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América Latina

Un terremoto de magnitud 7,1 sacude el centro de Venezuela

El epicentro del temblor se situó a unos 300 kilómetros al este de Caracas

Integrantes de la Policía Nacional Bolivariana, en una imagen de archivo.

Integrantes de la Policía Nacional Bolivariana, en una imagen de archivo. / MIGUEL GUTIERREZ / EFE

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EFE

Washington
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Un terremoto de magnitud 7,1 registrado en el noroeste de Montalbán, en el centro de Venezuela, se sintió este jueves en gran parte del país, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés).

El epicentro del temblor se situó a unos 300 kilómetros al este de Caracas, la capital del país, en el municipio de Montalbán, estado Carabobo, en la región central de Venezuela. El terremoto tuvo una profundidad de 13,2 kilómetros, por lo que fue clasificado como un sismo superficial, según información del USGS.

Noticias relacionadas y más

El último sismo similar que tuvo lugar en Venezuela fue en 2018, de una magnitud de 7,3 en el estado de Sucre y afectó a al menos diez países de la región, incluyendo Brasil, Guyana y varias islas del Caribe.

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