Vanefers, creadora digital en Venezuela durante el terremoto: "Un vidrio le partió la cabeza a una persona"

"Estábamos dentro y miren cómo se cayó ese vidrio", solloza Vanefers, una creadora de contenido, en un vídeo en redes sociales donde muestra el temblor de las cristaleras de una cadena de mercería en el oeste de Venezuela a causa de los terremotos de 7,2 y 7,5 de magnitud que han sacudido el país.

En respuestas a sus seguidores, explica en su cuenta de Instagram que la luz se fue nada más empezó el primer terremoto, a las seis de la tarde (hora local), y que los primeros en salir del establecimiento recibieron el impacto de una cristalera que se cayó, llegando a herir gravemente a uno de ellos. "¿Qué ser humano no llora al ver cómo un vidrio le partió la cabeza a una persona?", explica ante las críticas de otros usuarios por su estado de angustia en las imágenes. La creadora digital estaba en una tienda y salió corriendo junto a su marido y su hija, y ya fuera se puso a grabar, porque aún se observaba la inestabilidad de la fachada acristalada. Alrededor se pueden ver en las imágenes vehículos detenidos y grupos de personas, entre las que se escucha un grito de ayuda.

La creadora digital también muestra cómo, en medio del pánico, se habían llevado la compra que iban a hacer en el local, que posteriormente devolvió. Frente a la preocupación de su hija por su perro, que han dejado en casa, dejan de grabar y van a buscarlo. "No hay señal, hay mucha gente que me dice que está fuera del país y tiene a su familia aquí y no se han podido comunicar con ellos. Muchos no tienen luz, otros no tienen señal", relata en otro vídeo, desde una cancha de pádel con Internet. "Mucha gente me dice: '¡Ay, qué dramática!", explica, "Yo lloré cuando salí y vi a la muchacha con la cabeza toda abierta sangrando porque dije: 'A lo mejor pude haber sido yo o mi hija, y lloro igual por ella porque todos somos seres humanos'". "Cuando tienes hijos lloras y sufres en pensar que le pueda pasar algo malo", zanja.

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"Lo que pasó hoy en Venezuela a las seis de la tarde es algo que va a ser inolvidable porque, cada vez que veo el teléfono, es más desgracias y desgracias", declara en un vídeo subido este jueves. En sus redes sociales, comparte vídeos propios y ajenos donde muestra edificios destruidos completa o parcialmente. "Solo el que lo vivió entenderá", zanja.