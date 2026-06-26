Terremoto en Venezuela, en directo | Última hora de la cifra de muertos, heridos y desaparecidos tras el doblete sísmico

Lo que se sabe sobre las víctimas extranjeras de los terremotos en Venezuela

El último balance de víctimas mortales por los dos terremotos que sacudieron Venezuela el miércoles asciende al menos a 235 muertos, y se ha confirmado que entre los fallecidos hay ciudadanos extranjeros.

Esto es lo que se sabe hasta ahora sobre la identidad de las víctimas extranjeras de los sismos:

- Un portugués. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Portugal dijo que "confirma la primera muerte de un ciudadano portugués" en los terremotos. El hombre fue sacado con vida de entre los escombros, pero murió de camino al hospital, informó el viernes el ministerio en X.

- Dos brasileños. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, país que comparte frontera con Venezuela, informó el jueves que dos de sus ciudadanos -un hombre y una mujer- murieron en la tragedia. El Gobierno anunció asistencia consular a sus familiares, informó la cancillería.

- Un italo-venezolano. Un hombre nacido en Caracas en 1970, ciudadano venezolano e italiano, falleció tras el colapso de un edificio en el estado de La Guaira, anunció el jueves el Ministerio Relaciones Exteriores italiano. Roma estima en unos 170.000 el número de personas con pasaporte italiano en Venezuela.

- Dos chinos. Dos ciudadanos chinos fueron confirmados entre las víctimas de los terremotos hasta la tarde del jueves, informó la agencia estatal Xinhua de Pekín, citando a la embajada en Caracas.

La embajada publicó un comunicado en su cuenta oficial de WeChat, instando a los ciudadanos chinos en Venezuela a "tomar precauciones frente a desastres secundarios causados por las réplicas y otros terremotos".