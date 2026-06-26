La ministra sueca de Medio Ambiente acude a la reunión con socios de la UE con su bebé: "No quiero tener que elegir"

La ministra de Clima y Medio Ambiente de Suecia, Romina Pourmokhtari, ha acudido este jueves a la reunión de ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea acompañada de su bebé de tres meses y ha defendido que no quiere tener que elegir entre ejercer como madre y cumplir con sus responsabilidades institucionales.

"No es tanto un mensaje, es un hecho. No quiero tener que elegir entre ser una madre presente, ya que solo tiene tres meses, y ser una ministra presente. Surgió la oportunidad de hacer ambas cosas y por eso lo he traído conmigo", ha afirmado a su llegada a la reunión de titulares del ramo europeos en Luxemburgo, donde ha reivindicado la posibilidad de compatibilizar ambas facetas.

La ministra sueca ha afirmado que espera que su decisión pueda servir de "ejemplo" para demostrar que es posible compatibilizar la maternidad con un cargo político y no hace falta "elegir" entre esos dos papeles.

"Quería comprobar si era posible compatibilizar ambas cosas y lo ha sido, por eso le he traído conmigo. Estoy contenta si puedo dar ejemplo de que no hace falta elegir entre ser una madre presente y una ministra presente", ha añadido.

La política sueca ha hecho estas declaraciones antes de participar en la reunión de titulares de Medio Ambiente de la UE, centrada este jueves, entre otros asuntos, en el debate sobre los estándares de emisiones de CO2 para turismos y furgonetas, la resiliencia hídrica y la preparación de la próxima Cumbre del Clima (COP).

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En este contexto, la ministra ha reiterado el apoyo de Suecia al objetivo de poner fin a la venta de vehículos nuevos con motor de combustión en 2035 y ha advertido de que retrasar la electrificación haría a la industria europea "más vulnerable" frente a competidores como China y aumentaría la incertidumbre para las inversiones.