de Catia La Mar han usado herramientas propias para escarbar entre las ruinas y han advertido que necesitan ayuda para hallar a sus familiares y allegados.
"Estamos necesitando ayuda de maquinaria, de personal capacitado, profesional que, por favor, nos preste la ayuda. Hay muchos cadáveres, el olor ya se está volviendo insoportable", manifestó a EFE José Ramírez.
Por su parte, en la población de Playa Grande, Pedro Luis Pérez, de 41 años, aseguró que le han exigido el pago de los servicios en un hospital público, donde escasean los insumos médicos, como fruto de la crisis económica en el país.
Pérez permanece en un refugio frente a un edificio casi derrumbado, donde tiene a tres familiares sepultados entre los escombros.
Venezuela afronta su tercer día de emergencia con ayuda internacional y casi mil muertes
Venezuela afrontó este viernes su tercer día de emergencia con apoyo de brigadas de rescate de nueve países, entre ellos Estados Unidos y España, que se han sumado a las labores de búsqueda de supervivientes o fallecidos, tras el doble terremoto del pasado miércoles que deja al menos 920 muertos y 3.360 heridos, según cifras oficiales.
En paralelo, miles de civiles se movilizaron con suministros de ayuda hacia el estado La Guaira, el más afectado por los terremotos. La masiva afluencia de vehículos provocó este viernes el colapso del tráfico en las principales vías de acceso.
El Gobierno anunció la restricción del ingreso al estado, a partir de las 20:00 horas locales (00:00 GMT) de este viernes, mientras la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, indicó que La Guaira se encuentra militarizado.
España se vuelca con Venezuela y se organiza para sostener la ayuda en el tiempo
Comunidades autónomas, ayuntamientos, organizaciones religiosas, vecinales y oenegés se han puesto manos a la obra para ayudar a Venezuela, que en esta fase inicial necesita con urgencia recursos para buscar supervivientes antes de que pasen las primeras 72 horas críticas. La tragedia no solo ha conmocionado a los casi 380.000 venezolanos que aproximadamente hay censados en España, pues se trata de una emergencia de gran magnitud en un país unido a los españoles por históricos lazos culturales y personales. La ayuda está siendo coordinada por el Gobierno central, que recaba las aportaciones de las otras administraciones, mientras numerosas organizaciones han puesto en marcha campañas solidarias para captar recursos y también recogida de material sanitario y alimentos infantiles no perecederos. Las autoridades han insistido en que el abastecimiento se está coordinando desde los países vecinos de Venezuela para hacer más rápida y eficaz su distribución y que las donaciones deben hacerse por canales seguros.
Familiares recorren los hospitales en Caracas para localizar a heridos y fallecidos
Familiares recorren distintos hospitales de Caracas este viernes para intentar localizar a sus parientes heridos o fallecidos tras los terremotos de 7,2 y 7,5 registrados la tarde del miércoles y que han dejado, hasta el momento, 920 personas muertas. A las afueras de los centros de salud, el personal sanitario va pegando hojas con listas de nombres de personas ingresadas por emergencia, así como aquellos que ya fueron estabilizados y pasaron al área de hospitalización. La mayoría de los ingresados, tanto en el Hospital Vargas de Caracas y como en el Doctor Domingo Luciani, en el oeste y este de la capital venezolana, provienen del estado costero de La Guaira, el más afectado por los terremotos.
Se elevan a 28 los portugueses y lusodescendientes muertos en los sismos de Venezuela
El Gobierno portugués confirmó este viernes que se eleva a 28 el número de muertos portugueses y lusodescendientes en los seísmos de Venezuela, mientras que se contabiliza hasta el momento 85 desaparecidos. El secretario de Estado de las Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa, así lo confirmó a periodistas en la base aérea Nº 11 de Beja, desde donde partieron hoy dos aviones con más de 60 especialista para participar en las labores de búsqueda y rescate tras los terremotos. Junto con los efectivos, Portugal envió al país latinoamericano 23 toneladas de ayuda humanitaria, destinada a apoyar las operaciones de rescate y asistir a las poblaciones afectadas.
Saqueos y desesperación marcan la emergencia en Venezuela tras los terremotos
La desesperación por la escasez de alimentos y productos básicos derivó este viernes en saqueos a varios comercios de Catia La Mar, en el estado venezolano de La Guaira, la zona más afectada por los terremotos que han dejado 920 muertos y 3.360 heridos, mientras cientos de damnificados hacían largas filas para recibir ayuda humanitaria. Los habitantes salieron de los negocios cargando grandes bolsas de comida y bebidas en un ambiente que ha sido de crispación, mucha tensión y angustia. EFE presenció el saqueo de al menos tres comercios y aunque la Policía está desplegada en muchas zonas, la cantidad de gente en las calles los rebasa. A la zona de Catia La Mar llegó un gran contingente de camiones con la bandera de China, un estrecho aliado de Venezuela, con ayuda. Además personas particulares han acercado víveres en camiones y carros particulares. Agua, harinas, arroz, enlatados, aceite y hasta prendas de vestir han sido entregados a los damnificados.
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