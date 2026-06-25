Terremotos en Venezuela, hoy en directo: última hora de los seísmos, fallecidos, heridos y desaparecidos

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Dos terremotos en Venezuela obligan a declarar el estado de emergencia

Dos terremotos en Venezuela obligan a declarar el estado de emergencia

Lucía Feijoo Viera

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Víctor Vargas Llamas

Carles Planas Bou

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Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, han sacudido la madrugada de este jueves (hora española) varias regiones de Venezuela, según informa el Servicio Geológico de Estados Unidos. Hay testimonios sobre víctimas mortales, sin cifras oficiales", según el canal público Telesur, así como grandes daños materiales, pese a que no hay estimaciones de las autoridaes. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha declarado el estado de emergencia nacional. El epicentro de los temblores se situó en el municipio de Montalbán, estado Carabobo de la región central del país.

Siga en este hilo la última hora de víctimas mortales, daños materiales y reacciones a estos dos sismos.

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