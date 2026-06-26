Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Ucrania recibe los primeros 3.200 millones de euros del préstamo europeo, anuncia Von der Leyen

Líderes del flanco este de la OTAN piden aprobar la iniciativa para fortificar la frontera

Los líderes de los Estados del flanco oriental de la OTAN instaron este jueves al resto de países de la UE a dar vía libre a la iniciativa "Eastern Flank Watch" (vigilancia del flanco oriental) para fortalecer las fronteras con Rusia y Bielorrusia a través de la integración de defensas antiaéreas, guerra electrónica, vigilancia y seguridad marítima. El comisario Europeo de Defensa, Andrius Kubilius, señaló en una rueda de prensa conjunta en Gdansk (Polonia), tras la segunda cumbre del grupo, que el "Eastern Flank Watch es uno de los principales proyectos de defensa europeos de interés común" y aseguró que su validación permitirá el acceso a fondos europeos, en concreto subsidios a la industria de defensa. Kubilius señaló que los países del flanco este ya están asumiendo una responsabilidad y una carga económica desproporcionada, incluida la asunción de deuda, por lo que merecen la "solidaridad" del resto, que pronto tendrán ocasión de aprobar la iniciativa en el marco del Consejo Europeo. El presidente lituano, Gitanas Nauseda, que participó en la cumbre en la que ejerció de anfitrión el primer ministro polaco, Donald Tusk, junto con líderes de Finlandia, Suecia, Estonia, Letonia y Rumanía, resaltó que la iniciativa es clave para reforzar la "disuasión" europea y pidió financiación para éste y otros proyectos similares en el próximo presupuesto europeo.