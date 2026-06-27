Guerra de Irán, en directo | Última hora de los bombardeos de Estados Unidos tras el ataque de Teherán en Ormuz

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. La tregua ha pendido de un hilo desde entonces, con constante fuego cruzado entre ambas partes, hasta que, tras varias intentonas fallidas, se ha firmado un acuerdo de paz que conlleva la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.

Los Guardianes de la Revolución iraníes afirman haber atacado objetivos de EEUU en la región Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, anunciaron este sábado que atacaron posiciones estadounidenses en el Golfo, en represalia por los nuevos bombardeos lanzados por Washington, informó la televisión estatal Irib. El ejército estadounidense avisó previamente de ataques contra objetivos en Irán en respuesta a una agresión contra un buque comercial en el estrecho de Ormuz, que atribuyó a Teherán.

El brent baja más de 4%, por debajo de 72 dólares, nivel inferior al de antes de la guerra El precio del barril de petróleo brent para entrega en agosto bajó este viernes más de un 4 %, hasta situarse ligeramente por debajo de los 72 dólares, niveles inferiores al precio anterior al inicio del conflicto en Oriente Medio, ante el aumento de tráfico en el estrecho de Ormuz. El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, alcanzó los 71,99 dólares al cierre de la jornada en el mercado de futuros de Londres, un fuerte descenso del 4,34 % -o 3,27 dólares- con respecto al precio de liquidación de la última sesión, cuando terminó en 75,26 dólares.

Hezbolá rechaza el acuerdo entre Israel y Líbano El diputado de Hezbolá, Hassan Fadlallah, ha rechazado el acuerdo entre Israel y Líbano firmado en Washington, D.C.: “El rumbo que están tomando las autoridades libanesas equivale a concesiones unilaterales y gratuitas que solo debilitarán al país y servirán a los intereses del enemigo israelí”, dijo en un comunicado, y agregó que el acuerdo “corre el riesgo de crear peligrosas divisiones internas”.

Líbano e Israel firman en EEUU un acuerdo marco para sentar las bases de una "paz y seguridad duraderas" Delgaciones de Líbano, Israel y Estados Unidos han firmado este viernes un acuerdo marco para iniciar conversaciones formales de cooperación, concluyendo así la quinta ronda de conversaciones auspiciada por Washington desde marzo, día en que el Ejército israelí y el partido-milicia chií Hezbolá retomaron sus combates y que el acuerdo de alto el fuego no ha conseguido ponerles fin. "Hoy es un buen día. Nos complace anunciar un acuerdo marco entre el Gobierno soberano de Líbano y, por supuesto, el Gobierno de Israel, con la mediación y el apoyo de Estados Unidos, que comienza a sentar las bases para una paz y una seguridad duraderas. Y eso es lo que se merecen estas dos naciones", ha anunciado el secretario de Estado, Marco Rubio, en la ceremonia de firma. El jefe de la diplomacia estadounidense ha recordado que en Líbano llevan "décadas sufriendo enormemente como consecuencia de la injerencia externa en sus asuntos", en una velada alusión a Irán, si bien ha recalcado que "esto no es lo que quiere el pueblo". En la misma línea, ha evocado a los residentes del norte de Israel, quienes son "blanco de atentados terroritas lanzados" desde territorio libanés, aunque aquí Rubio ha incidido en que ni los ciudadanos ni las autoridades libanesas están detrás de estos ataques.

Israel y el Líbano extienden sus conversaciones de paz en Washington Representantes de Israel y el Líbano continuaron este viernes el diálogo de paz en Washington en busca de un pacto definitivo para poner fin al conflicto, indicó a EFE una fuente del Departamento de Estado de Estados Unidos. "Las partes se han reunido de nuevo hoy para continuar trabajando en pos de un acuerdo. Israel y el Líbano negocian como dos Estados soberanos con el objetivo de alcanzar una paz y una seguridad duraderas", informó el funcionario de Washington, mediador en las negociaciones, que en un principio estaban previstas entre el martes y el jueves. Según precisó la fuente, "poner fin definitivamente al ciclo de violencia" es el "objetivo común" de las conversaciones, en las que no participa la milicia chií libanesa Hizbulá y de las que depende el futuro del diálogo entre EEUU e Irán tras el memorando de paz suscrito la semana pasada.

Trump tilda ataque iraní en estrecho de Ormuz de "violación estúpida" del alto el fuego El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó el viernes el ataque de Irán con drones en el estrecho de Ormuz como una "violación estúpida" del alto el fuego. "Uno de los drones impactó de lleno en la cubierta superior de un barco de carga grande y muy caro", mientras que otros tres fueron derribados, publicó Trump en su plataforma Truth Social, en aparente referencia a un ataque contra un buque ocurrido el día anterior. "Obviamente, esto es una violación estúpida de nuestro Acuerdo de Alto el Fuego", agregó el mandatario estadounidense. El ataque se produjo a 7,5 millas náuticas (14 kilómetros) al sureste de Dahit, una localidad del sultanato de Omán. El incidente se produjo tras más de una semana de relativa calma en el estrecho de Ormuz, después de que Irán y Estados Unidos levantaran bloqueos mutuos como parte de un memorando de entendimiento destinado a poner fin a la guerra en Oriente Medio.

Al menos 2.500 marineros fueron evacuados de manera segura de Ormuz en tres días, dice OMI La Organización Marítima Internacional (OMI) afirmó este viernes que al menos 2.500 marineros de 115 buques han abandonado el estrecho de Ormuz en los últimos tres días y medio bajo su plan de evacuación, que fue pausado temporalmente el jueves tras registrarse un ataque a un carguero frente a las costas de Omán. "Hemos podido evacuar a al menos 115 buques en los últimos tres días y medio, lo que significa que alrededor de 2.500 marineros han abandonado de manera segura el estrecho de Ormuz", dijo en una rueda de prensa virtual el secretario general del organismo marítimo de las Naciones Unidas, el panameño Arsenio Domínguez. Domínguez subrayó que las cifras eran provisionales, a la espera de recibir las últimas actualizaciones y de sumar los cruces que se completen a lo largo de la jornada de hoy.

Omán advierte a los aliados de que el estrecho de Ormuz podría requerir el cobro de tarifas Omán comunicó a funcionarios europeos que no hay forma de volver a la situación previa a la guerra en el estrecho de Ormuz y que los buques que transiten por esa vía marítima podrían tener que pagar algunas tarifas, según personas familiarizadas con el asunto. Si bien funcionarios omaníes afirmaron que el país siempre respetará el derecho marítimo internacional, también señalaron que podrían cobrarse tarifas por servicios relacionados con la descontaminación del estrecho o con la asistencia a los buques para navegar por esa ruta, indicaron las fuentes, que pidieron no ser identificadas por tratarse de conversaciones privadas. No está claro si Omán planteó que todas esas tarifas serían obligatorias.

Israel critica las amenazas de Irán y asegura que un ataque sería "su mayor error hasta la fecha" Las autoridades de Israel han criticado este viernes las amenazas vertidas recientemente por el jefe de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán, Ismail Qaani, y han asegurado que un ataque contra suelo israelí sería "su peor error hasta la fecha". El ministro de Defensa, Israel Katz, ha arremetido contra Qaani, que "ha estado lanzando amenazas con mayor frecuencia últimamente". "Parece que la imagen de colaborador le quedaba mejor que esta postura ridícula y amenazante. De cualquiera de las formas, si Irán ataca Israel, será asu mayor error", ha afirmado. "No importa la cantidad de provocaciones o de ataques que se produzcan contra la población. Nada nos detendrá. Nuestas Fuerzas Armadas están paradas para cumplir esta misión", ha señalado, según un comunicado.