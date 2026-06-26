Un terremoto de magnitud 5,8 sacude el este de Japón

Un terremoto de magnitud 5,8 sacudió este viernes por la mañana el este de Japón, dejándose notar con intensidad en Tokio, sin que las autoridades niponas hayan emitido alerta de tsunami.

El seísmo tuvo lugar sobre las 12:46 hora local (3:46 GMT del jueves) a una profundidad de 50 kilómetros al noreste de la prefectura de Chiba, cercana a la metrópolis de Tokio, afirmó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

Algunas localidades de las prefecturas de Chiba e Ibaraki registraron un nivel 4 en la escala japonesa de 7 niveles, centrada en medir la agitación sobre la superficie y el potencial destructivo de los temblores, y también se dejó notar en Tokio.

Por el momento, no se conocen datos sobre posibles daños, si bien las autoridades niponas descartaron cualquier alerta de tsunami a causa del temblor.

Este es el segundo terremoto de importancia que azota el archipiélago en apenas 24 horas, tras el registrado el jueves con una magnitud de 6,9, que afectó a la parte norte del país y dejo cinco personas heridas.

Noticias relacionadas

Japón se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con relativa frecuencia, por lo que sus infraestructuras están especialmente diseñadas para aguantar los temblores.