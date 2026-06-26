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Terremoto en Venezuela, en directo | Última hora de la cifra de muertos, heridos y desaparecidos tras el doblete sísmico
¿Qué es el doblete sísmico que ha ocurrido en Venezuela y por qué se han producido dos terremotos violentos en menos de un minuto?
Venezuela busca a la desesperada a los desaparecidos por los terremotos: "¡Antonio, mamá está aquí!"
Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, han sacudido la madrugada de este jueves (hora española) varias regiones de Venezuela, según informa el Servicio Geológico de Estados Unidos. La cifra de muertos puede ser elevada, con cientos de edificios residenciales con daños graves. Países de todo el mundo, incluido España, han enviado equipos de rescate. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha declarado el estado de emergencia nacional. El epicentro de los temblores se situó en el municipio de Montalbán, estado Carabobo de la región central del país.
Siga en este hilo la última hora de víctimas mortales, daños materiales y reacciones a estos dos sismos.
Lo que se sabe sobre las víctimas extranjeras de los terremotos en Venezuela
El último balance de víctimas mortales por los dos terremotos que sacudieron Venezuela el miércoles asciende al menos a 235 muertos, y se ha confirmado que entre los fallecidos hay ciudadanos extranjeros.
Esto es lo que se sabe hasta ahora sobre la identidad de las víctimas extranjeras de los sismos:
- Un portugués. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Portugal dijo que "confirma la primera muerte de un ciudadano portugués" en los terremotos. El hombre fue sacado con vida de entre los escombros, pero murió de camino al hospital, informó el viernes el ministerio en X.
- Dos brasileños. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, país que comparte frontera con Venezuela, informó el jueves que dos de sus ciudadanos -un hombre y una mujer- murieron en la tragedia. El Gobierno anunció asistencia consular a sus familiares, informó la cancillería.
- Un italo-venezolano. Un hombre nacido en Caracas en 1970, ciudadano venezolano e italiano, falleció tras el colapso de un edificio en el estado de La Guaira, anunció el jueves el Ministerio Relaciones Exteriores italiano. Roma estima en unos 170.000 el número de personas con pasaporte italiano en Venezuela.
- Dos chinos. Dos ciudadanos chinos fueron confirmados entre las víctimas de los terremotos hasta la tarde del jueves, informó la agencia estatal Xinhua de Pekín, citando a la embajada en Caracas.
La embajada publicó un comunicado en su cuenta oficial de WeChat, instando a los ciudadanos chinos en Venezuela a "tomar precauciones frente a desastres secundarios causados por las réplicas y otros terremotos".
Estado de desastre
A petición de la propia presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, con la activación de los recursos de salud tanto a nivel público como los del ámbito privado, siendo un ejemplo de ello la Sociedad Venezolana de Clínicas Privadas, que abarca varias clínicas de la región capital.
Cabe recordar que los fuertes terremotos han estado seguidos de 30 réplicas que han sacudido especialmente el estado de La Guaira, Caracas y Yaracuy, donde se ha establecido el epicentro de estos temblores. Por ello, el Gobierno ha declarado el estado de desastre.
La Guaira, zona crítica
El responsable de la cartera sanitaria ha recordado que el Estado de La Guaira es el lugar donde más se concentra el número de heridos y fallecidos. "Los hospitales están muy llenos de pacientes y hemos implementado la incorporación de hospitales de campaña", ha subrayado.
Destacando que desde el mismo momento en que sucedió el "evento sísmico" se activaron "de manera automática" todas las emergencias del sistema público de salud del país a nivel nacional, Alvarado ha insistido sobre la rápida coordinación de todo el sistema público para atender a los heridos.
Aumentan a 235 los muertos y a más de 4.300 los heridos por el doble terremoto de Venezuela
Las autoridades venezolanas han elevado, la noche de este jueves, a 235 el número de fallecidos y a más de 4.300 la cifra de heridos por causa del doble terremoto de magnitud 7,5 y 7,2 en la escala de Richter que sacudió Venezuela la pasada noche.
"Hemos atendido al corte de las siete de la noche del día de hoy más de 4.300 heridos, la mayoría leves, pero también hay moderados y graves, muchos de ellos han requerido de intervenciones quirúrgicas y, lamentablemente, hemos recibido alrededor de 235 pacientes que llegan sin signos vitales o fallecen al momento de llegar", ha lamentado el ministro de Salud de Venezuela, Carlos Alvarado, en declaraciones telefónicas a la cadena venezolana VTV.
La Cruz Roja inicia el envío de 40 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela
La Federación Internacional de la Cruz Roja ha comenzado el envío de 40 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela para atender a los afectados por los terremotos. El primer cargamento, de 17 toneladas, partirá desde Panamá para asistir a 800 familias, mientras que otras 23 toneladas serán enviadas este viernes.
La comunidad venezolana en Miami se moviliza para enviar ayuda a los afectados por los terremotos
Los venezolanos residentes en Miami han puesto en marcha una red de ayuda humanitaria para enviar medicamentos, alimentos y agua a las zonas afectadas por los terremotos. Mientras intentan contactar con sus familiares, decenas de asociaciones recogen donaciones y organizan los envíos a Venezuela.
La búsqueda de desaparecidos mantiene en vilo a decenas de familias en Caracas tras los terremotos
Familiares de personas atrapadas en edificios colapsados siguen esperando noticias mientras continúan las labores de rescate en Caracas. El balance oficial de los terremotos se eleva a 188 muertos, 1.520 heridos, 157 desaparecidos y 200 personas atrapadas, además de miles de familias afectadas.
Lula ofrece ayuda a Venezuela y coordina el envío de agua, alimentos y medicamentos tras los terremotos
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha hablado con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para ofrecer apoyo tras los terremotos que han dejado al menos 188 muertos. El Gobierno brasileño ya coordina el envío de agua potable, bomberos, efectivos de defensa civil, alimentos y medicamentos para asistir a las zonas afectadas.
Venezuela busca estremecida a las víctimas del terremoto más devastador en un siglo
Venezuela exhibía por estas horas otra cicatriz lacerante. Esta vez había gritado la tierra después de que el reloj marcara las 18:04. Nada volvió a ser igual en un país que cargaba sobre las espaldas otras destrucciones. Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, separados por apenas 39 segundos, sacudieron varias regiones. El Gobierno interino ha contabilizado centenares de muertos y una enorme cantidad de edificios derrumbados. Son solo estimaciones y parte del agujero negro que se ha abierto desde la tarde del miércoles. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ha calculado que existe una posibilidad del 42% de que las víctimas fatales oscilen entre 10.000 y 100.000. Los números asustan y ninguna autoridad se atrevió a considerarlos disparatados. Una iniciativa vecinal, "Venezuela Te Busca", había registrado antes que despuntara el sol más de 10.600 reportes de desaparecidos. La página "Desaparecidos" tenía unos 25.000 reportes cuando había pasado el mediodía del jueves. Más información, aquí, del corresponsal en Latinoamérica, Abel Gilbert.
Machado llama a organizar ayuda por redes y pone a disposición plataformas de su partido
La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado llamó este jueves a los ciudadanos a organizarse a través de las redes sociales para apoyar a las víctimas de los terremotos que sacudieron Venezuela y puso a disposición las plataformas de su partido para ayudar a localizar a personas desaparecidas y canalizar solicitudes de asistencia. En un mensaje difundido en sus redes sociales, Machado pidió a los venezolanos dentro y fuera del país activarse "de manera muy organizada y eficiente" para responder a la emergencia causada por los seísmos, que han dejado al menos 188 fallecidos y 1.520 heridos. "Venezuela nos necesita a todos", afirmó la dirigente opositora, quien sostuvo que el país ha sido "golpeado en el alma" y que muchos venezolanos tienen familiares o allegados fallecidos o desaparecidos.
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