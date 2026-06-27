Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Declarada la situación de emergencia en la península de Crimea por los ataques de Ucrania

Dos muertos en ataques rusos en Ucrania y decenas de heridos en los lados ucraniano y ruso

Ataques nocturnos rusos dejaron dos muertos y más de una veintena de heridos en Ucrania, anunciaron el sábado las autoridades ucranianas, mientras que ataques de Kiev contra territorios ocupados y en Rusia causaron un muerto y diez heridos, según Moscú.

Una persona murió y dos resultaron heridas en la región de Dnipropetrovsk, en el centro-este del país, precisó en Telegram el jefe de la administración militar regional, Oleksandr Ganja.

“El enemigo atacó dos distritos de la región más de 30 veces con drones y bombas aéreas”, afirmó.

En la región de Sumy, en el norte, un hombre murió en un ataque con dron contra una vivienda, anunció el gobernador militar regional, Oleg Grygorov, quien también informó en un segundo comunicado de un “ataque masivo” contra otra zona de esta región fronteriza con Rusia, que dejó diez heridos.

Los ataques contra la ciudad de Zaporiyia, en el sureste, dejaron al menos nueve heridos, según las autoridades ucranianas, entre ellos dos niños.