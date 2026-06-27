Tareas de rescate
La UME, a la búsqueda de los 14 españoles atrapados bajo los escombros en Venezuela
El ministro Albares, ha explicado que ya ha sido entregado el primer paquete financiero de la AECID para las primeras necesidades.
La cifra de españoles desaparecidos tras los terremotos de Venezuela asciende a 133 personas
Terremotos en Venezuela, hoy en directo: última hora de los seísmos, fallecidos, heridos y desaparecidos
Más de medio centenar de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) trabajan en La Guaira, una de las zonas más afectadas por el terremoto de Venezuela, para localizar a los 14 españoles que continúan bajo los escombros, según el último balance del Ministerio de Asuntos Exteriores, que ha elevado a 133 el número de españoles desaparecidos y ha confirmado cinco fallecidos.
El jefe de Operaciones de la UME, el capitán Gallego, ha explicado que tras recibir información sobre posibles personas atrapadas en un edificio residencial de La Guaira, están realizando "un primer reconocimiento y una búsqueda técnica para localizar y confirmar la presencia de víctimas bajo los escombros".
Más de un centenar de miembros de la UME y bomberos de distintas comunidades se encuentran en Venezuela desde el viernes para dar apoyo y colaborar con las autoridades locales en las tareas de rescate tras el doble terremoto del miércoles que deja al menos 920 muertos y 3.360 heridos, según las últimas cifras oficiales.
Primer paquete de ayudas entregado
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europa y Cooperación, José Manuel Albares, ha explicado además, tras proporcionar las nuevas estimaciones, que ya ha sido entregado el primer paquete financiero de la AECID para las primeras necesidades.
Albares también ha confirmado la llegada de los primeros rescatistas españoles, tanto de la Unidad Militar de Emergencias (UME), así como Bomberos de la Comunidad de Madrid.
El ministro ha recordado por último que tanto la Embajada como el Consulado en Caracas siguen plenamente operativos y ha recordado los teléfonos de atención disponibles a tal efecto: +34 910001249; +58 424 2090264; +58 212 6270300; y +58 212 6270314.
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