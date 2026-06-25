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Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacuden Venezuela, en directo | Última hora de víctimas mortales, daños materiales y reacciones

Destrozos causados en Caracas por el terremoto.

Destrozos causados en Caracas por el terremoto. / Juan BArreto / AFP

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Víctor Vargas Llamas

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Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, han sacudido la madrugada de este jueves (hora española) varias regiones de Venezuela, según informa el Servicio Geológico de Estados Unidos. Hay testimonios sobre víctimas mortales, sin cifras oficiales", según el canal público Telesur, así como grandes daños materiales, pese a que no hay estimaciones de las autoridaes. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha declarado el estado de emergencia nacional. El epicentro de los temblores se situó en el municipio de Montalbán, estado Carabobo de la región central del país.

Siga en este hilo la última hora de víctimas mortales, daños materiales y reacciones a estos dos sismos.

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Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacuden Venezuela causando víctimas mortales y grandes daños materiales

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