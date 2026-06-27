Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Terremoto VenezuelaIncendio TianaIncendios forestalesVolkswagenTerapeuta AndicSitgesBegoña GómezZapateroCruces Mundial 2026Amazon Prime DayMáximo HuertaJorge Javier Vázquez
instagramlinkedin

En Directo

Al minuto

Guerra de Irán, en directo | Última hora de los bombardeos de Estados Unidos tras el ataque de Teherán en Ormuz

Países a los que Exteriores recomienda no viajar en Oriente Próximo y países árabes

DIRECTO | Guerra Ucrania - Rusia, en directo: última hora

Barcos en el estrecho de Ormuz, vistos desde Musandam, Oman

Barcos en el estrecho de Ormuz, vistos desde Musandam, Oman / REUTERS/Stringer

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Eduardo López Alonso

Carles Planas Bou

Montse Martínez

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. La tregua ha pendido de un hilo desde entonces, con constante fuego cruzado entre ambas partes, hasta que, tras varias intentonas fallidas, se ha firmado un acuerdo de paz que conlleva la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.

Actualizar
Ver más

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Terremoto en Venezuela, hoy en directo: última hora del seísmo, fallecidos, heridos y desaparecidos
  2. ¿Dónde fue el epicentro del terremoto en Venezuela? Mapa del lugar del seísmo
  3. Boston, la ciudad que se mantiene fiel al Brexit: 'Los extranjeros nos hacen sentir inferiores en nuestro propio país
  4. Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Ucrania recibe los primeros 3.200 millones de euros del préstamo europeo, anuncia Von der Leyen
  5. Venezuela busca estremecida a las víctimas del terremoto más devastador en un siglo
  6. Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacuden Venezuela y dejan al menos 188 muertos y 1.520 heridos
  7. Guerra en Oriente Medio, en directo: Trump anuncia que este domingo se firmará el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra
  8. Terremoto en Venezuela: qué se sabe, mapas, gráficos, fotos y vídeos del doblete sísmico

Directo Irán | Última hora de los nuevos bombardeos de Estados Unidos tras el ataque de Teherán en Ormuz

Directo Irán | Última hora de los nuevos bombardeos de Estados Unidos tras el ataque de Teherán en Ormuz

DIRECTO | La cifra de muertos en Venezuela asciende a 920 y la ONU estima que hay más de 50.000 desaparecidos

DIRECTO | La cifra de muertos en Venezuela asciende a 920 y la ONU estima que hay más de 50.000 desaparecidos

Delcy Rodríguez invita a los venezolanos a una "oración permanente" por los que están atrapados entre los escombros

Delcy Rodríguez invita a los venezolanos a una "oración permanente" por los que están atrapados entre los escombros

Estados Unidos y China agrietan la tregua comercial con sus vetos a empresas

EEUU bombardea objetivos militares de Irán tras el ataque de Teherán a un buque en Ormuz

EEUU bombardea objetivos militares de Irán tras el ataque de Teherán a un buque en Ormuz

EEUU levanta las sanciones económicas a Venezuela durante tres meses tras el doble terremoto

EEUU levanta las sanciones económicas a Venezuela durante tres meses tras el doble terremoto

Líbano e Israel firman en Washington un acuerdo marco para sentar las bases de la "paz"

Venezuela militariza la 'zona cero' del terremoto mientras se multiplican los muertos y desaparecidos

Venezuela militariza la 'zona cero' del terremoto mientras se multiplican los muertos y desaparecidos