Palas, carretillas y manos para rescatar a los atrapados por el doble terremoto en Venezuela: "Todo lo hicimos a pulmón"

Los venezolanos duermen la madrugada de este jueves en colchones y colchonetas tendidas sobre el asfalto o refugiados dentro de sus vehículos en las calles, en medio del temor por las réplicas de los dos grandes terremotos de 7,2 y 7,5 ocurridos el jueves en el país.

La incertidumbre ante la evaluación de daños mantiene a la población en alerta y, de hecho, muchos de los que habían decidido volver a sus casas, pese a los daños en fachadas, volvieron a las calles ante algunas réplicas menores.

En tanto, el personal de rescate continúa en labores de búsqueda de supervivientes en los edificios derrumbados en zonas del oeste de la capital venezolana, como El Paraíso, San Bernardino y Maripérez, y del este como Los Palos Grandes, una de las comunidades más sísmicas de la ciudad, y donde se han observado cuantiosos daños estructurales.

Las maquinarias han comenzado a llegar a las zonas afectadas, después de varias horas de rescate con palas, carretillas y el propio cuerpo humano. "Todo lo hicimos a pulmón", dijo Maikel Rincón a EFE, después de rescatar a un joven de 17 años en Maripérez.

"Un vecino pasó corriendo diciendo que se había caído el bloque y cuando vinimos esto estaba ya caído y los vecinos nos metimos y cuando empezamos a escuchar los gritos habían personas abajo metidas, empezamos a sacar los escombros y fue cuando sacamos a Fabián, un muchachito que tiene como 17 años y (...) lamentablemente toda su familia murió ahí tapeada", indicó. Rincón contó además que se llevaron a una persona herida en ambulancias.

Según el último balance oficial ofrecido por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, al menos 32 personas han perdido la vida y más de 700 resultaron heridas como consecuencia de dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el Caribe del país, causando daños materiales aún no cuantificados.

Rodríguez señaló que La Guaira, un estado costero en el norte del país y vecino a Caracas, es el estado más afectado por los terremotos registrados este miércoles, al advertir que hay "decenas" de edificios colapsados.

El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos explicó que ambos temblores conformaron un "doblete sísmico", un fenómeno en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren con pocos segundos de diferencia en la misma zona.

El Sistema de Alerta de Tsunamis canceló, horas después de emitida, la alerta para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses tras el terremoto registrado cerca de las costas de Venezuela.