Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
España - UruguayTerremoto VenezuelaIncendios forestalesGuerra IránZapateroMedidas anticrisisBarcelonaLa MinaTerapeuta AndicConcierto BTSMundial 2026
instagramlinkedin

En Directo

Al minuto

Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Declarada la situación de emergencia en la península de Crimea por los ataques de Ucrania

Directo GUERRA DE IRÁN | Última hora

El ataque de Rusia sobre Ucrania, en imágenes.

El ataque de Rusia sobre Ucrania, en imágenes. / SERGEY DOLZHENKO / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Carles Planas Bou

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.

Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.

Noticias relacionadas

Actualizar
Ver más

TEMAS

Añádenos en Google
  1. ¿Dónde fue el epicentro del terremoto en Venezuela? Mapa del lugar del seísmo
  2. Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Ucrania recibe los primeros 3.200 millones de euros del préstamo europeo, anuncia Von der Leyen
  3. Guerra en Oriente Medio, en directo: Pakistán confirma la existencia de un 'texto definitivo y consensuado de acuerdo de paz' entre Irán y EEUU
  4. Boston, la ciudad que se mantiene fiel al Brexit: 'Los extranjeros nos hacen sentir inferiores en nuestro propio país
  5. Venezuela busca estremecida a las víctimas del terremoto más devastador en un siglo
  6. Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacuden Venezuela y dejan al menos 188 muertos y 1.520 heridos
  7. EEUU bombardea objetivos militares de Irán tras el ataque de Teherán a un buque en Ormuz
  8. Terremoto en Venezuela: qué se sabe, mapas, gráficos, fotos y vídeos del doblete sísmico

Guerra Ucrania - Rusia, en directo | Declarada la situación de emergencia en la península de Crimea por los ataques de Ucrania

Guerra Ucrania - Rusia, en directo | Declarada la situación de emergencia en la península de Crimea por los ataques de Ucrania

Terremoto en Venezuela, en directo | El seísmo deja ya 920 muertos, cinco españoles, y Exteriores eleva los nacionales desaparecidos a 133

Terremoto en Venezuela, en directo | El seísmo deja ya 920 muertos, cinco españoles, y Exteriores eleva los nacionales desaparecidos a 133

Abatida, frágil y en cuidados intensivos: Irán sale de la guerra con EEUU victoriosa pero con una población al límite

Abatida, frágil y en cuidados intensivos: Irán sale de la guerra con EEUU victoriosa pero con una población al límite

La cifra de españoles desaparecidos tras los terremotos de Venezuela asciende a 133 personas

La cifra de españoles desaparecidos tras los terremotos de Venezuela asciende a 133 personas

DIRECTO | Suben a 133 los españoles desaparecidos bajo los escombros en Venezuela

DIRECTO | Suben a 133 los españoles desaparecidos bajo los escombros en Venezuela

Trump presenta el nuevo pasaporte de EEUU: El "pasaporte patriota" que incluye un retrato suyo

Estados Unidos y China agrietan la tregua comercial con sus vetos a empresas

Marsella, el último refugio