Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Terremoto VenezuelaMapa terremoto VenezuelaDoblete sísmicoLa GuairaZapateroDentistas OlesaCalorFadesMundialIlia TopuriaSeguridad SocialAmazon Prime Day
instagramlinkedin

Desastre natural

Vanefers, creadora digital en Venezuela durante el terremoto: "Un vidrio le partió la cabeza a una persona"

Los dos terremotos, de 7,2 y 7,5 de magnitud, comenzaron a las seis de la tarde, hora local

Terremotos en Venezuela, hoy en directo: última hora de los seísmos, fallecidos, heridos y desaparecidos

Vaneferss, una de las usuarias que ha recogido en Instagram los instantes posteriores a los terremotos de Venezuela

Vaneferss, una de las usuarias que ha recogido en Instagram los instantes posteriores a los terremotos de Venezuela / INSTAGRAM

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Malena B. Ríos

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

"Estábamos dentro y miren cómo se cayó ese vidrio", solloza Vanefers, una creadora de contenido, en un vídeo en redes sociales donde muestra el temblor de las cristaleras de una cadena de mercería en el oeste de Venezuela a causa de los terremotos de 7,2 y 7,5 de magnitud que han sacudido el país.

En respuestas a sus seguidores, explica en su cuenta de Instagram que la luz se fue nada más empezó el primer terremoto, a las seis de la tarde (hora local), y que los primeros en salir del establecimiento recibieron el impacto de una cristalera que se cayó, llegando a herir gravemente a uno de ellos. "¿Qué ser humano no llora al ver cómo un vidrio le partió la cabeza a una persona?", explica ante las críticas de otros usuarios por su estado de angustia en las imágenes. La creadora digital estaba en una tienda y salió corriendo junto a su marido y su hija, y ya fuera se puso a grabar, porque aún se observaba la inestabilidad de la fachada acristalada. Alrededor se pueden ver en las imágenes vehículos detenidos y grupos de personas, entre las que se escucha un grito de ayuda.

La creadora digital también muestra cómo, en medio del pánico, se habían llevado la compra que iban a hacer en el local, que posteriormente devolvió. Frente a la preocupación de su hija por su perro, que han dejado en casa, dejan de grabar y van a buscarlo. "No hay señal, hay mucha gente que me dice que está fuera del país y tiene a su familia aquí y no se han podido comunicar con ellos. Muchos no tienen luz, otros no tienen señal", relata en otro vídeo, desde una cancha de pádel con Internet. "Mucha gente me dice: '¡Ay, qué dramática!", explica, "Yo lloré cuando salí y vi a la muchacha con la cabeza toda abierta sangrando porque dije: 'A lo mejor pude haber sido yo o mi hija, y lloro igual por ella porque todos somos seres humanos'". "Cuando tienes hijos lloras y sufres en pensar que le pueda pasar algo malo", zanja.

Noticias relacionadas

"Lo que pasó hoy en Venezuela a las seis de la tarde es algo que va a ser inolvidable porque, cada vez que veo el teléfono, es más desgracias y desgracias", declara en un vídeo subido este jueves. En sus redes sociales, comparte vídeos propios y ajenos donde muestra edificios destruidos completa o parcialmente. "Solo el que lo vivió entenderá", zanja.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Gibraltar cuenta los días para que caiga la Verja: “Cuando la tiren, a mí me hacen reina”
  2. Terremoto en Venezuela, hoy en directo: última hora del seísmo, fallecidos, heridos y desaparecidos
  3. Boston, la ciudad que se mantiene fiel al Brexit: 'Los extranjeros nos hacen sentir inferiores en nuestro propio país
  4. Quién es el nuevo presidente en Colombia: claves de los resultados de las elecciones
  5. Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Putin acusa a los países de la OTAN de prepararse para una guerra contra Rusia
  6. Dos niños de 2 y 4 años mueren dentro de un coche en plena ola de calor en Francia
  7. ¿Por qué ha dimitido Starmer? Dos años de errores, polémicas y divisiones internas en Reino Unido, en 6 claves
  8. Fabián Picardo, ministro principal de Gibraltar: 'Se ha disparado el número de solicitudes para residir en Gibraltar

Vanefers, creadora digital en Venezuela durante el terremoto: "Un vidrio le partió la cabeza a una persona"

Vanefers, creadora digital en Venezuela durante el terremoto: "Un vidrio le partió la cabeza a una persona"

Los vídeos del terremoto de Venezuela que muestran la destrucción en el país: del aeropuerto de Maiquetia al rescate de mascotas

Los vídeos del terremoto de Venezuela que muestran la destrucción en el país: del aeropuerto de Maiquetia al rescate de mascotas

Alta demanda y falta de repuestos ponen en apuros al F-35, el caza deseado en Europa que España no compra

Alta demanda y falta de repuestos ponen en apuros al F-35, el caza deseado en Europa que España no compra

Tito Álvarez (Élite Taxi), desde Venezuela: "Hay mucha confusión y preocupación. Mucha gente está muy angustiada por sus familiares"

Tito Álvarez (Élite Taxi), desde Venezuela: "Hay mucha confusión y preocupación. Mucha gente está muy angustiada por sus familiares"

Un hombre baja por la escalera de un edificio dañado por el terremoto en Venezuela y muestra el estado ruinoso del interior del inmueble

Tragedia en Venezuela | Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacuden el país, que declara el estado de excepción

Tragedia en Venezuela | Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacuden el país, que declara el estado de excepción

Directo | Asciende a 164 la cifra de muertos por los terremotos en Venezuela

Directo | Asciende a 164 la cifra de muertos por los terremotos en Venezuela

Un terremoto de magnitud 7,2 sacude el norte de Japón, que descarta emitir una alerta de tsunami

Un terremoto de magnitud 7,2 sacude el norte de Japón, que descarta emitir una alerta de tsunami