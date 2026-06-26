Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Terremoto VenezuelaBarçaMapa terremoto VenezuelaDoblete sísmicoIncendioZapateroCatalunyaCalorFira BarcelonaK-popAmazon Prime Day
instagramlinkedin

En Directo

Al minuto

Terremoto en Venezuela, en directo | Última hora de la cifra de muertos, heridos y desaparecidos tras el doblete sísmico

¿Qué es el doblete sísmico que ha ocurrido en Venezuela y por qué se han producido dos terremotos violentos en menos de un minuto?

Venezuela busca a la desesperada a los desaparecidos por los terremotos: "¡Antonio, mamá está aquí!"

Así ha quedado Venezuela tras el doble terremoto

Así ha quedado Venezuela tras el doble terremoto

Lucía Feijoo Viera

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Víctor Vargas Llamas

Carles Planas Bou

Eduardo López Alonso

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, han sacudido la madrugada de este jueves (hora española) varias regiones de Venezuela, según informa el Servicio Geológico de Estados Unidos. La cifra de muertos puede ser elevada, con cientos de edificios residenciales con daños graves. Países de todo el mundo, incluido España, han enviado equipos de rescate. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha declarado el estado de emergencia nacional. El epicentro de los temblores se situó en el municipio de Montalbán, estado Carabobo de la región central del país.

Siga en este hilo la última hora de víctimas mortales, daños materiales y reacciones a estos dos sismos.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Terremoto en Venezuela, hoy en directo: última hora del seísmo, fallecidos, heridos y desaparecidos
  2. Gibraltar cuenta los días para que caiga la Verja: “Cuando la tiren, a mí me hacen reina”
  3. Boston, la ciudad que se mantiene fiel al Brexit: 'Los extranjeros nos hacen sentir inferiores en nuestro propio país
  4. Quién es el nuevo presidente en Colombia: claves de los resultados de las elecciones
  5. Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Putin acusa a los países de la OTAN de prepararse para una guerra contra Rusia
  6. Dos niños de 2 y 4 años mueren dentro de un coche en plena ola de calor en Francia
  7. ¿Por qué ha dimitido Starmer? Dos años de errores, polémicas y divisiones internas en Reino Unido, en 6 claves
  8. Fabián Picardo, ministro principal de Gibraltar: 'Se ha disparado el número de solicitudes para residir en Gibraltar

Guerra Ucrania - Rusia, en directo | Ucrania recibe los primeros 3.200 millones de euros del préstamo europeo, anuncia Von der Leyen

Guerra Ucrania - Rusia, en directo | Ucrania recibe los primeros 3.200 millones de euros del préstamo europeo, anuncia Von der Leyen

Terremoto en Venezuela, en directo | Aumentan a 235 los muertos y a más de 4.300 los heridos por el doble sismo

Terremoto en Venezuela, en directo | Aumentan a 235 los muertos y a más de 4.300 los heridos por el doble sismo

España propone reformar la ley europea de privacidad para facilitar la transferencia de datos fiscales a EEUU

España propone reformar la ley europea de privacidad para facilitar la transferencia de datos fiscales a EEUU

'Zonas piloto' bajo control del ejército libanés: Tel Aviv y Beirut negocian un plan alternativo a la retirada de Israel

'Zonas piloto' bajo control del ejército libanés: Tel Aviv y Beirut negocian un plan alternativo a la retirada de Israel

Venezuela busca estremecida a las víctimas del terremoto más devastador en un siglo

Venezuela busca estremecida a las víctimas del terremoto más devastador en un siglo

Claudia Sheinbaum recibe al rey Felipe VI en México

Claudia Sheinbaum recibe al rey Felipe VI en México

Dos españoles muertos y 80 aún sin localizar tras los terremotos de Venezuela

Dos españoles muertos y 80 aún sin localizar tras los terremotos de Venezuela

La Casa Real británica desvela los impuestos que ha pagado Carlos III desde que es rey: 35 millones de euros

La Casa Real británica desvela los impuestos que ha pagado Carlos III desde que es rey: 35 millones de euros