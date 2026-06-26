Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Ucrania recibe los primeros 3.200 millones de euros del préstamo europeo, anuncia Von der Leyen

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El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Explsiones resuenan en Kiev en medio de alerta de defensa antiaérea (periodistas de la AFP)
Explosiones resonaron el jueves por la noche en Kiev, informaron periodistas de la AFP, pocos minutos después de que autoridades militares y municipales advirtieran que misiles rusos se dirigían hacia la capital ucraniana. El alcalde de Kiev, Vitali Klichkó, indicó en su cuenta de Telegram que las defensas antiaéreas estaban en acción y llamó a los habitantes a ponerse a resguardo. En un mensaje aparte, anunció que "restos de misiles" rusos habían caído en el distrito de Darnitsa, en el sudeste de Kiev, y que los servicios de emergencia se dirigían a la zona. Más temprano, el jefe de la administración militar de la capital, Tymur Tkachenko, había afirmado que Rusia había lanzado "misiles balísticos" contra Kiev. Periodistas de la AFP vieron en el cielo de la capital estelas dejadas por misiles de la defensa antiaérea y oyeron las explosiones que se producían durante la interceptación de proyectiles. Es una hora inusual para un ataque aéreo del ejército ruso, que generalmente ataca durante la noche. Rusia ha lanzado ataques con drones y misiles contra Ucrania casi todas las noches desde su invasión de 2022.
Zelenski anuncia una "operación de influencia" de 40 días para "obligar" a Rusia a la paz
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció este jueves una "operación de influencia" de 40 días del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) para presionar a Moscú para poner fin a la guerra. Zelenski anunció en sus redes sociales que se había reunido con el jefe del SBU, el mayor general Yevheni Jmara, que le informó sobre los ataques de medio y largo alcance contra objetivos en la retaguardia rusa y sobre las actividades en el frente. "He aprobado una operación de influencia de 40 días por parte del Servicio contra el Estado agresor con el objetivo de obligarlo a poner fin a la guerra", reveló, sin dar más detalles sobre la naturaleza de la operación. Zelenski recalcó que durante los últimos meses el SBU ha hecho gala del "rendimiento más elevado" a la hora de defender las posiciones ucranianas en el frente a través del uso de varios tipos de drones.
La UE extiende otro año las sanciones económicas a Rusia por la invasión de Ucrania
El Consejo de la Unión Europea (UE) renovó este jueves por un período adicional de 12 meses, hasta el 31 de julio de 2027, las medidas restrictivas impuestas a Rusia por sus "continuas acciones" que "desestabilizan la situación en Ucrania". La medida se produce tras el Consejo Europeo celebrado los días 18 y 19 de junio, en el que los líderes de la UE acordaron prorrogar las sanciones económicas contra Rusia otro año, explicó el Consejo en un comunicado. Estas medidas económicas, introducidas en 2014 a raíz de la anexión rusa de la península ucraniana de Crimea y las primeras ocupaciones en la región de Dombás, se ampliaron considerablemente a partir de febrero de 2022 en respuesta a la agresión militar "no provocada, injustificada e ilegal" de Rusia contra Ucrania.
La UE extiende otro año las sanciones económicas a Rusia por la invasión de Ucrania
El Consejo de la Unión Europea (UE) renovó este jueves por un período adicional de 12 meses, hasta el 31 de julio de 2027, las medidas restrictivas impuestas a Rusia por sus "continuas acciones" que "desestabilizan la situación en Ucrania". La medida se produce tras el Consejo Europeo celebrado los días 18 y 19 de junio, en el que los líderes de la UE acordaron prorrogar las sanciones económicas contra Rusia otro año, explicó el Consejo en un comunicado. Estas medidas económicas, introducidas en 2014 a raíz de la anexión rusa de la península ucraniana de Crimea y las primeras ocupaciones en la región de Dombás, se ampliaron considerablemente a partir de febrero de 2022 en respuesta a la agresión militar "no provocada, injustificada e ilegal" de Rusia contra Ucrania. Las medidas vigentes abarcan sectores clave como el comercio, las finanzas, la energía y la tecnología de doble uso.
Investigado el comandante de un regimiento ucraniano por muerte de soldados y torturas
El comandante del 425.º Regimiento Separado de Asalto "Skelya" del Ejército ucraniano ha sido suspendido del servicio mientras se le investiga por su presunta responsabilidad en la muerte y tortura de varios soldados, según informó este jueves la agencia Ukrinform. La noticia fue confirmada a este medio por la Dirección Principal de Comunicaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Una investigación periodística publicada este martes reveló, de acuerdo con entrevistas con soldados y familiares, la muerte de al menos 26 reclutas en centros de entrenamiento del regimiento en los últimos seis meses, así como casos de tortura y malos tratos. "Si se confirman los hechos constitutivos de delito mencionados en la publicación, quien sea hallado culpable rendirá cuentas de acuerdo con la ley. Además, si se confirman casos de abusos de autoridad por oficiales y de violación de los derechos de los soldados, el alto mando adoptará medidas apropiadas organizativas y de personal", señaló la Dirección Principal de Comunicaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania.
Rusia cierra el consulado rumano en San Petersburgo en represalia por una medida similar
El Ministerio de Exteriores ruso anunció este jueves el cierre del consulado general rumano en la ciudad de San Petersburgo en represalia por una medida similar de Bucarest en relación con la dependencia diplomática rusa Constanza. Según un comunicado de la Cancillería rusa, la decisión le fue comunicada hoy al embajador rumano, Cristian Istrate. Además, se le entregó una nota en la que se declaraba persona non grata en Rusia al cónsul general de Rumanía. "Esta medida responde a la infundada revocación por parte de Bucarest de su autorización para el funcionamiento del consulado general ruso en Constanza y a la declaración de su jefe como persona non grata", señalaba el texto.
Rusia cierra el consulado rumano en San Petersburgo en represalia por una medida similar
El Ministerio de Exteriores ruso anunció este jueves el cierre del consulado general rumano en la ciudad de San Petersburgo en represalia por una medida similar de Bucarest en relación con la dependencia diplomática rusa Constanza. Según un comunicado de la Cancillería rusa, la decisión le fue comunicada hoy al embajador rumano, Cristian Istrate. Además, se le entregó una nota en la que se declaraba persona non grata en Rusia al cónsul general de Rumanía. "Esta medida responde a la infundada revocación por parte de Bucarest de su autorización para el funcionamiento del consulado general ruso en Constanza y a la declaración de su jefe como persona non grata", señalaba el texto.
Ucrania machaca infraestructuras en Crimea
Tres radares, una central térmica, dos subestaciones eléctricas, infraestructura gasística y petrolera y un sistema de defensa aérea de fabricación soviética fueron alcanzados en las primeras horas de hoy en una nueva ronda de ataques ucranianos contra la península ocupada de Crimea, según el balance presentado por el jefe de las fuerzas de drones ucranianas, Robert Brovdi, en Facebook. Los ataques a los radares y al sistema de defensa aérea, un cañón automático antiaéreo doble ZU-23-2 diseñado a mediados del siglo pasado, se encuadran en los esfuerzos ucranianos para dejar desguarecida esta península del mar Negro clave para la logística de guerra rusa que Moscú le arrebató a Ucrania ocupándola y anexionándola a su territorio en 2014. La central térmica golpeada está situada en la ciudad de Simferópol, al igual que una de las dos subestaciones eléctricas alcanzadas. La otra subestación eléctrica está en el puerto de Sebastopol, sede principal de la flota rusa del mar Negro.
Líderes del flanco este de la OTAN piden aprobar la iniciativa para fortificar la frontera
Los líderes de los Estados del flanco oriental de la OTAN instaron este jueves al resto de países de la UE a dar vía libre a la iniciativa "Eastern Flank Watch" (vigilancia del flanco oriental) para fortalecer las fronteras con Rusia y Bielorrusia a través de la integración de defensas antiaéreas, guerra electrónica, vigilancia y seguridad marítima. El comisario Europeo de Defensa, Andrius Kubilius, señaló en una rueda de prensa conjunta en Gdansk (Polonia), tras la segunda cumbre del grupo, que el "Eastern Flank Watch es uno de los principales proyectos de defensa europeos de interés común" y aseguró que su validación permitirá el acceso a fondos europeos, en concreto subsidios a la industria de defensa. Kubilius señaló que los países del flanco este ya están asumiendo una responsabilidad y una carga económica desproporcionada, incluida la asunción de deuda, por lo que merecen la "solidaridad" del resto, que pronto tendrán ocasión de aprobar la iniciativa en el marco del Consejo Europeo. El presidente lituano, Gitanas Nauseda, que participó en la cumbre en la que ejerció de anfitrión el primer ministro polaco, Donald Tusk, junto con líderes de Finlandia, Suecia, Estonia, Letonia y Rumanía, resaltó que la iniciativa es clave para reforzar la "disuasión" europea y pidió financiación para éste y otros proyectos similares en el próximo presupuesto europeo.
Ucrania recibe los primeros 3.200 millones del préstamo europeo, anuncia Von der Leyen
La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, anunció este jueves en Gdansk, en el norte de Polonia, la entrega a Kiev de los primeros 3.200 millones de euros del préstamo de 90.000 millones para Ucrania, además del desembolso en los próximos días de 6.000 millones para la producción de drones. "Me complace y enorgullece anunciar hoy este desembolso", dijo Von der Leyen, al aludir a estos fondos europeos, parte del paquete de 90.000 millones de euros del préstamo de apoyo a Ucrania. "Querida Julia, son exactamente 3.200 millones de euros", señaló Von der Leyen, que se dirigió a la primera ministra de Ucrania, Yulia Sviridenko, también presente en la conferencia de Gdansk. "Y en los próximos días empezaremos a pagar la primera parte de los 6.000 millones de euros destinados a la producción de drones. Esto es, sin duda, solidaridad en acción", abundó la presidenta de la CE.
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