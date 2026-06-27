En Directo
Al minuto
Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Declarada la situación de emergencia en la península de Crimea por los ataques de Ucrania
Directo GUERRA DE IRÁN | Última hora
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Dos muertos en ataques rusos en Ucrania y decenas de heridos en los lados ucraniano y ruso
Ataques nocturnos rusos dejaron dos muertos y más de una veintena de heridos en Ucrania, anunciaron el sábado las autoridades ucranianas, mientras que ataques de Kiev contra territorios ocupados y en Rusia causaron un muerto y diez heridos, según Moscú.
Una persona murió y dos resultaron heridas en la región de Dnipropetrovsk, en el centro-este del país, precisó en Telegram el jefe de la administración militar regional, Oleksandr Ganja.
“El enemigo atacó dos distritos de la región más de 30 veces con drones y bombas aéreas”, afirmó.
En la región de Sumy, en el norte, un hombre murió en un ataque con dron contra una vivienda, anunció el gobernador militar regional, Oleg Grygorov, quien también informó en un segundo comunicado de un “ataque masivo” contra otra zona de esta región fronteriza con Rusia, que dejó diez heridos.
Los ataques contra la ciudad de Zaporiyia, en el sureste, dejaron al menos nueve heridos, según las autoridades ucranianas, entre ellos dos niños.
Ucrania logra 10.000 millones de euros para la reconstrucción en la conferencia de donantes
Kiev consiguió este viernes casi 200 acuerdos, contratos y cartas de intención de apoyo valorados en más de 10.000 millones de euros al término de los dos días de la Conferencia sobre la Reconstrucción de Ucrania que acogió la ciudad polaca Gdansk. Según indicó al cierre de la conferencia la viceministra polaca de Bienes del Estado, Eliza Zeidler, el evento concluyó "con la firma de casi 200 acuerdos, memorandos de entendimiento y cartas de intención de apoyo valorados en más de 10.000 millones de euros". Zeidler manifestó su esperanza de que los participantes se marcharan de Gdansk "con la sensación de que el tiempo ha sido bien aprovechado". La responsable del Ejecutivo polaco subrayó que, aunque el balance de la conferencia es "muy positivo", "todavía habrá tiempo para una discusión más amplia de sus efectos, ya que algunas de las conversaciones iniciadas aquí aún continúan".
Lukashenko llega a Rusia en medio de escalada de tensiones con Ucrania
El presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, ha llegado este viernes a Rusia para reunirse con su homólogo Vladímir Putin después de una escalada de tensiones con Ucrania, que teme la entrada de Minsk en la guerra, algo negado por la parte bielorrusa. "El presidente Putin se ha reunido con el presidente bielorruso Alexander Lukashenko en la residencia de Valdái", confirmó a los medios rusos el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Peskov agregó que ambos líderes abordarán "diversos temas de cooperación comercial y económica, la implementación de proyectos económicos conjuntos y cuestiones relacionadas con la seguridad regional". Además, Putin y Lukashenko hablarán de otros asuntos urgentes, añadió Peskov.
Ucrania denuncia dos muertos y 13 heridos en un ataque ruso en Nikopol
Las autoridades ucranianas han denunciado este viernes la muerte de dos personas y 13 personas heridas en un ataque ruso con 40 drones en la ciudad de Nikopol, en la provincia de Dnipropetrovsk. Según ha informado el gobernador de la región, Oleksandr Ganzha, distintos puntos del distrito de Nikopol han sido atacadas por las fuerzas rusas. "Edificios administrativos, viviendas particulares y automóviles resultaron dañados. Dos personas fallecieron y otras 13 resultaron heridas", ha informado el gobernador de la región en un mensaje en redes sociales.
Moscú se blinda ante los masivos ataques ucranianos con drones contra el país
Las autoridades rusas han blindado Moscú tras otro masivo ataque ucraniano con drones contra Rusia, donde en tan solo una noche fueron derribados 660 aparatos aéreos no tripulados. Sin contar aquellos que impactaron sus objetivos y los interceptados en las regiones ucranianas ocupadas por Rusia (a excepción de Crimea), Defensa comunicó haber derribado 660 drones ucranianos sobre 12 regiones rusas. Según datos oficiales rusos, se trata del mayor ataque perpetrado contra el país, siendo el anterior el 17 de mayo con 556 drones abatidos. Se estima que la media de ataques diarios ronda los 220-223. Tan solo en junio se abatieron 9.700 drones ucranianos. La capital rusa fue atacada con alrededor de 50 drones que no llegaron a sus objetivos. Mientras tanto, el alcalde de la región vecina de Tula, Dmitri Miliáyev, informó que las defensas abatieron 84 en su región.
Declarada la situación de emergencia en la península de Crimea por los ataques de Ucrania
Las autoridades de la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, han declarado este viernes la situación de emergencia en la región y en la ciudad portuaria de Sebastopol por razones económicas derivadas de los recientes ataques perpetrados por las fuerzas ucranianas contra el territorio. El gobernador de Crimea, Sergei Aksionov, ha indicado que, junto al gobernador de Sebastopol, Mijail Razvozhaev, se ha decidido "declarar la emergencia regional en Crimea y en la ciudad de Sebastopol" para tratar de "normalizar" la situación, según un comunicado difundido a través de Telegram. El objetivo es "garantizar el funcionamiento estable de todos los sectores" en la zona ante los desafíos que suponen los crecientes ataques ucranianos. Aksionov ha explicado, además, que, "a efectos legales, esto brinda la oportunidad de asegurar con la máxima celeridad una vuelta a la normalidad para la población".
Kiev espera que la reactivación de sanciones de EEUU a Rusia haga efecto en dos semanas
Ucrania dijo este viernes que la moratoria a las sanciones dictadas por Estados Unidos contra las petroleras rusas Rosneft y Lukoil que el presidente Donald Trump decretó en las primeras semanas de la guerra con Irán no fue renovada al terminar su última extensión y por ello vuelven a estar en vigor. El responsable de Política de Sanciones de la Oficina Presidencial ucraniana, Vladislav Vlasiuk, dijo en un mensaje escrito al grupo de WhatsApp que varios asesores del presidente, Volodímir Zelenski, comparten con los periodistas que cubren la actualidad ucraniana, que espera que los resultados de esta reactivación de las sanciones empiecen a hacerse evidentes en un plazo de dos semanas. El consejero de Zelenski recordó que Trump dictó sanciones contra Rosneft y Lukoil el pasado mes de octubre.
Ucrania prorroga las sanciones contra Rusia y las amplia a 68 personas y entidades implicadas en la ocupación
Ucrania ha prorrogado este viernes las sanciones que pesan contra el complejo militar de Rusia y ha aplicado nuevas medidas contra 68 personas y entidades que ayudan a librar la guerra y promueven la ocupación de territorios ucranianos. El primer decreto presidencial firmado por Volodimir Zelenski prorroga las sanciones contra entidades que apoyan el complejo militar-industrial de Rusia. En concreto a empresas implicadas en la fabricación y modernización de armas de fuego rusas, el desarrollo de drones y sistemas de intercambio de datos para las fuerzas rusas. En un segundo paquete, Ucrania aprueba sanciones contra 67 personas y una entidad jurídica que respalda la agresión armada de Rusia y sirven la ocupación de territorios en el este de Ucrania.
Rusia y Ucrania realizan un nuevo intercambio de un total de 320 prisioneros de guerra
Ucrania y Rusia han anunciado este viernes la consecución con éxito de un nuevo intercambio de prisioneros de guerra que ha comprendido a un total de 320 efectivos, 160 por cada bando. El intercambio ha sido confirmado, respectivamente, por el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y por el Ministerio de Defensa ruso en lo que se trata de uno de los escasos puntos de acercamiento entre ambos países. Desde la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, Kiev y Moscú han llevado a cabo unos 70 canjes de este tipo, con destacada participación internacional a través de la mediación ocasional de Emiratos Árabes Unidos, como ha ocurrido en este último episodio. En su anuncio, Zelenski ha informado de que todos los liberados llevaban bajo cautiverio ruso desde 2022, y entre ellos hay militares, miembros de la Guardia Nacional capturados en regiones como Donetsk, Lugansk, Járkov, Zaporiyia, Kiev, Chernígov y Sumi. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha confirmado que los liberados, todos militares según Moscú, están ya en Bielorrusia y bajo la atención de la comisionada rusa para los Derechos Humanos, Yana Lantratova.
Von der Leyen viajará a Armenia para mostrar el apoyo de la UE frente a Rusia
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado que viajará a Armenia la próxima semana para demostrar el apoyo de la Unión Europea al país en medio de una fuerte presión de Rusia, que se opone frontalmente a su entrada en el club comunitario. La alemana también visitará Azerbaiyán.
- ¿Dónde fue el epicentro del terremoto en Venezuela? Mapa del lugar del seísmo
- Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Ucrania recibe los primeros 3.200 millones de euros del préstamo europeo, anuncia Von der Leyen
- Guerra en Oriente Medio, en directo: Pakistán confirma la existencia de un 'texto definitivo y consensuado de acuerdo de paz' entre Irán y EEUU
- Boston, la ciudad que se mantiene fiel al Brexit: 'Los extranjeros nos hacen sentir inferiores en nuestro propio país
- Venezuela busca estremecida a las víctimas del terremoto más devastador en un siglo
- Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacuden Venezuela y dejan al menos 188 muertos y 1.520 heridos
- EEUU bombardea objetivos militares de Irán tras el ataque de Teherán a un buque en Ormuz
- Terremoto en Venezuela: qué se sabe, mapas, gráficos, fotos y vídeos del doblete sísmico