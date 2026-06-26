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Guerra de Irán | El ataque a un carguero paraliza el plan de evacuación de Ormuz mientras Israel sigue atacando el Líbano
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El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. La tregua ha pendido de un hilo desde entonces, con constante fuego cruzado entre ambas partes, hasta que, tras varias intentonas fallidas, se ha firmado un acuerdo de paz que conlleva la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.
Hezbolá asegura que el acuerdo de paz es una "declaración oficial de la derrota" de EEUU
Como Irán, Hezbolá considera que el memorando de entendimiento para poner fin a la guerra en Oriente Medio es una "declaración oficial de la derrota de Estados Unidos". Así lo ha asegurado el secretario general de Hezbolá, Naim Qassem, en un discurso televisado. "Irán fue capaz de mantenerse firme y alcanzar" el acuerdo, ha celebrado.
Hezbolá asegura que Israel debe abandonar el Líbano "incondicionalmente"
El secretario general de Hezbolá, Naim Qassem, ha asegurado que Israel debe abandonar el Líbano "incondicionalmente" y ha advertido que el ejército israelí está ocupando la zona sur del país porque quiere anexionárselo y ocuparlo.
Irán amenaza con represalias si EEUU no contiene los ataques de Israel
Irán ha advertido que tomará represalias si Estados Unidos no logra contener las incursiones de la aviación de Israel en el espacio aéreo de algunos países vecinos. El Cuartel General Central Khatam al-Anbiya, el mando unificado de las fuerzas armadas iraníes, ha declarado que no tolerará ninguna amenaza a la república islámica y que considera que tiene derecho a responder a lo que considera acciones peligrosas, informa la agencia de noticias iraní Fars.
Israel y Líbano seguirán negociando hoy desde Washington
Aunque debían concluir anoche, las negociaciones entre Israel y Líbano para poner fin al conflicto se extenderán un día más para seguir este viernes en Washington. Estados Unidos, que opera como mediadora, señaló ayer que el ejército israelí había dado un "paso concreto" para retirarse de las zonas ocupadas en el sur del Líbano.
Sin embargo, miembros del Gobierno de Binyamín Netanyahu han dicho que no lo harán "mientras Hezbolá siga siendo una amenaza, no esté desarmado ni desmilitarizado". Los ataques no han cesado.
El barco atacado en Ormuz fue impactado por un "objeto desconocido" frente a Omán
La empresa taiwanesa Evergreen Marine, cuyo barco sufrió ayer un ataque en el estrecho de Ormuz, ha asegurado que el carguero fue impactado por un "objeto desconocido" frente a las costas de Omán. El navío sufrió daños alrededor de las ventanas, pero su estructura, su tripulación y su carga no se vieron afectadas. El barco ya ha salido del estrecho de Ormuz sin contratiempos, según ha informado la compañía.
Israel mata a dos personas en un ataque en el sur del Líbano
Un nuevo ataque del ejército israelí en el sur del Líbano habría matado a dos personas y herida a una tercera, según ha informado la Agencia Nacional de Noticias citando a fuentes del Gobierno libanés.
La mayor petrolera del mundo vuelve a cargar petróleo tras cuatro meses de parálisis
Saudi Aramco, la mayor empresa petrolera del mundo, ha reanudado la carga de petróleo en su terminal de Ras Tanura, en el Golfo Pérsico, tras casi cuatro meses de paralización. Según Reuters, los datos de transporte marítimo del gigante saudí indican que los productores de Oriente Medio están planeando aumentar las exportaciones de crudo a pesar del reciente ataque de Irán contra un carguero en el estrecho de Ormuz.
La ONU espera inspeccionar las instalaciones nucleares de Irán "lo antes posible"
El director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, ha asegurado que el memorando de entendimiento entre EEUU e Irán "indica específicamente que la parte nuclear" de Teherán "será supervisada e inspeccionada" por la ONU. "El trabajo técnico ha comenzado y esperamos estar allí lo antes posible".
Buenos días. Arrancamos esta cobertura con tres claves:
- El ataque de Irán contra un carguero con bandera de Singapur ha paralizado el plan de evacuación en el estrecho de Ormuz
- El organismo nuclear de la ONU asegura que el acuerdo de paz le permitirá inspeccionar las instalaciones atómicas de Irán
- Israel sigue atacando el sur del Líbano a pesar del alto el fuego y asegura que "no se retirará" de las zonas ocupadas
Irán fue el responsable del ataque a un carguero en el estrecho de Ormuz, según el WSJ
Irán fue el responsable de disparar este jueves contra un carguero con bandera de Singapur en el estrecho de Ormuz sin dejar víctimas, informó The Wall Street Journal, después de que la República Islámica acordara con Estados Unidos (EE.UU.) la reapertura de la estratégica vía como parte de las negociaciones de paz. La atribución del ataque a Teherán por el medio estadounidense, que cita a dos altos funcionarios de Washington, tiene lugar después de que la Agencia británica de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO) dijera que un buque fue alcanzado por un "proyectil desconocido" en ese paso marítimo, junto a las costas de Omán. El rotativo indicó que la Guardia Revolucionaria iraní disparó y dañó el puente de mando del navío, horas después de advertir a los barcos que no navegaran a través del estrecho por rutas que no hubieran sido autorizadas por el país persa. El incidente habría sucedido a 7,5 millas náuticas al sureste de Dahit, en Omán, de acuerdo con la Agencia británica, que advirtió a los buques que circulen con precaución y notifiquen cualquier actividad sospechosa en la vía, por donde pasa el 20% del crudo global.
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