Carlos Baute, tras el doble terremoto de Venezuela: "Hoy mis redes están a total disposición para hacer llegar información de cualquier tipo. ¡Qué tristeza tan grande!"

Venezuela continúa conmocionada tras el doble terremoto que ha sacudido el centro del país y que ha provocado importantes daños materiales, además de decenas de víctimas mortales y centenares de heridos.

El doble terremoto, de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter, han ocurrido con una diferencia de apenas 39 segundos entre ellos, y han obligado a activar los protocolos de emergencia.

Los equipos de rescate continúan trabajando sobre el paisaje que ha dejado el doblete sísmico, nombre que recibe este fenómeno, y miles de ciudadanos tratan de localizar a familiares y amigos afectados por la catástrofe.

Uso de su altavoz

Para ayudar en estas búsquedas, numerosos rostros conocidos han recurrido a su mayor altavoz: las redes sociales. A través de ellas, quieren enviar mensajes de apoyo, compartir información útil e, incluso, poner sus perfiles al servicio de quienes buscan a sus seres queridos.

Una de las caras más destacadas ha sido Carlos Baute. El cantante y actor venezolano ha compartido una publicación en su perfil de Instagram en la que ofrece toda la ayuda posible para los afectados: "Hoy mis redes están a total disposición para hacer llegar información de cualquier tipo. ¡Qué tristeza tan grande! Gente en Caracas y Venezuela entera, mucha fuerza", ha escrito.

Baute también ha pedido a sus más de un millón de seguidores que utilicen los comentarios para localizar a personas desaparecidas o comunicar cualquier necesidad urgente: "Si alguien necesita ubicar a alguien o tienen alguna necesidad, por favor comenten y monto en historias".

"No den información falsa"

Baute no ha sido el único personaje destacado en la música que ha reaccionado al desastre. De hecho, por ahora sigue activo en sus redes sociales para proporcionar la mayor ayuda posible a los venezolanos. Se trata del cantante también venezolano Danny Ocean, que ha recurrido a Instagram para hacer un llamamiento a la responsabilidad y evitar la difusión de bulos sobre este desastre natural: "No den información falsa. Respeten el espacio y el momento. No comenten si no van a ayudar con información".

Además, Ocean sigue publicando historias en esta red social sobre personas desaparecidas, especialmente niños, y toda la información que se necesita para contactar con los familiares que lo estén buscando.

A este mensaje se ha sumado la 'influencer' Lele Pons, también venezolana, que ha compartido la publicación del cantante Ocean en su cuenta de Instagram, donde también ha difundido varias peticiones de búsqueda de personas y solicitudes de ayuda enviadas por sus seguidores.

Más rostros conocidos

Otro de los artistas que ha mostrado públicamente su preocupación ha sido Ricardo Montaner, nacido en Argentina pero criado desde la infancia en Venezuela. En esta ocasión, el cantante ha recurrido a su cuenta de X para compartir un mensaje en el que ha expresado su angustia por lo ocurrido: "Dios mío Venezuela… Padre protege a tu pueblo…".

La actriz venezolana Marjorie de Sousa también ha expresado su solidaridad en sus redes sociales, compartiendo imágenes del terremoto junto a mensajes de ánimo y oraciones por las víctimas.

Por otro lado, el creador de contenido también venezolano Marko ha puesto sus redes sociales al servicio de la emergencia difundiendo información útil, teléfonos de contacto y mensajes de apoyo para los damnificados.

A todos ellos se han unido otros rostros conocidos venezolanos como el humorista George Harris, la presentadora Érika de la Vega, la comunicadora Caterina Valentino y la periodista Patricia Zavala, quienes han utilizado sus perfiles de Instagram para compartir información sobre la emergencia.

Todos han difundido mensajes de ayuda y han trasladado su solidaridad a los afectados por uno de los terremotos más devastadores que ha vivido el país en los últimos años.