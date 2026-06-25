Terremotos en Venezuela, hoy en directo: última hora de los seísmos, fallecidos, heridos y desaparecidos

Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, han sacudido la madrugada de este jueves (hora española) varias regiones de Venezuela, según informa el Servicio Geológico de Estados Unidos. Hay testimonios sobre víctimas mortales, sin cifras oficiales", según el canal público Telesur, así como grandes daños materiales, pese a que no hay estimaciones de las autoridaes. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha declarado el estado de emergencia nacional. El epicentro de los temblores se situó en el municipio de Montalbán, estado Carabobo de la región central del país.

Siga en este hilo la última hora de víctimas mortales, daños materiales y reacciones a estos dos sismos.

Los desastres naturales han dejado 700 millones de afectados entre 2020 y 2024 Entre 2020 y 2024 se han producido unos 14.348 desastres naturales que han afectado a 697 millones de personas en todo el mundo. Así se desprende del Informe Mundial de Desastres presentado ayer en Madrid por Cruz Roja Española. Además, el estudio advierte que la emergencia no es solamente física, sino también informativa, pues las "narrativas dañinas" tienen un impacto en cómo se reacciona ante las crisis, y llama a tener en cuenta la desinformación en toda operación de ayuda humanitaria, informa EFE Verde.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha hablado por teléfono con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, informa AFP. La administración Trump ha prometido que enviará ayuda al país.

China también ayudará a Venezuela El Ministerio de Exteriores de China ha asegurado que su país hará todo lo posible para ayudar a Venezuela tras el devastador impacto causado por dos terremotos, informa la agencia Reuters. Por ahora, no se habría informado de víctimas chinas en ambos seísmos.

Los terremotos limitan la conectividad a Internet en Venezuela Los dos seísmos que la pasada noche han sacudido Venezuela han reducido la conexión a Internet de sus instituciones y ciudadanos. Según el portal NetBlocks, que monitorea la conectividad mundial, esta ha caído del 90% al 65% en el país caribeño. Esa interrupción "se debe a cortes de energía y daños en la infraestructura, lo que dificulta las labores de rescate y limita la visibilidad de los acontecimientos en el terreno", informa la plataforma.

Tragedia en un día de fiesta nacional Los dos terremotos que han devastado Venezuela han coincidido con un día de fiesta nacional. Este miércoles, el país caribeño conmemoraba la batalla de 1821 que finalmente condujo a su independencia de España. Eso explica que las escuelas estuviesen cerradas y que la mayoría de venezolanos se encontrasen en sus casas porque no habían ido a trabajar.

Ecuador envía ayuda a Venezuela El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha anunciado que su país enviará ayuda humanitaria "de inmediato" a Venezuela "para atender la emergencia" causada por dos terremotos de magnitud 7,1 y 7,5. Noboa, muy crítico con el régimen chavista, ha asegurado en un mensaje publicado en X que "Ecuador responderá con la rapidez y el compromiso que este momento exige porque, a pesar de las enormes diferencias, la humanidad siempre debe regir la actuación de un mandatario".

El Gobierno asegura que no víctimas españolas en Venezuela El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha informado este jueves por la mañana que no tiene constancia de víctimas españolas en los dos terremotos que han sacudido Venezuela. Sin embargo, el titula de la diplomacia española ha asegurado que todavía es pronto para evaluar la situación y que no puede descartar que haya algún ciudadano español entre los más de 30 muertos y 700 heridos que ambos seísmos han dejado en el país caribeño.

Maduro envía un mensaje de solidaridad con el pueblo venezolano El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, encarcelado en Estados Unidos, ha mandado un mensaje de solidaridad al pueblo venezolano y ha hecho un llamamiento a la "unión nacional, la serenidad y el amor". "Pueblo amado de Venezuela: ante el poderoso terremoto que ha golpeado a nuestra patria, Cilia (Flores) y yo elevamos nuestras oraciones por cada familia afectada, por los heridos, por quienes sufren y por todo nuestro pueblo", reza el mensaje. "Hoy, la palabra es una sola: máxima unión, máxima solidaridad y máxima acción. Que nadie se quede solo, que cada comunidad cuide a sus niños, a sus abuelos, a sus enfermos, y que todos acompañemos el trabajo de los cuerpos de rescate".

El Consulado de España en Venezuela pide "mantener la calma" El Consulado General de España en Venezuela ha emitido un comunicado en el que hace un llamamiento "a mantener la calma, actuar con prudencia y seguir las recomendaciones de protección civil" ante la tragedia desatada por dos terremotos de magnitud 7,1 y 7,5. El Consulado ha asegurado que está en "permanente comunicación" con las autoridades venezolanas y ha recomendado a los ciudadanos españoles en Venezuela verificar el estado de las personas de su entorno y "evacuar a un lugar seguro" si el edificio en el que permanecen "presenta daños estructurales". También ha pedido cerrar el suministro de electricidad y gas "para prevenir accidentes", informa Europa Press.