Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacuden Venezuela, en directo | Última hora de víctimas mortales, daños materiales y reacciones

Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, han sacudido la madrugada de este jueves (hora española) varias regiones de Venezuela, según informa el Servicio Geológico de Estados Unidos. Hay testimonios sobre víctimas mortales, sin cifras oficiales", según el canal público Telesur, así como grandes daños materiales, pese a que no hay estimaciones de las autoridaes. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha declarado el estado de emergencia nacional. El epicentro de los temblores se situó en el municipio de Montalbán, estado Carabobo de la región central del país.

Siga en este hilo la última hora de víctimas mortales, daños materiales y reacciones a estos dos sismos.

Abel Gilbert Víctimas mortales El alcalde del municipio caraqueño de Chacao, Gustavo Duque, confirmó la existencia de fallecidos tras el colapso de al menos dos estructuras edilicias. "Hasta ahora no tenemos un número exacto". El Servicio Geológico de Estados Unidos estimó que la cantidad de víctimas fatales podría ser considerable. La propia Rodríguez deslizó la posibilidad de que se confirmen esas previsiones. "Activamos la red de salud pública del país para la atención de los heridos en un momento de mayor sensibilidad para la población. Para los que sufrieron la pérdida de algún familiar, extendemos nuestras condolencias".

Declarado el estado de emergencia nacional La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia nacional. El epicentro de los temblores se situó en el municipio de Montalbán, estado Carabobo de la región central del país. El Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos descartó amenazas de esa naturaleza. "Tenemos varias zonas complicadas, situaciones muy alarmantes, edificios, casas y viviendas se han desplomado", reportó el ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello.